Путин пообещал Лукашенко в ближайшие месяцы передать «Искандеры-М»

Лукашенко заявил о начале отгрузки минеральных удобрений в Ленобласти

Белорусская сторона начала грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения. Думаю, там будет самый мощный порт, даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

Он добавил, что в ходе визита в Петербург осмотрел место в Бронке, где намереваются строить белорусский порт. Минск полностью устраивает предложенное Москвой место, сказал политик.

Президент Путин отметил, что обе страны являются «крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок».

«Мы с вами договаривались предпринять все, что от нас зависит, все действия предпринять, которые от нас зависят для того, чтобы удовлетворять спросы наших потребителей, наших клиентов», – цитирует российского лидера ТАСС.

«У нас 15%, по-моему, мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений – это очень значительный объем на мировых рынках. Недовложение удобрений, конечно, снижает виды на урожай на следующий год. Все это очень печально», – добавил Путин.

Ранее Лукашенко заявлял, что белорусская сторона в условиях санкционного давления Запада хочет часть грузов перенаправить в порты Петербурга. Он отмечал, что речь идет около 20 млн тонн груза.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что часть имеющихся в регионе портовых терминалов могут передать Белоруссии для максимально быстрого начала отгрузки.

В марте Лукашенко сообщал, что Белоруссия в течение двух лет обзаведется своим портом в России для транзита белорусских грузов. Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу белорусского коллеги отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений.