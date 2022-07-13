ВСУ обстреляли пригороды Макеевки из РСЗО «Ураган»

Александр Ф. Скляр исполнил песню о братьях на берегу Днепра

Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ» представили клип на кавер-версию песни Виталия Аксенова «Ты забыл, брат».

Клип опубликован на Rutube-канале «Александр Ф. Скляр и ВА-БАНКЪ». В описании отмечается, что «песня Виталия Аксенова точно отражает суть конфликта с позиции русского человека, укорененного в своей культуре и своей истории». «Забвение общей истории, общих корней – тяжкий грех, который можно искупить лишь ценой неимоверных усилий и если на то будет воля Божия. Встреча двух братьев неизбежна. Но какова будет цена?» – говорится в описании.

Режиссером видео стал Андрей Богатырев – автор фильма «Красный призрак», который, «по мнению Скляра, является одним из самых сильных высказываний нашего времени в отечественном кино на тему Великой Отечественной войны».

Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах.

Друг на друга – автоматы, пальцы – на курках.

Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад,

Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

Ты забыл, сколь нами вместе прочитано?

Мы с тобой в одних пеленках да соплях...

Ты забыл, братан, что там, под Черниговом,

Мама Тоня нас с тобой родила.

Стоим двое, с братом Колей, на берегу Днепра.

Ты – на левом, я – на правом, почему же так?

Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат,

Что ты за тех, а я за правду, вот оно-то как.

Ты забыл, как друг без друга было туго нам?

Когда я в Белгород рванул, ты загрустил.

Ты забыл, Колян, забыл, наш Грайворон,

Где ты мою Полинку крестил.

Стоим с братом с автоматом с гневом на лице.

Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне.

Это тоже, брат, моя земля, здесь дед лежит и мать,

И, знай, врагу я не отдам ни метр и не пядь.

Ты забыл, братан, как мы пахали-сеяли?

Как вскачь под Волновахой, на конях?

Что же мы с тобой, братишка, наделали,

Что теперь стоим на разных сторонах?

Как же, братик мой солдатик, смог ты все забыть?

Теперь меня ты на гиляку, как воды попить...

Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя,

Впустил ты в дом к себе гадюку, трехголового червя.

Ты забыл, братан, себя, ты забыл людей.

Тебе вспомнить Ленинград и Хатынь.

Ты забыл, Колян, забыл, как дед Матвей

Под Прохоровкой гадину давил.

А ветер песню пел себе, пронизывал.

Ой ты мати Украина, как же так?

Долго будем эту рану зализывать,

Только видно вот рубец, не убрать.

А в синем небе, брат, два голубя белые,

Это души наши, Колька, понеслись.

Что же мы с тобой, братишка, наделали?

Может быть, Господь отпустит, простит...

Что же мы с тобой, братишка, наделали?

Может быть, Господь отпустит, и простит...

Напомним, битва у деревни Прохоровка в Белгородской области, о которой поется в песне, состоялась 12 июля 1943 года. Как отметил историк Дмитрий Суржик, тогда «наша армия сражалась не столько против частей вермахта, сколько против дивизий и полков СС. Стоит напомнить: в СС набирали бойцов из 14-й пехотной дивизии «Галичина», латвийских дивизий, казачьих частей».

«Формирования СС проходили обучение в своих особых лагерях. Это были более фанатичные, преданные националистической идеологии подразделения, которые давали присягу на верность лично Адольфу Гитлеру. Поэтому когда кто-либо из легионеров Третьего рейха теперь пытается говорить, что они «сражались за свою свободу» – это все откровенная чушь», – заявил кандидат исторических наук.

Виталий Аксенов – поэт и композитор, автор-исполнитель из Санкт-Петербурга.