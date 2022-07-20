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Украинские военные почти полностью покинули Северск
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Военнослужащие Украины практически полностью покинули Северск, но все еще продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре города, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Военнослужащих украинской армии практически не осталось в этом населенном пункте. <...> Они находятся в большей степени на второй линии обороны. Они отошли немного от этого населенного пункта и продолжают наносить удары по нашим военнослужащим и по гражданской инфраструктуре данного населенного пункта», – передает ТАСС слова Марочко.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Северск находится под оперативном контролем сил ЛНР.
В Кремле отреагировали на угрозы Киева «уничтожить Черноморский флот»
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Заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», – передает ТАСС его слова.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
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Путин напомнил Европе про «Северный поток – 2»
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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Офис Зеленского призвал к санкциям против детей российских военных
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Санкции следует ввести как против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, так и против их детей, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак «хочет, чтобы сегодня каждый солдат», участвующий в спецоперации, «его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Новое время».
Напомним, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН указывал, что «вооруженные формирования Украины цинично обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса – детские сады, школы, медицинские учреждения». Он отметил, что украинские военные убивают детей «в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей».
В последние месяцы в ДНР в результате украинских обстрелов погибло 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1493 человека, из них 83 – дети. Повреждения также получили 72 медицинских и 238 образовательных учреждений.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинские власти решили закрыть Николаев для массовых чисток населения
Глава Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что город Николаев хотят закрыть на несколько дней для рейда против людей, которые могут поддерживать Россию.
Николаев «хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страна.ua»
Ким сообщил, что «планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке». По его словам, город «закроют на несколько дней», «пойдут по домам и отработают нехороших людей».
Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать развития наступательных действий российских войск на Николаев.
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Басурин заявил, что ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия-1».
«Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», – передает ТАСС слова Басурина, прокомментировавшего заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о поставках снарядов дальностью до 300 км.
Басурин уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км находили обломки от ракет дальностью 110–120 км. «Соответственно, если они сейчас заявляют 150–180 км, и может быть, 300 км, значит, они уже есть», – добавил он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по стратегическому мосту в Херсоне
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Украинские войска обстреляли 12 ракетами из РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне, часть ракет перехвачена ПВО, есть повреждения сооружений, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 4.00, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что на данный момент информации о возможных пострадавших от обстрела моста у властей нет.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
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США решили бороться с отказом регионов оставаться в составе Украины санкциями
Если территории, которые были освобождены российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, войдут в состав России, США введут новые санкции, следует из заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
Комментируя готовящиеся, по мнению Вашингтона, планы России «аннексировать» территории, Кирби сказал, что США могут «ввести дополнительные санкции, ужесточить уже действующие, а также продолжить попытки ограничивать возможности» России продолжать спецоперацию. «Ведение войны – дорогостоящее занятие», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
Иран выразил готовность к экспорту беспилотников
Тегеран подготовил передовые вооружения для экспорта в дружественные страны, сообщил главком сухопутных войск страны, бригадный генерал Киюмарс Хейдари.
Хейдари сказал, что у Ирана есть «технологии производства передовых беспилотников», которые «могут использоваться на больших расстояниях, а также для разведки и нанесения ударов за границей». По его словам, «Иран уже подготовил вооружение и оборудование для экспорта в дружественные страны», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
На прошлой неделе, буквально за несколько часов до объявления о визите президента России Владимира Путина в Тегеран, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия. Потенциальную сделку, которая так и не подтвердилась, Кирби тем не менее назвал показателем того, насколько «отчаянной» якобы становится ситуация в военно-промышленной комплексе России и насколько велико желание продолжать боевые действия на Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером.
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Бывший военнослужащий шведских ВВС погиб на Украине
Шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях под Донецком, сообщила телекомпания SVT.
Военному было 28 лет, он получил ранение в грудь и скончался. «Он приехал сюда (в Донбасс) пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями», – сообщил источник, передает РИА «Новости».
По неподтвержденным данным SVT, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов. Известно, что шведы есть в так называемой интернациональной бригаде и более мелких подразделениях, подчиненных ВСУ.
Всего, по данным Министерства обороны России, на Украину с начала спецоперации прибыли 7107 наемников из более чем 60 государств. При этом 2347 из них погибли, 2019 – уехали.
Ранее сообщалось, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
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Киев угрожает приезжающим на освобожденные территории чиновникам из России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил, что поездки российских чиновников на освобожденные от киевского режима территории не останутся без ответа.
«Официальные лица (...) периодически посещают оккупированные территории... Довольно рискованно... Украинский ответ обязательно последует», – написал Подоляк в соцсетях, сообщает РИА «Новости».
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, а также часть Харьковской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
С момента освобождения эти территории посещали многие российские высокопоставленные лица, в том числе министры образования и науки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, первый вице-спикер СФ Андрей Турчак и другие.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Германии заявили, что Шольц нарушил обещание поддерживать Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещание о военной поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей, сообщил Грегор Швинг в газете Die Welt.
Автор статьи отметил, что председатель правительства подтверждал готовность помогать Украине «до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и посредством поставок оружия», однако до середины июля Германия отправила туда лишь рации, ручные гранаты, детали пулеметов и детонирующие шнуры. В последней поставке значатся семь гаубиц, пять тысяч шлемов, оборудование для защиты от дронов и запчасти для автомобилей, передает РИА «Новости».
«В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 тыс. продуктовых пайков. Во вторую – 102 небронированных автомашины», – заявил Швинг.
Как при этом рассказал изданию парламентский глава фракции ХДС Торстен Фрай, хотя партия Шольца напомнила об активном участии Берлина в программе ЕС на 500 млн евро, принятой в понедельник, в Бундестаге нарастает недовольство очевидным несоответствием заявлений канцлера с его действиями.
«Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно различаются. Это позор. Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации ФРГ», – сказал он.
К критике решений правящей партии и Шольца присоединилась Свободная демократическая партия.
«Хотя экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка от Германии – образцовая, канцлер не может убедительно обосновать свое нежелание поставлять тяжелое вооружение», – заявил официальный представитель СвДП по оборонной политике Александр Мюллер.
Резюмируя, автор статьи подчеркнул, что из-за отказа властей поставлять оружие режим Зеленского продолжает закупать его в Германии на собственные средства: в июне Украина приобрела около трех тысяч противотанковых средств RGW 90 Matador напрямую у промышленных предприятий.
В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
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Власти Херсона заявили о фактическом разрушении моста через Днепр из-за обстрелов ВСУ
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Антоновский мост через Днепр в Херсонской области фактически разрушен после обстрелов со стороны ВСУ, если удары продолжатся, он может рухнуть, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Мост фактически разрушен. Если удары продолжатся, он может рухнуть», – передает ТАСС его слова.
Как сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, движение автотранспорта по мосту временно ограничено.
«В связи с обстрелами ВСУ объявляется временное ограничение движения автотранспорта по Антоновскому мосту», – написал он в своем Telegram-канале.
Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, часть из них перехвачена ПВО.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
Американские СМИ назвали пять «приободривших» Россию неудач Байдена
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Американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
«Политика президента Джо Байдена в отношении России и Украины обернулась грандиозной катастрофой. Российские силы уже пятый месяц опустошают Украину, пока Байден продолжает выписывать Зеленскому чеки, и конца этому не видно», – пишет бывший офицер разведки РУМО (Разведывательное управление Минобороны США) Ребекка Коффлер. Содержание статьи приводит «Ридус».
По словам Коффлер, администрация Байдена «не только не смогла сдержать» Россию, «ее действия дали российским силам фору, прежде чем начать наступление на Украину». «Путин смог мобилизовать боеспособные силы, которые почти окружили Украину», – констатирует она. «Байден дал Путину «зеленый свет» для нападения на Украину, заявив в январе, что «незначительное вторжение» не вызовет серьезной реакции США», – уверена бывший офицер разведки РУМО.
Коффлер также припомнила «бюрократам Обамы – Байдена» заявления о том, что «ВВП России равен итальянскому, а Россия – это заправочная станция, не имеющая экономических возможностей для проведения крупномасштабных военных операций».
Автор публикации уверена, что энергетическая и экономическая политика Байдена «только помогает финансировать» российскую «военную машину». «Беспрецедентные экономические санкции, введенные против России, не остановили Путина и бумерангом отразились на Западе. Европейцы опасаются апокалипсиса – наступит зима, Германия уже нормирует потребление энергии», – констатирует она.
«Помощь Байдена в обеспечении безопасности Украины – без надзора и без требования, чтобы президент Украины Зеленский ставил перед собой реалистичные цели войны – продлевает войну, истощая наши собственные запасы оружия», – подчеркнула она.
Коффлер указывает, что российская армия «несоизмеримо мощнее украинской». «Нет ни денег, ни вооружений, которых хватило бы Украине для победы, как это определил Зеленский», – подчеркивает эксперт.
«Политика Байдена помогла Путину углубить связи как с противниками США, такими как Иран, Китай и Северная Корея, так и с нашими традиционными союзниками, такими как Саудовская Аравия», – заключила она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Власти Запорожской области рассказали, когда продолжится освобождение региона
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Дальнейшее освобождение Запорожской области от украинских сил возможно только после полного освобождения Донбасса, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Рогов сказал, что «продвижение в Запорожской области начнется, когда будет освобожден Донбасс». По его словам, «закрытие, захлопывание большого донбасского котла» является одним из основных «предназначений по запорожской» линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.
Как сообщил Рогов, эта линия сохраняется больше трех месяцев, хотя локальные успехи военных есть. Он рассказал, что несколько дней назад украинские войска пытались контратаковать, «собирали достаточно много людей, но побежали, роняя тапочки». После того, как атака украинских сил провалилась, «небольшая группа нашей военной разведки выдвинулась посмотреть, что происходит». Рогов сообщил, что украинские губернатор и мэр Запорожья подготовили эвакуационные рейсы и планировали бежать.
По данным администрации Запорожской области, на начало июля освобождено порядка 72–73% территории региона. Линия боевого соприкосновения составляет 140 км.
Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск на Украине наращивать наступательную активность.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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Шойгу приказал группировке «Запад» жестко пресекать обстрелы ВСУ жилых кварталов
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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил) «Запад», участвующую в специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны.
Глава российского военного ведомства на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах.
«По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», – сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Напомним, в понедельник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, и дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника.
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