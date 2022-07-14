ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибра НАТО

Посол ЛНР раскрыл детали новой тактики ВСУ в Донбассе

«ВСУ выбрали тактику одномоментного многочисленного запуска ракет, чтобы обмануть наши системы ПВО. Значит, нам придется перейти к более жестким мерам со своей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя ночные обстрелы республики.

«Обстрел территории ЛНР производился из района города Часов Яр. Там находятся основные расположения ракетных подразделений Украины. Скорее всего, удар наносился не из самого города, а из его округи. Вероятно, ВСУ вывели на позиции ракетные комплексы, развернули их в нашу сторону и запустили по меньшей мере девять ракет», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Дипломат при этом отметил, что в городе Часов Яр расположена крупная украинская база. «Поэтому когда Зеленский стонет по поводу неспровоцированного удара по этому городу, он, мягко говоря, лукавит», – подчеркнул он.

«Сейчас в районе городов-спутников Луганска – Александровска и Родаково – работают наши специалисты. Они собирают осколки, чтобы определить модификацию вооружения, использованного при обстрелах. Эксперты сходятся во мнении, что запускались уже привычные нам «Точки-У». А вот по американским HIMARS подтверждений пока нет», – пояснил дипломат.

Посол также уверен, что нынешние события иллюстрируют тот факт, что руководством ВСУ избрана новая тактика. «Командование ВСУ понимает, что не может одержать верх на поле боя, поэтому переходит к нанесению массированных ударов по мирному населению. Мы также понимаем, что зона безопасности республики должна быть значительно шире, а контроль за перемещением любых систем противника значительно серьезней. Речь идет о превентивном уничтожении любых реактивных и ракетных комплексов Украины, чтобы у них даже не было возможности развернуться в нашу сторону», – пояснил собеседник.

«Сейчас можно говорить, что наши системы ПВО выдержали удар, но учитывая новую тактику ВСУ, нам потребуется некое усиление систем противовоздушной обороны. Этот вопрос будут решать наши военные после тщательного анализа случившегося», – добавил он.

«Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши системы ПВО, чтобы пробить в обороне хотя бы небольшую брешь. И бить они будут по невоенным объектам. Это тактика террора. Нам же теперь надо перейти к использованию более тяжелого вооружения. И командованию ВСУ надо отбить руки за попытки вести себя таким образом», – заключил Мирошник.

Минувшей ночью вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он заявил в Telegram, что «предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан». Как пишет Марочко, украинские силы «на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры» Луганска, но «попытки пресекались благодаря слаженным действиям сил ПВО».

«Несмотря на то что несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», – сообщил он. Марочко заявил, что Украина, «нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан», снова «показала свою террористическую сущность».

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что «был нанесен ракетный удар «Точкой-У». «Точнее их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды», – сообщил он. Киселев предположил, что средства ПВО «не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько», а «ПВО приняли их за одну». «Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, сообщалось, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». К северу от Луганска возник крупный пожар. Отмечалось, что звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходила детонация боеприпасов.

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