От обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли два человека и 14 пострадали

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженные формирования Украины) за 14 июля 2022 года составляет 16 человек (двое погибли, 14 ранены)», – сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным представительства, по состоянию на 22.00, со стороны Вооруженных сил Украины было выпущено более 400 снарядов, включая ракеты РСЗО «Ураган» и «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.

Ранее в четверг вооруженные формирования Украины нанесли удар по школе в Макеевке из реактивных систем залпового огня «Ураган». Ранее в тот же день ВСУ обстреляли снарядами калибра НАТО Пантелеймоновку.

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