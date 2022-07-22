Освобожденные территории начинают жить лучше остатков Украины

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22 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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Почему у России появилось пять новых недругов

Греция оказалась в числе недружественных России государств Zuma/ТАСС
Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список стран, которых Россия признает недружественными. Что стало причиной включения их в перечень? Какие последствия для самих стран повлечет новый статус? Какие еще государства в перспективе рискуют попасть в список недружественных? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

Российско-израильские отношения переживают кризис dpa/Global Look Press
Россия может оказаться первой в мире страной, изгнавшей со своей территории одну из важнейших для Израиля организаций – агентство «Сохнут». Чем занимается эта организация, почему ее деятельность за пределами Израиля критически важна для еврейского государства и какие причины могли вызвать недовольство Москвы по данному поводу? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Кто достоин титула «страна-спонсор тероризма»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
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Госдеп пошел по пути рейхсфюрера Гиммлера

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Самое смешное в этой истории состоит в том, что Госдеп действительно верит в будущее расчленение России. Никакой иронии в их словах нет. Что вызывает даже не смех, а некоторое тихое изумление русских соцсетей по поводу уровня аналитики Вашингтона. Подробности...
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    Освобожденные территории начинают жить лучше остатков Украины

    В Херсоне и Запорожье идет большая стройка
    		   22 июля 2022, 19:30
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Экономическая ситуация на Украине все более осложняется: девальвирована гривна, растут цены, уменьшаются зарплаты. А ведь впереди зима, и украинское правительство отчаянно ищет средства за закупки газа для отопительного сезона. Ярким контрастом этому выглядит происходящее на освобожденных территориях, которые начинают жить богаче, чем это было еще полгода назад.

    Вчерашнюю коррекцию курса гривны (если так уместно называть обвал валюты на 25%) в Нацбанке Украины объяснили заботой о конкурентоспособности украинского экспорта и поддержкой экономики. В России тоже можно услышать похожие объяснения в отношении курса рубля: мол, надо возвращать курс в коридор 70–80 рублей, потому что страдают экспортеры и бюджет.

    Но есть ключевая разница. Когда речь идет о стране, где потребительская корзина критически зависит от импорта, обвал курса – это, прежде всего, удар по населению. И тут самое время взглянуть на календарь. На носу август, а значит и зима не за горами.

    Дорогой импорт, дешевая гривна

    Украина как раз такая страна. Она и до спецоперации жила за счет импорта: в России покупали энергоносители, в Европе – лекарства и продукты питания. Одежду и электронику не считаем, это в любую страну из ЮВА везут. Собственное производство концентрировалось в основном вокруг экспортных отраслей и внутреннего потребления FMCG. 

    В ходе военной операции эти проблемы только усугубились. Сегодня на полках украинских супермаркетов все чаще встречаются польские колбасы, сыр, консервы. Производители переключаются на польское сырье (мясо, молоко, томатную пасту).

    Все это – в евро, да плюс еще повышенные затраты на энергоносители, которые сейчас несут европейские производители. За все это в итоге заплатит обычный украинец в гривне, которую одним махом обесценили на четверть.

    Да, бизнесу это – подспорье. Украинские СМИ пишут, что бизнес в последние месяцы брал кредиты в гривне под любые проценты, только чтобы не сдавать валютную выручку по госкурсу. Но когда потребительская корзина не только среднего класса, но и малоимущих во многом состоит из импорта, это уже не только поддержка бизнеса, но и грабеж своих же граждан. А грабеж в военное время называется мародерством. 

    Любой россиянин, периодически ездивший на Украину за последние 15–20 лет, должен помнить, как постепенно менялся курс рубля к гривне. Когда-то украинские цены нужно было умножать на 4. Потом на 3. В последние годы – где-то на 2,5–2,7. Сегодня – на 1,5, и все идет к 1:1. Одна беда: зарплаты и пенсии у украинцев далеко не российские.  

    Хотя стоп. Нет, у некоторых как раз-таки уже российские. Еще в мае в Херсонской и Запорожской областях пенсионеры и бюджетники впервые получили 10 тыс. рублей. Затем в июне и июле. 

    Как по российским меркам, 10 тысяч в месяц – это не очень много. По украинским – смотря как считать. В пересчете это примерно 6200 грн. Учитывая, что примерно у 60% украинских пенсионеров она не дотягивает и до 4000 грн, уже неплохо. 

    Но есть еще такая штука, как паритет покупательной способности. За одни и те же деньги в Херсоне и Мелитополе можно купить в два раза больше бензина, чем в Киеве. Логистика заложена в цену любого пакета молока или гречки, любой буханки хлеба. 

    В итоге на территориях, которые перестали быть Украиной, уже появились явные преимущества. Еще в начале военной операции 10 тыс. рублей обменивались на 3500–3600 гривен. Сегодня за них дают почти вдвое больше. Цены на базовый набор продуктов (весной они зашкаливали) опустились. И сегодня они ниже, чем на подконтрольных Киеву территориях. Особенно это заметно по ценам на сезонные овощи, которыми Херсонская и Запорожская области раньше снабжали добрую половину Украины. 

    Наконец, социальные выплаты в Херсонской и Запорожской областях сегодня немногим меньше зарплат на Украине: «На некоторых подразделениях зарплату уже три месяца не платят. Локомотивные бригады, где зарплаты раньше были по 20–30 тысяч, получили с апреля подачку – по 6–5,5 тысяч гривен», – такая, по данным издания «Страна», сегодня ситуация в компании «Укрзализныця». 

    И это не исключение. Преподавателям в украинских вузах массово срезали все надбавки и доплаты за стаж, научную степень и т.п., оставив голый оклад. В итоге даже с полной ставкой зарплаты с 7–9 тысяч упали до 4–4,5 тыс. гривен. Это даже ниже минимальной, которая, к слову, составляет сегодня 6500 гривен. Те же 10 тыс. рублей, плюс-минус. 

    Но на потерянных для Украины территориях есть не только выплаты пенсионерам. Куда важнее, что там есть работа. Вот кладут асфальт на трассе Мелитополь – Бердянск, вот строят дома в Мариуполе, восстановили ЛЭП между Крымом и Херсонской областью, вот-вот начнут строительство газопровода в Бердянск – нужно успеть до холодов. 

    Задача с двумя звездочками

    Кстати, о холодах. До начала отопительного сезона остается меньше трех месяцев. Еще в июне правительство Украины приняло мораторий на повышение тарифов на все ключевые тарифы (отопление, горячая вода, газ). Не исключено, что постановление правительства также оформят в виде соответствующего закона. Это неплохо, но постановление и мораторий батареи теплыми не сделают. 

    В июле компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству с просьбой выделить ей 150 млрд грн (4,1 млрд долл.) на закупку газа. 4 млрд долл. – это примерно половина текущего месячного дефицита бюджета (9 млрд долл. по недавней оценке советника президента Украины Олега Устенко). И как раз эту самую половину, по его же словам, правительству удается наскребать из финансовой помощи так называемых союзников Украины. То есть это не просто 4 млрд долл., а 4 млрд, которые совсем уж неоткуда взять: правительство и так на эту же сумму ежемесячно режет расходы. 

    Но это еще полбеды. Ведь «Нафтогаз» ставит перед собой вдвойне невыполнимую задачу: получить деньги, которых нет, и купить на них газ – которого тоже нет.  Ведь «Нафтогаз» пойдет его покупать не у Газпрома, он пойдет к европейским трейдерам. А они как раз пытаются решить похожую задачу со звездочкой: как заполнить европейские хранилища и пересидеть зиму в условиях простаивающего газопровода «Ямал – Европа» и полупустого газопровода «Северный поток – 1». 

    А тут «Нафтогаз» такой: продайте нам 9 млрд кубометров. И где их найти, если ЕС и свой-то баланс никак не сведет и собирается жестко экономить?

    Не говоря уж о том, что 150 млрд/4 млрд долл. – это при текущем курсе и из расчета на цену газа в 1670 долл. за тыс куб м. А она уже выше (1748 долл. на хабе TTF по состоянию на 22 июля). И чем ближе зима, тем выше она будет. 

    ***

    Не так давно греки предложили немцам перебираться зимовать к ним. Климат в Греции мягче, морозы – редкость. И цены ниже. Со всех сторон выгодно. 

    Нечто похожее скоро можно будет предлагать и украинцам. В Запорожской и Херсонской областях зимой теплее, работа есть, пенсии выше, цены ниже. И гражданство российское сразу дают – всем гражданам Украины, не только местным. Ну и в армию не забреют, тем более что теперь это на Украине не только мужчин, но и женщин касается. 


     
     
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