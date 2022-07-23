Орбан предсказал серьезный кризис в США к 2030 году

Венгрия должна готовиться к 2030 году, что бы остаться «успешным локальным исключением» в период глобального кризиса, который затронет Европу и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«Мы должны подготовиться к 2030 году. На наш взгляд, это самый важный горизонт. К тому времени накопятся проблемы западного мира. В США будет очень серьезный кризис... В европейских странах почти неизбежен экономический спад, который также может вызвать политические бури... Именно тогда нам нужно быть в отличной форме: нужна дипломатическая, экономическая, интеллектуальная и военная сила», – цитирует РИА «Новости» Орбана.

«Мы должны держаться подальше от войны, миграции, гендерного безумия, глобального минимального налога и общеевропейской рецессии. Нам удавалось оставаться в стороне от этого в 2010 и 2020 годах, мы выходили из каждого кризиса сильнее, чем когда в него входили», – добавил премьер-министр Венгрии.

По его словам, целью Венгрии должна стать «стратегия успешного локального исключения в глобальном кризисе». Он перечислил, какие меры предполагает эта стратегия: пограничная охрана, семья как основа общества, крупные военно-промышленные разработки, диверсификация источников энергии, использование технологических изменений, приток иностранного капитала как с Востока, так и с Запада, использование транзитных возможностей страны, политическая стабильность, духовные основы и национальные амбиции.

«Чтобы сохранить наши национальные амбиции в предстоящий трудный период, мы должны оставаться вместе, вместе с родиной должны оставаться Трансильвания и другие районы, населенные венграми в Карпатском бассейн», – заключил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе.

До этого Орбан заявлял, что Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем.

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