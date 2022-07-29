Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.

«Ранее сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», – цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. По свидетельству Блинкена, он предупредил Лаврова о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Москвы в случае вхождения в состав России ряда районов Украины.

Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.

«Я призвал министра иностранных дел Лаврова двигаться вперед с этим предложением. Не стану характеризовать его реакцию. И не могу предоставить вам оценку того, более или менее вероятным (теперь) является такое (обмен). Но было важно, чтобы он (Лавров) услышал (позицию и соображения Вашингтона) на этот счет непосредственно от меня», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что дата его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном согласовывается, но в пятницу такой контакт уже едва ли получится организовать.

Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.

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