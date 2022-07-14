ВСУ выпустили РСЗО «Ураган» по школе в Макеевке

В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ в наступление

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины и мобильные системы ПВО.

«Нам не хватает мобильных систем ПВО... и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», – заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), передает РИА «Новости».

По словам Арестовича, Украина нашла способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники все еще не хватает. «Как только это (поставки бронетехники) произойдет – замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению», – утверждает Арестович.

Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские войска получили приказ Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования.

Днем ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая «деоккупация», которую собираются проводить Вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».

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