Премьер-министр Венгрии рассказал, чем обернулись санкции против России для Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе.

Так, он заявил, что Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе.

«Вполне возможно, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок», – передает РИА «Новости» слова премьер-министра страны.

Политик добавил, что для Венгрии дело чести заявить, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.

«Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», – сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем.