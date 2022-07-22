Одесская бригада сформирована в Херсоне из украинских добровольцев

В Херсоне из украинских добровольцев сформирована Одесская бригада, которая в ближайшее время приступит к освобождению города Николаева и города-героя Одесса, рассказал представитель военного подразделения.

«В ближайшее время совместно с союзными силами мы приступим к освобождению города Николаева и города-героя Одесса. Никакой пощады укронацистам, наемникам и всякой бандеровской нечисти от нас не будет. Единственный способ для них сохранить свои жизни, это сложить оружие. В противном случае все они будут уничтожены», – цитирует «Комсомольская правда» представителя Одесской бригады, который, как сообщает издание, предположительно, не просто родом из Одессы, а был там известным политиком.

Он особо подчеркнул, что бригада сформирована исключительно из добровольцев – граждан Украины. В ее составе уроженцы и жители не только самой Одессы, но и Николаева, Херсона, Киева, Измаила, Белгород-Днестровского, других украинских городов. Есть даже один парень из Западной Украины.

Как говорится в статье, экипировка бойцов новой бригады на «пять с плюсом», что, по мнению автора материала, показывает, что этим вопросом занимались в Минобороны РФ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что освобожденные территории начинают жить лучше остатков Украины, где экономическая ситуация все более осложняется.