Названа причина пожара в хостеле на юге Москвы

К возгоранию в хостеле на юге Москвы привело короткое замыкание в электроприборе, который стоял в жилой комнате, сообщил источник в экстренных службах.

«В электроприборе, который стоял в комнате, произошло короткое замыкание. Это, по предварительным данным, стало причиной пожара. Об этом свидетельствует прогар на том месте, где находился этот электроприбор», – передает ТАСС сообщение источника.

Так, специалисты взяли остатки электроприбора на экспертизу, но так как тот почти сгорел, установить, что это был за прибор, почти невозможно.

Как заявил председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов, ему уже поступали жалобы жителей на горевший ночью хостел, он делал запросы в профильные органы, однако меры так и не были приняты.

«Вынужден сказать, что эта проблема, к сожалению, является следствием недосмотра. По данному хостелу мне поступали жалобы жителей, с общественными активистами мы проводили рейд, по итогам которого я делал запросы в правоохранительные органы и органы пожарной безопасности. Меры приняты не были. К сожалению, это привело к той страшной ситуации, которая произошла ночью», – написал он в своем Telegram-канале.

Также депутат добавил, что направляет запрос в прокуратуру, чтобы была проведена всесторонняя проверка причин и оценена вина владельцев хостела и степень бездействия должностных лиц, приведшего к трагедии.

«Страшный пожар в хостеле на юге Москвы унес жизни 8 человек. Несколько постояльцев спасены, 200 эвакуированы. Почему на окнах хостела были решетки и в момент пожара не сработала сигнализация, выясняют правоохранительные органы. Уверен, что виновные понесут ответственность», – прокомментировал ситуацию председатель МГД Алексей Шапошников.

Он подчеркнул, что Мосгордума на протяжении многих лет занималась проблемой малобюджетных хостелов, расположенных в домах – с 2019 года действует федеральный закон, запрещающий размещение хостелов в многоквартирных жилых домах, если занимаемое ими помещение не переведено из жилого фонда в нежилой и не соответствует всем требованиям безопасности.

«Повторюсь, что в случившейся трагедии разбираются соответствующие компетентные органы. При этом у нас есть рычаги общественного контроля-муниципальные депутаты вместе с депутатами Мосгордумы неоднократно в рамках проекта «Муниципальный контроль» проводили проверки, инициировали и участвовали в рейдах, так как жизнь и здоровье москвичей – превыше всего», – заключил Шапошников.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел в ночь на пятницу. По предварительным данным, погибли трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии. Причиной гибели людей стали решетки на окнах. Хостел располагается на первом этаже жилого дома, общая площадь его помещений 650 кв. метров.

По данным МЧС, последняя проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в хостеле в июне этого года, в результате было выявлено семь нарушений, руководству хостела было объявлено предостережение.