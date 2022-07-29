Поливающих лужайки французов начала ловить полиция

Французские полицейские следят за тем, как население соблюдает меры по экономии воды, введенные на время засухи, говорится в сюжете телеканала BFM.

«Трое полицейских в этой машине высматривают малейшую струю воды рядом с домами. Экологическая полиция собирается проверить этот сад с зеленеющей лужайкой, но сегодня ограничится простым предупреждением», – передает РИА «Новости» материал телеканала.

Глава одного из региональных отделений Французского бюро по биоразнообразию Жан-Ноэль Риффель уточнил, что в задачу сотрудников входит напоминание о действующих правилах, но в случае повторного нарушения полиция составит протокол.

«Патруль заезжает не только к частникам – владелец расположенного рядом гольф-клуба не избежал визита», – говорится в сюжете.

Телеканал привел также случай в департаменте Нор, где государственные службы обнаружили искусственный водоем, в который вопреки запрету закачивают воду из реки.

«Мы говорим о воспитании и о том, что хотим составить протокол. Здесь нечего обсуждать, все очевидно. Река Изер в департаменте Нор сейчас действительно под максимальным давлением. Если такого рода нарушений будет много, они приведут нас к провалу», – прокомментировал такие случаи супрефект Дюнкерка Эрве Турмант.

Во Франции, как и в других европейских странах, в последнее время установилась аномально жаркая погода. Из-за этого власти ограничили использование воды в 93 из 96 департаментов. В частности, жителям запрещается поливать сад днем.

Ранее власти 88 департаментов Франции ограничили потребление воды в связи с угрозой засухи, вероятность установления которой высока в западных и центральных регионах страны.