Лукашенко поручил взять под прицел центры принятия решений противников

Если противники Минска посмеют нанести удар по Гомелю, на юге, по Мозырскому НПЗ, по аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости страны.

«Хочу предупредить «ястребов» и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

Он предупредил, что если только противники Минска посмеют «нанести удар, как они планируют, по Гомелю, на юге, по Мозырскому НПЗ, по аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный, просто в одну секунду».

«Чем ответить, у нас есть, и не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России. Я давно к этому готовился. Помните, я говорил про ракетные производства, «Полонезы» – вы полностью находитесь под ударом этих ракет. Я не буду смотреть – кто в офисах, а кто во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно», – подчеркнул президент.

«К последним переговорам с президентом России... Никакой это не ядерный шантаж. Мы с президентом России никого не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием», – отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что эта тема появилась после того, «как поляки обратились к американцам и попросили привезти им ядерное оружие в Польшу». «Я сказал президенту России: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться, и мы будем готовиться. Мы никому не угрожаем».

Ранее Лукашенко сообщил, что несколько дней назад украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены.

Напомним, Владимир Путин пообещал Лукашенко в ближайшие месяцы передать «Искандеры-М».

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