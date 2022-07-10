ВСУ обстреляли Алчевск из американской РСЗО

Президент Германии заставил Зеленского оправдываться

После того, как Киев отменил визит Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину, президент Германии провел жесткий телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщают немецкие и украинские источники.

После скандала Германия работала над урегулированием ситуации и согласовала телефонный разговор Штайнмайера и Зеленского. Как пишет Spiegel, позднее было объявлено, что «обмен мнениями был «очень важен» для президентов». Штайнмайер «выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев». «Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу – но на этот раз из-за Штайнмайера», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

Как выяснил Spiegel, Зеленский выразил сожаление, назвал отмену визита «крупным недоразумение» и предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая. Дата оказалась неудобной для Штайнмайера, который к тому же захотел обсудить отмену прошлого визита подробнее, прежде чем планировать новый.

Spiegel отмечает, что инцидент стал историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил в отношении главы государства, из-за чего президент Германии потребовал объяснений. Зеленский «заявил, что ничего не знал об инциденте». Это рассердило Штайнмайера, так как «вся корреспонденция была у него перед глазами». «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас», – приводит его слова Spiegel.

Зеленский еще раз «попытался сменить тему», Штайнмайер «задал вопрос в третий раз, в результате получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца». Как пишет Spiegel, Штайнмайер заявил: «Ладно, оставим тему».

В его администрации удивились настойчивости обычно спокойного Штайнмайера, но заявили, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть унизительное обращение Киева.

Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило». По информации СМИ, осенью он будет отозван на родину. Немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД Украины.

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