Добровинский дал совет российским владельцам недвижимости в Черногории

Россияне, недвижимость которых пытаются «заморозить» за рубежом, могут обратиться в суд и с большой вероятностью выиграть это дело, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя действия Черногории против недвижимости граждан России.

СМИ сообщают, что Кадастровая служба Черногории начала оформлять «заморозку» недвижимости граждан России, которые попали в утвержденный санкционный список. Ранее на сайте кабмина Черногории был опубликован соответствующий документ.

«Черногория не входит в Евросоюз, но очень хочет войти. Поэтому этот шаг – такой способ «заглянуть в глаза», «лизнуть», «встать на колени» перед Европейским союзом в надежде, что их пустят к себе быстрее», – говорит Добровинский.

Юрист подчеркивает, что поскольку Черногория не является членом Евросоюза, это решение – их собственное желание, в связи с чем можно обратиться в суд в самой Черногории. Доказать, что решение о заморозке собственности не соответствует законодательству самой Черногории, по мнению адвоката, будет несложно.

«Они не в Евросоюзе, а значит, не обязаны делать то, что там придумали. А если в Эфиопии примут какое-то решение, Черногория тоже будет ему следовать? Ну смешно же. Поэтому, думаю, есть большой шанс выиграть такое дело», – заключил Добровинский.

Напомним, в начале апреля власти Черногории приняли пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Днем ранее страна объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов.