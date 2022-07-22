Освобожденные территории начинают жить лучше остатков Украины

Экономическая ситуация на Украине все более осложняется: девальвирована гривна, растут цены, уменьшаются зарплаты. А ведь впереди зима, и украинское правительство отчаянно ищет средства за закупки газа для отопительного сезона. Ярким контрастом этому выглядит происходящее на освобожденных территориях, которые начинают жить богаче, чем это было еще полгода назад.

Вчерашнюю коррекцию курса гривны (если так уместно называть обвал валюты на 25%) в Нацбанке Украины объяснили заботой о конкурентоспособности украинского экспорта и поддержкой экономики. В России тоже можно услышать похожие объяснения в отношении курса рубля: мол, надо возвращать курс в коридор 70–80 рублей, потому что страдают экспортеры и бюджет.

Но есть ключевая разница. Когда речь идет о стране, где потребительская корзина критически зависит от импорта, обвал курса – это, прежде всего, удар по населению. И тут самое время взглянуть на календарь. На носу август, а значит и зима не за горами.

Дорогой импорт, дешевая гривна

Украина как раз такая страна. Она и до спецоперации жила за счет импорта: в России покупали энергоносители, в Европе – лекарства и продукты питания. Одежду и электронику не считаем, это в любую страну из ЮВА везут. Собственное производство концентрировалось в основном вокруг экспортных отраслей и внутреннего потребления FMCG.

В ходе военной операции эти проблемы только усугубились. Сегодня на полках украинских супермаркетов все чаще встречаются польские колбасы, сыр, консервы. Производители переключаются на польское сырье (мясо, молоко, томатную пасту).

Все это – в евро, да плюс еще повышенные затраты на энергоносители, которые сейчас несут европейские производители. За все это в итоге заплатит обычный украинец в гривне, которую одним махом обесценили на четверть.

Да, бизнесу это – подспорье. Украинские СМИ пишут, что бизнес в последние месяцы брал кредиты в гривне под любые проценты, только чтобы не сдавать валютную выручку по госкурсу. Но когда потребительская корзина не только среднего класса, но и малоимущих во многом состоит из импорта, это уже не только поддержка бизнеса, но и грабеж своих же граждан. А грабеж в военное время называется мародерством.

Любой россиянин, периодически ездивший на Украину за последние 15–20 лет, должен помнить, как постепенно менялся курс рубля к гривне. Когда-то украинские цены нужно было умножать на 4. Потом на 3. В последние годы – где-то на 2,5–2,7. Сегодня – на 1,5, и все идет к 1:1. Одна беда: зарплаты и пенсии у украинцев далеко не российские.

Хотя стоп. Нет, у некоторых как раз-таки уже российские. Еще в мае в Херсонской и Запорожской областях пенсионеры и бюджетники впервые получили 10 тыс. рублей. Затем в июне и июле.

Как по российским меркам, 10 тысяч в месяц – это не очень много. По украинским – смотря как считать. В пересчете это примерно 6200 грн. Учитывая, что примерно у 60% украинских пенсионеров она не дотягивает и до 4000 грн, уже неплохо.

Но есть еще такая штука, как паритет покупательной способности. За одни и те же деньги в Херсоне и Мелитополе можно купить в два раза больше бензина, чем в Киеве. Логистика заложена в цену любого пакета молока или гречки, любой буханки хлеба.

В итоге на территориях, которые перестали быть Украиной, уже появились явные преимущества. Еще в начале военной операции 10 тыс. рублей обменивались на 3500–3600 гривен. Сегодня за них дают почти вдвое больше. Цены на базовый набор продуктов (весной они зашкаливали) опустились. И сегодня они ниже, чем на подконтрольных Киеву территориях. Особенно это заметно по ценам на сезонные овощи, которыми Херсонская и Запорожская области раньше снабжали добрую половину Украины.

Наконец, социальные выплаты в Херсонской и Запорожской областях сегодня немногим меньше зарплат на Украине: «На некоторых подразделениях зарплату уже три месяца не платят. Локомотивные бригады, где зарплаты раньше были по 20–30 тысяч, получили с апреля подачку – по 6–5,5 тысяч гривен», – такая, по данным издания «Страна», сегодня ситуация в компании «Укрзализныця».

И это не исключение. Преподавателям в украинских вузах массово срезали все надбавки и доплаты за стаж, научную степень и т.п., оставив голый оклад. В итоге даже с полной ставкой зарплаты с 7–9 тысяч упали до 4–4,5 тыс. гривен. Это даже ниже минимальной, которая, к слову, составляет сегодня 6500 гривен. Те же 10 тыс. рублей, плюс-минус.

Но на потерянных для Украины территориях есть не только выплаты пенсионерам. Куда важнее, что там есть работа. Вот кладут асфальт на трассе Мелитополь – Бердянск, вот строят дома в Мариуполе, восстановили ЛЭП между Крымом и Херсонской областью, вот-вот начнут строительство газопровода в Бердянск – нужно успеть до холодов.

Задача с двумя звездочками

Кстати, о холодах. До начала отопительного сезона остается меньше трех месяцев. Еще в июне правительство Украины приняло мораторий на повышение тарифов на все ключевые тарифы (отопление, горячая вода, газ). Не исключено, что постановление правительства также оформят в виде соответствующего закона. Это неплохо, но постановление и мораторий батареи теплыми не сделают.

В июле компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству с просьбой выделить ей 150 млрд грн (4,1 млрд долл.) на закупку газа. 4 млрд долл. – это примерно половина текущего месячного дефицита бюджета (9 млрд долл. по недавней оценке советника президента Украины Олега Устенко). И как раз эту самую половину, по его же словам, правительству удается наскребать из финансовой помощи так называемых союзников Украины. То есть это не просто 4 млрд долл., а 4 млрд, которые совсем уж неоткуда взять: правительство и так на эту же сумму ежемесячно режет расходы.

Но это еще полбеды. Ведь «Нафтогаз» ставит перед собой вдвойне невыполнимую задачу: получить деньги, которых нет, и купить на них газ – которого тоже нет. Ведь «Нафтогаз» пойдет его покупать не у Газпрома, он пойдет к европейским трейдерам. А они как раз пытаются решить похожую задачу со звездочкой: как заполнить европейские хранилища и пересидеть зиму в условиях простаивающего газопровода «Ямал – Европа» и полупустого газопровода «Северный поток – 1».

А тут «Нафтогаз» такой: продайте нам 9 млрд кубометров. И где их найти, если ЕС и свой-то баланс никак не сведет и собирается жестко экономить?

Не говоря уж о том, что 150 млрд/4 млрд долл. – это при текущем курсе и из расчета на цену газа в 1670 долл. за тыс куб м. А она уже выше (1748 долл. на хабе TTF по состоянию на 22 июля). И чем ближе зима, тем выше она будет.

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Не так давно греки предложили немцам перебираться зимовать к ним. Климат в Греции мягче, морозы – редкость. И цены ниже. Со всех сторон выгодно.

Нечто похожее скоро можно будет предлагать и украинцам. В Запорожской и Херсонской областях зимой теплее, работа есть, пенсии выше, цены ниже. И гражданство российское сразу дают – всем гражданам Украины, не только местным. Ну и в армию не забреют, тем более что теперь это на Украине не только мужчин, но и женщин касается.