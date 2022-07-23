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Премьер-министр Венгрии рассказал, чем обернулись санкции против России для Европы
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе.
Так, он заявил, что Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе.
«Вполне возможно, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок», – передает РИА «Новости» слова премьер-министра страны.
Политик добавил, что для Венгрии дело чести заявить, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.
«Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», – сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.
Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем.
Немецкий энергоконцерн грозит Газпрому судом
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Немецкий энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта объявленный Газпромом форс-мажор по поставкам газа и не исключает разбирательства в суде, заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитирует ТАСС Маубаха.
«Это, возможно, приведет к судебному разбирательству между нами и Газпромом. И я сожалею об этом», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили о получении энергоконцерном Uniper от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа.
До этого энергоконцерн Uniper объявил о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России и уведомил клиентов о возможном повышении цен.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
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Лавров раскрыл детали подписания «продуктовой сделки»
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Деполитизированный характер договоренности по украинскому зерну удалось сохранить стараниями делегации России, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию. Использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр «неприемлемо и бесчеловечно», – сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД России.
По словам министра, «главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту является обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки».
Отмечается, что российская сторона рассчитывает на то, что для выполнения соглашений по украинскому зерну и экспорту российской сельхозпродукции будут предприняты все усилия.
Меморандум между Россией и ООН по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений будет действовать три года.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
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В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине истребителей
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Соединенные Штаты не передавали Украине американские истребители, сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.
«Мы передали Украине запчасти, другое оборудование, чтобы она могла эффективнее поддерживать свою авиацию, оставлять ее в бою. <…> Но мы не передавали американские истребители. В том, что касается класса «воздух – земля», мы сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах», – приводит ТАСС ответ представителя Пентагона на вопрос о том, намерены ли США направить Вооруженным силам Украины истребители.
Представителя Пентагона спросили, почему администрация США сейчас рассматривает возможность поставок Украине истребителей, хотя ранее ее представители заявляли, что это приведет к обострению ситуации. «Именно сейчас мы впервые получили возможность взглянуть на будущие силы Украины во всеобъемлющем плане. На данный момент мы все еще сосредоточены на ведущихся сражениях. Это наша главная задача. Но мы уделяем время и, в конечном счете, направляем ресурсы, чтобы проанализировать и будущий потенциал сил [Украины], так что это просто этап, на котором мы находимся в данный момент», – ответил представитель американского военного ведомства.
«Для ведущихся [на Украине] сражений это не то, что мы рассматриваем [в данный момент]», – добавил чиновник, говоря об истребителях. «Мы, безусловно, участвуем в более широком обсуждении с Украиной будущих потребностей ВСУ, и мы рассматриваем весь спектр средств, включая авиацию для удовлетворения этих будущих потребностей», – сказал он. Представитель Минобороны напомнил, что Соединенные Штаты передадут Украине до 580 беспилотников Phoenix Ghost, их «поставки на постоянной основе» начнутся в августе.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойд Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.
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Соседи Шольца нашли в выброшенном им мусоре секретные документы
Канцлер Германии Олаф Шольц и его супруга Бритта Эрнст, министр образования федеральной земли Бранденбург, уже неоднократно выбрасывали в мусор конфиденциальные документы, которые потом находили их соседи по многоквартирному дому в Потсдаме, пишет журнал Der Spiegel.
По данным издания, в ноябре прошлого года жители дома в центре Потсдама нашли в мусоре черновик речи, которую Эрнст произнесла несколькими днями ранее в парламенте Бранденбурга. Кроме того, на помойке находили выдержки из ежедневника жены канцлера, а также лист бумаги со списком одежды, которую супруга Шольца выбирала для тех или иных случаев. Распечатанная и в дальнейшем выброшенная переписка с представителем языковой школы в Гамбурге показала, что Эрнст хотела улучшить свой английский, отмечается также в публикации.
По данным издания, среди них были документы, «официально классифицированные как конфиденциальные». В частности, в контейнере нашли памятку с краткими характеристиками глав правительств, жен и мужей лидеров стран G7, которые прибыли в конце июня на саммит в замок Эльмау на юге Германии. К примеру, в документе сообщалось, что супруга Марио Драги, который занимал тогда пост премьера Италии, «избегает общественности», передает РИА «Новости».
Отмечается, что, хотя в данном случае речь идет об общедоступной информации, супруге немецкого канцлера не следовало выбрасывать в мусор бумагу, которой в МИД ФРГ присвоили классификацию «секретно – только для служебного пользования». Согласно официальным предписаниям, такие данные подлежат защите от несанкционированного доступа, их утилизация также регламентирована: документ необходимо уничтожить таким образом, чтобы восстановить его содержание было невозможно.
Журнал обратился к самому Шольцу и его супруге за комментарием касательно того, почему конфиденциальные документы оказались в мусоре, однако ни ведомство канцлера, ни министерство образования Бранденбурга, где служит Эрнст, ответа не предоставили. В самой публикации говорится, что, по всей видимости, конфиденциальные бумаги выбрасывает преимущественно жена немецкого канцлера.
Ранее в Британии посулили Шольцу скорую отставку или капитуляцию перед Путиным.
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Шойгу сообщил об условиях досмотра судов с украинским зерном
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Досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, будет производиться и на выходе, и на входе в Черное море, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в соответствии с соглашением, которое подписали Россия, Турция, представители ООН и Украина в Стамбуле, создается совместный четырехсторонний координационный центр, который будет досматривать суда, вывозящие украинскую сельхозпродукцию, передает ТАСС.
«Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море», – сказал Шойгу. Министр отметил, что Россия в контексте подписанных в Стамбуле четырехсторонних соглашений была заинтересована в досмотре судов, идущих в порты Украины, потому что он поможет избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) продолжить военные действия.
«Нас интересовало, чтобы была зафиксирована возможность досмотра судов, идущих в украинские порты. Дабы избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы продолжить те или иные действия со стороны Вооруженных сил Украины», – заявил Шойгу.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
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Набиуллина: ЦБ начал проводить политику девалютизации из-за угрозы санкций
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Банк России учитывает возможность риска санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) и других банков, поэтому регулятор проводит политику девалютизации, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
«Что касается НКЦ и НРД, в отношении НРД применены уже некоторые санкции, в отношении НКЦ, других банков мы всегда учитываем такой риск санкций и поэтому проводим и стимулируем политику девалютизации», – цитирует ее ТАСС.
Также она добавила, что «даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться».
По оценке ЦБ, население России владеет наличными долларами и евро на сумму около 85 млрд долларов в эквиваленте. Однако регулятор будет проводить политику девалютизации.
Ранее Набиуллина назвала сжатой пружиной в экономике вынужденное накопление населением сбережений.
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На Украине предсказали потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
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Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, сообщило украинское издание «Европейская правда».
Авторы статьи предполагают, что позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в Словакии на досрочных выборах, так как лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений Киеву, передает РИА «Новости».
«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», – говорится в статье.
Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.
«Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта», – пишет издание.
Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить «нового и мотивированного» украинского посла в Братиславе.
Между тем накануне правительство РФ расширило список недружественных России иностранных государств, включив в него, в том числе, Словакию.
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Fitch: На Украине начался процесс, похожий на дефолт
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.
Свою оценку в Fitch объяснили ходатайством властей Украины о двухлетней отсрочке на выплату внешнего долга. В Fitch ожидают, что на Украине потребуется более широкая реструктуризация коммерческого долга, однако сроки этого процесса остаются неопределенными. Такое положение говорит о серьезном шоке для макрофинансового положения Украины, государственных и внешних финансов из-за затянувшегося конфликта с Россией, передает ТАСС.
В четверг Национальный банк Украины резко девальвировал гривну к доллару.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
В начале июля ЕК заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявляла, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко говорил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.
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Президент Хорватии признал опасность плохих отношений с Россией
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Хорватия находится в недружественных отношениях с Россией, что беспокоит Загреб, заявил президент страны Зоран Миланович.
«Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. (Однако – прим. ВЗГЛЯД) в этом мы не участвуем настолько активно, насколько некоторые другие страны, которые фактически находятся в состоянии войны (с РФ – прим. ВЗГЛЯД), – сказал Миланович, передает ТАСС. Подобное состояние он назвал опасной ситуацией.
Ранее Россия актуализировала перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.
В список попали Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия, следует из документа на сайте кабмина России.
Также указано количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии из этих стран могут заключать трудовые договоры. Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои консульства.
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Канцлер Германии назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа, об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.
«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал – Европа» или «Северный поток», – передает ТАСС слова Шольца.
При этом глава правительства Германии заявил, что не стоит полагаться на поставки газа из России.
«Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – сказал глава правительства ФРГ.
Он упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока», и назвал причину сокращения поставок газа, озвученную Москвой, «неубедительной».
«Мы знаем, что нет газового эмбарго ни со стороны Евросоюза, ни со стороны Группы семи по весомым, хорошо обдуманным причинам. И это весьма примечательный сигнал, что действовавшее десятилетиями утверждение о том, что независимо от того, плохие времена или хорошие, оговоренные контрактами объемы газа будут всегда поставляться, сегодня не соответствует действительности», – заявил Шольц.
Канцлер добавил, что сейчас в стране работают угольные электростанции, которые позволяют экономить газ.
Ранее Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
В четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту. Позже сообщалось, что транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения.
Президент России Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
Байден захотел снизить цены на бензин в США санкциями против России
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Белый дом рассчитывает добиться снижения стоимости топлива в Соединенных Штатах путем установления потолка на российскую нефть в мире, сообщил президент США Джо Байден на совещании с помощниками по вопросам экономики.
«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента России Владимира] Путина», – приводит ТАСС слова Байдена о шагах, которые, по его мнению, следует предпринять для дальнейшего снижения стоимости бензина в США.
«В ближайшие <…> недели я буду делать все возможное для снижения цен», – добавил Байден. Во время выступления он кашлял, его голос звучал хрипло. «Я чувствую себя гораздо лучше, чем звучит мой голос», – заверил американский лидер, комментируя свое состояние после выявления коронавируса.
Ранее в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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Одесская бригада сформирована в Херсоне из украинских добровольцев
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В Херсоне из украинских добровольцев сформирована Одесская бригада, которая в ближайшее время приступит к освобождению города Николаева и города-героя Одессы, рассказал представитель военного подразделения.
«В ближайшее время совместно с союзными силами мы приступим к освобождению города Николаева и города-героя Одессы. Никакой пощады укронацистам, наемникам и всякой бандеровской нечисти от нас не будет. Единственный способ для них сохранить свои жизни – это сложить оружие. В противном случае все они будут уничтожены», – цитирует «Комсомольская правда» представителя Одесской бригады, который, как сообщает издание, предположительно, не просто родом из Одессы, а был там известным политиком.
Он особо подчеркнул, что бригада сформирована исключительно из добровольцев – граждан Украины. В ее составе уроженцы и жители не только самой Одессы, но и Николаева, Херсона, Киева, Измаила, Белгород-Днестровского, других украинских городов. Есть даже один парень из Западной Украины.
Как говорится в статье, экипировка бойцов новой бригады на «пять с плюсом», что, по мнению автора материала, показывает, что этим вопросом занимались в Минобороны РФ.
По сообщениям одного из Telegram-каналов, представителем нового военного подразделения якобы является одессит Игорь Марков, который был лидером украинской партии «Родина», депутатом Украины и владельцем одесского телеканала АТВ.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что освобожденные территории начинают жить лучше остатков Украины, где экономическая ситуация все более осложняется.
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Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи
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Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов, сообщили в Белом доме.
Байден санкционировал оказать содействие Украине в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона, передает РИА «Новости».
Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»), до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost («Финикс гоуст»), а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
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Саудовская Аравия и Ирак нарастили экспорт нефти в Европу
Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти на европейский рынок, где покупатели постепенно отказываются от импорта энергоносителей из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трекинга морских судов.
Саудовская Аравия направляет танкеры с нефтью в Египет, где она попадет в трубопровод Sumed, соединяющий терминал Айн-Сохна, расположенный на берегу Красного моря, со средиземноморским портом Сиди-Керир. Там нефть снова отгружается на танкеры и направляется покупателям из Европы. Как отмечает Bloomberg, в первые три недели июля по трубопроводу поступало более 1 млн баррелей нефти в сутки, что вдвое превышает объемы, зафиксированные за аналогичный период 2021 года. По сравнению с предыдущим месяцем объем прокачки нефти через Sumed увеличился примерно на 200 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.
Ирак, в отличие от Саудовской Аравии, поставляет нефть на европейский рынок только морским путем. В июле танкеры, следующие из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал, перевозили порядка 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Большая часть этой нефти отгружалась в Ираке, сообщает Bloomberg. Таким образом, общий объем поставок нефти с Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 млн баррелей в сутки, что почти на 90% превышает показатель января 2022 года.
Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки. Вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита Группы семи (G7). В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
Напомним, 2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге утвердили шестой пакет санкций против России, ключевым пунктом которого стал запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Он предполагает, что в течение полугода Евросоюз откажется от российской сырой нефти и в течение восьми месяцев – от нефтепродуктов. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, страны ЕС запретили предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом страны Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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В Приднестровье заявили о присутствии НАТО в Молдавии
НАТО инфраструктурно уже присутствует в Молдавии, заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«В Молдове три центра НАТО сегодня, армия Молдовы строится по натовским стандартам. Нам бы очень не хотелось, чтобы военная инфраструктура, которая создавалась в военное время, стала теперь натовской инфраструктурой», – передает РИА «Новости» слова главы МИД ПМР.
По его словам, Приднестровье рассчитывает на то, что окажется в силах сделать так, чтобы ситуация с размещением НАТО не выходила из-под контроля.
«Мы находимся в очень тяжелой ситуации. Нам нельзя допустить того, что в какой-то момент, если вдруг, не дай Бог, будет разрушен миротворческий механизм, и Молдова выйдет (из соглашения – прим. ВЗГЛЯД), а мы не сумеем отстоять эту (миротворческую – прим. ВЗГЛЯД) операцию, то, конечно, следующий удар будет наноситься по Приднестровью, безусловно», – пояснил министр.
Ранее Игнатьев говорил о том, что пора думать о том, как не допустить размещения НАТО в Приднестровье, а именно в аэропорту Тирасполя.
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