Путин и Лукашенко обсудили взаимовыгодные торгово-экономические проекты

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре сотрудничество Москвы и Минска, в том числе реализацию взаимовыгодных экономических проектов, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также главы государств обсудили международные темы с учетом контактов, которые состоялись у российского лидера с главами других государств.

«Проведен обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня с учетом состоявшихся в последнее время контактов Владимира Путина с иностранными лидерами, в том числе в Тегеране», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.

Турецкие СМИ назвали историческим саммит лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране.