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Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными
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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.
«Ранее сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», – цитирует ТАСС Блинкена.
По его словам, стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. По свидетельству Блинкена, он предупредил Лаврова о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Москвы в случае вхождения в состав России ряда районов Украины.
Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.
«Я призвал министра иностранных дел Лаврова двигаться вперед с этим предложением. Не стану характеризовать его реакцию. И не могу предоставить вам оценку того, более или менее вероятным (теперь) является такое (обмен). Но было важно, чтобы он (Лавров) услышал (позицию и соображения Вашингтона) на этот счет непосредственно от меня», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что дата его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном согласовывается, но в пятницу такой контакт уже едва ли получится организовать.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
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Захарова: Лавров поговорит с Блинкеном, когда позволит график
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Глава МИД России Сергей Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном, «когда позволит время», сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Напомним, глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону. Прайс заявил: «Мы передавали это субстантивное предложение напрямую и неоднократно российской стороне. Мы делали это в течение нескольких недель. <…> Мы хотели решить эти вопросы. Факт в том, что мы подняли вопрос на уровень госсекретаря». Прайс считает, что нет причин откладывать решение вопроса.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
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Политолог объяснил неспешность России в переговорах с США
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«Сегодня российско-американские переговоры нужны Вашингтону гораздо больше, чем нам. Поэтому Москва не торопится отвечать на их предложения, вырабатывает позицию и ждет более подходящего момента для переговоров», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными.
«В первую очередь задержка переговоров вызвана сложной геополитической ситуацией. Кроме того, поскольку предполагается обсуждать обмен Бута на двух американцев, я думаю, Москва еще определяет свою позицию в этом вопросе», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
«Пока у нас есть представление, что в общем нам не о чем разговаривать с американцами. Пока не завершен украинский кризис, мы еще не поставили США перед очевидным фактом того, что они окончательно проиграли битву за восток Украины», – рассказал собеседник.
«Когда американцы поймут, что они проиграли как минимум в битве за Донбасс, тогда уже можно будет идти с ними на какие-то переговоры и пытаться заставить их услышать нашу точку зрения, в том числе по вопросам безопасности», – уверен политолог.
«Мы видим, что к переговорам стремятся они, а не мы. Поэтому мы можем себе позволить показывать американцам, что не будем сразу бежать на встречу при первом их желании. Конечно, когда-то нам нужно будет начать с ними переговоры, но для этого нужна более удобная позиция», – полагает эксперт.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными. Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.
Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время». Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер.
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На Украине обозначили сроки нанесения удара по Крымскому мосту
Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Данилов заявил, что ситуация находится «под бдительным контролем». По его словам, «все это будет сделано» и в отношении других объектов, передает украинский канал «24» со ссылкой на «Говорит большой Львов».
Как сообщил Данилов, соответствующее решение «примут военные». Он заявил: «Как только будет необходимость, возможность и задание – все будет сделано, и не только в отношении этого объекта», – пишет «Страна.ua» со ссылкой на NTA.
Накануне Данилов пригрозил ударами по территории России. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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Блинкен захотел обсудить с Лавровым освобожденные Россией в ходе СВО территории
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Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым планы Москвы относительно территорий, которые российские войска освободили в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сообщения руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
Прайс сообщил, что Блинкен собирается «донести крайне недвусмысленное сообщение о сохраняющихся» у США «озабоченностях относительно того, что Россия может попытаться силой аннексировать части суверенной украинской территории». Как заявил Прайс, «в последнее время» звучали «вызывающие беспокойство заявления, в том числе от самого министра иностранных дел Лаврова», передает ТАСС.
Кроме того, по словам Прайса, США «готовы делать все возможное, чтобы способствовать реализации «продуктовой сделки». По мнению Вашингтона, ответственность за итоговый результат реализации соглашения лежит на российской стороне, а условия «продуктовой сделки», прописанные на бумаге, могут отличаться от реальной ситуации, передает РИА «Новости».
При этом как Прайс, так и сам Блинкен заявляли, что переговоры главы Госдепа с Лавровым «не будут переговорами по поводу Украины».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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Вашингтон пожаловался на «несерьезное» отношение Москвы к предложению по обмену заключенными
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Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе появившихся сообщений и заявлений по обмену заключенными между Россией и США, но обычно такие информационные вбросы по подобным темам не делаются.
Руководитель Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана. Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время».
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В результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери
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Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области.
Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника противника в 275 районах.
В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка ДНР самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха Харьковской области, а также Верхнеторецкое ДНР», – отметил Конашенков.
«Кроме того, перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской народной республики, одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Оскол Харьковской области сбита», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС России на севере Херсонской области ликвидировано более 130 украинских военных.
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В багаже сотрудника ОБСЕ обнаружили карты военных объектов ДНР
Багаж одного из сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, оставленный в донецком отеле, подтверждает версию о ведении им в Донецкой народной республике шпионской деятельности, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«В настоящее время органами госбезопасности ДНР ведется изучение действий одного из представителей миссии, собиравшего служебную информацию о Вооруженных силах ДНР, в связи с чем и принято решение о проведении обследования. Характер выявленных материалов обескураживает. Обнаруженное объясняет безрезультатность деятельности ОБСЕ, а также раскрывает образ отдельных представителей миссии, которые использовали служебное положение для получения личной выгоды и шпионажа», – сообщается в Telegram-канале теробороны.
Там же размещено видео, на котором представлены обнаруженные в багаже предметы. В том числе спутниковые снимки городов ДНР с уловным обозначением вооруженных сил, образцы используемого в ДНР камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений, медали. Предположительно, эти предметы планировалось вывезти в страны НАТО для последующего изучения, а карты могли быть использованы для нанесения ударов по ДНР.
Кроме того, в подготовленном к вывозу багаже обнаружено несколько икон, часть из которых представляет культурную и историческую ценность, а также экстремистская литература.
Ранее Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом ЦРУ США на Украине.
До этого в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
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Американские СМИ раскритиковали Зеленского за отношение к проблемам США
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, пишут американские СМИ.
В статье для National Review обозреватель Нейт Хохман напомнил, что еще в майском опросе Pew Research Center семеро из десяти американцев назвали инфляцию «очень большой проблемой для страны», поэтому данный вопрос – самый насущный для общественности в США, передает РИА «Новости».
«Американские опросы президент Украины Владимир Зеленский, наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция – это проблема, которая существует во всем мире», – отметил Хохман.
По его словам, в этой связи было «странно слышать», как в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал ее «делом второстепенным», а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция – ничто, и коронавирус – ничто».
«Само собой разумеется», что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали – пустой звук, заметил автор. При этом он указал, что Зеленский все же рассуждает о внешней политике США, и, по его логике, до инфляции и коронавируса американцам не должно быть никакого дела.
«При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа», – подчеркнул Хохман.
По словам автора статьи, Зеленскому следует отказаться от «мутных отсылок к неким «общим ценностям» и «неуместных шпилек» в адрес американцев из рабочего и среднего класса, которые «и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном».
«Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы. Для американцев инфляция отнюдь не «ничто», а серьезная проблема», – заключил Хохман.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американская администрация пока не планирует организовывать визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
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Украинское судно подорвалось на мине в районе выхода Дуная в Черное море
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В устье Быстром, которое соединяет Дунай с Черным морем, судно «Шляховик», принадлежащее Госгидрографии, подорвалось на мине, сообщают СМИ.
Как пишет Ukrainian Shipping Magazine, «судно получило повреждения, степень которых предстоит выяснить спасателям». Сейчас судно находится «на волноломе на входе в Быстрое со стороны Черного моря, участники спасательной операции уже направляются на место происшествия». «Есть ли пострадавшие – пока неизвестно», – говорится в сообщении. Ukrainian Shipping Magazine указывает, что устье открыли для торгового флота лишь 10 июля после того, как Россия приняла решение отвести гарнизон с острова Змеиный.
Напомним, Россия неоднократно указывала, что для безопасного судоходства в Черном море Украина должна провести разминирование, так как не действия России, а именно украинские минные поля представляют угрозу для гражданских судов. В июле Украина заявила о прибытии в речные порты Дуная иностранных судов за зерном.
Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что объект имеет стратегическое значение, но исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, сообщило Минобороны. Кроме того, такой шаг был предпринят, чтобы исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины.
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Байден и Си Цзиньпин обсудили спецоперацию России на Украине
Глава американского государства Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили специальную военную операцию России на Украине, сообщила представитель Белого дома высокого ранга.
В администрации США заявили, что Байден и Си Цзиньпин «обменялись мнениями» о СВО и «ее глобальных последствиях». По ее словам, лидеры двух стран говорили о том, «как обстоят дела в отношении конфликта» и «что их беспокоит в плане возможного развития событий». В Белом доме заявили, что это «невероятно важный вопрос». При этом сообщается, что Байден и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора не обсуждали детально идею Соединенных Штатов об установлении потолка цен на нефть из России, передает ТАСС.
Кроме того, Байден и Си Цзиньпин «подробно обсудили Тайвань». По мнению Вашингтона, беседа была прямой и честной. США «подтвердили приверженность политике «одного Китая» в соответствии» с американским «Законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике и шестью гарантиями» Вашингтона. Однако указывается, что США «выступают против односторонних изменений статус-кво какой-либо из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе». Байден «отметили, что у США и Китая есть разногласия относительно Тайваня, однако они контролировали их более 40 лет, для этого жизненно важно сохранять открытыми каналы связи», сказали в Белом доме.
Как сообщает «Синьхуа», Си Цзиньпин выступил «решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня», Пекин намерен «твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность» Китая. Си Цзиньпин выразил надежду, что «американская сторона хорошо ощущает непреклонную волю 1,4 млрд китайских жителей». Он призвал США «держать свое слово».
При этом в Вашингтоне сказали, что Байден не затрагивал в беседе с председателем КНР вопрос об американских пошлинах на китайские товары. Байден и Си Цзиньпин подчеркнули важность очных двусторонних контактов и поручили помощникам проработать возможность такой встречи.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Китай, по мнению США, не делится всей имеющейся информацией о новом коронавирусе, Вашингтон добивается этого от Пекина.
Напомним, телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина длился более двух часов. Си Цзиньпин, говоря о тайваньском вопросе, напомнил Байдену китайскую мудрость о том, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя».
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Аргентина, Бразилия, Мексика не присоединились к коллективному осуждению СВО
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Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к заявлению Конференции министров обороны Америки, в котором осуждается российская спецоперация на Украине.
Конференция проходит 25–29 июля в Бразилиа, передает ТАСС.
Большинство (13 из 21) участников конференции отказались от резкого осуждения действий России на Украине. В декларации сказано: «Конфликты по всему миру, такие как вторжение на Украину и акты насилия, осуществляемые вооруженными группами, терроризирующими население Гаити, не являются законными средствами разрешения споров, поэтому государства-члены Конференции министров обороны стран Америки надеются на скорейшее мирное решение», – передает РИА «Новости».
Однако восемь министров обороны, представляющих Канаду, Колумбию, Эквадор, Соединенные Штаты Америки, Гватемалу, Гаити, Парагвай и Доминиканскую Республику, настояли на включении сноски, в которой отдельно заявили «о своем резком неодобрении» событий на Украине.
Аргентина и Бразилия, руководствуясь «принципами, которыми регулируется их международная политика», заявили, что «признают роль ООН» в вопросах «достижения международного мира и безопасности». Аргентина и Бразилия считают ООН «площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине». Мексика считает, что ситуация на Украине не находится в компетенции конференции и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН.
Напомним, замглавы МИД Парагвая Рауль Кано сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в выступлении на саммите Торговой организации Южной Америки МЕРКОСУР. Как отмечали СМИ, США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, но большинство стран отказываются помогать Киеву. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам присоединиться к антироссийским санкциям.
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ВС России нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область украинским военным
Российские военные нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», – написал он в Telegram-канале.
Утром в пятницу Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли населенный пункт Сачковичи, повреждена линия электропередачи.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
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Зеленский прибыл в порт Одессы для встречи с послами G7 и Турции
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и Турции в Одессе, следует из фотографий, опубликованных его пресс-службой.
«Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Зеленского.
На фото запечатлен момент встречи послов стран G7 и Турции в порту Одессы, куда они прибыли, чтобы поддержать «продуктовую сделку» по вывозу продовольствия с Украины.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
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Курировавший подрывников экс-полковник СБУ сдался российским силовикам
Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам, сообщил представитель российских силовых структур.
«Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов», – сказал источник РИА «Новости».
Задержанный рассказал, что являлся кадровым сотрудником СБУ, службу начинал в УСБУ по Херсонской области, на пике карьеры работал в УСБУ по Киеву, увольнялся с должности заместителя начальника управления СБУ по Полтавской области, трижды выезжал в Донбасс, в том числе с 2015 по 2019 год был руководителем оперативной группы из примерно 35 человек в городе Красноармейске, работал под позывным «Стич».
В задачи группы входили, по его словам, фильтрация и вербовка граждан, имеющих возможность часто пересекать линию фронта и имеющих родственников на украинской стороне, также группа занималась снабжением диверсионных групп, действовавших в Донбассе, и вывозом отработавших задание агентов.
«По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность на выезд на неподконтрольную [Киеву] территорию и пребыванию там», – сказал он, утвердительно ответив на вопрос о том, шла ли речь о вербовке.
Вся деятельность группы осуществлялась под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы содействовала возвращению «домой» военнослужащих ДНР и сотрудников правоохранительных органов на территории Донбасса и имеющих родственников на Украине.
Эта программа использовалась по ряду направлений для ее реализации, основное – это личные беседы вышеуказанных структур с родственниками лиц, кто проходил службу на территории ДНР, беседы с родственниками, объяснение им сути программы, нюансов. Обзванивали родственников, приезжали к ним на встречи домой и там уже беседовали. При этом успехи группы по официальной части программы невелики, как рассказал экс-полковник СБУ, за все время деятельности группы удалось вывезти из Донбасса всего трех человек – двух военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР и одну представительницу Донецкой народной милиции.
По его словам, деятельность группы курировало 5-е управление департамента контрразведки (ДКР) СБ Украины. Он также рассказал, что для организации взаимодействия и рабочих совещаний в Донбасс неоднократно приезжало руководство ДКР, в частности, он назвал фамилии руководителей – Червинский, Петров, Конашевский и Заяц.
Обломки HIMARS найдены на месте удара в СИЗО в Еленовке
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На месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке найдены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.
Обломки ракет были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, на некоторых из них сохранились части номеров. Здание СИЗО практически уничтожено.
Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53, передает РИА «Новости».
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов – до 80 километров. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил России.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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