В ДНР местный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ

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9 июля, суббота | Последнее обновление — 19:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ДНР местный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
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Житель города Горловка получил ранение после обстрела со стороны украинских военных, сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В результате обстрела со стороны украинских боевиков получил ранение мирный житель в Центрально-Городском районе [Горловки]. Разбит ряд домостроений, ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) не прекращают обстрел», – цитирует сообщение штаба ТАСС.
До этого в субботу в ДНР в результате обстрелов два человека получили в Донецке, и один – в Ясиноватой.
Также украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР.
Появились сообщения об уничтожении грузинских наемников под Северском
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Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Источник ТАСС сообщил, что «разбита колонна грузинских наемников», которые «отступали на нескольких десятках машин и пикапах». По его словам, «союзные силы сработали очень точно». «Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», – говорится в сообщении.
Кроме того, источник сообщил, что военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, воевавшие под Артемовском, массово дезертировали в тыл.
Тем временем военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в Telegram видео того, как «русская артиллерия буквально перемешивает противника в лесах под Северском». Он отметил, что «всевидящее око группировки Отважных выискивает цели и корректирует огонь с воздуха».
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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Военный эксперт оценил данные об оперативной паузе союзных войск в Донбассе
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«В скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя дальнейшее развитие спецоперации на Украине.
«Несмотря на оперативную паузу, боевые действия не прекращаются. Те силы, которые принимали участие в освобождении Лисичанска и Северодонецка, начинают выводиться на отдых, еще часть перегруппировывается на другие направления», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Наши войска переносят артиллерию, подтягивают тылы, им ставятся новые боевые задачи. Думаю, сейчас готовится операция против линии Соледар – Северск, где противник обороняется после отхода из Лисичанска. Через некоторое время мы наверняка увидим усиление нажима на Северск и Артемовск», – рассуждает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что противник будет пытаться усилить собственные оборонительные позиции. «Дело в том, что часть боевиков находятся на том направлении уже довольно долго, им необходимо доснабжение техникой, нужны дополнительные силы... Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заключил Рожин.
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, какой может быть дальнейшая тактика на центральном участке фронта в Донбассе в ближайшее время.
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ВСУ бросили большое количество техники при отступлении из Лисичанска
Украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в Луганской народной республике, рассказал боец народной милиции ЛНР Александр.
«Уходили, когда из Лисичанска, очень много техники бросили они (украинские военнослужащие). Есть целая техника, есть, конечно, и поврежденная. По всему городу стоит: чуть дальше центральной улицы – «Оса» (зенитный ракетный комплекс), ниже – танк их брошенный», – передает РИА «Новости» его слова.
Военнослужащий добавил, что одно только его подразделение «затрофеяло несколько танков». Он уточнил, что большое количество украинской техники осталось на подступах к Лисичанску.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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В ДНР предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в Запорожье
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Украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были остановлены союзными войсками ударами из реактивных систем залпового огня «Ураган», в ближайшее время контратака украинских войск на этом направлении невозможна, сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе – это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться – живая сила, техника – туда прилетели наши «Ураганы», и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», – передает ТАСС его слова.
Накануне сообщалось, что украинская сторона использует жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций.
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Казаки из ЛНР показали захваченные знамена украинских частей
Захваченные знамена украинских частей продемонстрировал командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.
«Все взято в бою. Знамя 10-го горно-штурмового батальона «Эдельвейс». Знамя батальона «Донбасс». Знамя 72-й (механизированной) бригады «Черные запорожцы». Это знамя национальной гвардии – батальон (оперативного назначения) имени генерала Кульчицкого», – перечислил Полуполтинных, передает РИА «Новости».
Также он продемонстрировал трофейные знамена 108-го отдельного горно-штурмового батальона и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
В конце июня Полуполтинных рассказывал, как бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили собственный флаг.
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Союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в Донецкой Народной Республики, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», – сообщил Киселев ТАСС.
Также, по словам Киселева, был нанесен ракетный удар по большому скоплению ВСУ на окраине города Северска. Помощник министра отметил, что в результате удара украинские формирования понесли большие потери.
В понедельник Киселев сообщал, что подразделения союзных сил после освобождения Лисичанска находятся на подступах к Артемовску. В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили до 350 человек и 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска в ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В ДНР отменили мораторий на смертную казнь
Депутаты Донецкой народной республики отменили мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР, сообщила пресс-служба республиканского парламента.
«Данная правовая норма вступит в силу после опубликования закона Донецкой народной республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики», который был принят 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой народной республики II созыва», – цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
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Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе
Власти Украины устроили в Донбассе изоляцию и геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России».
«Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное», – передает его слова РИА «Новости».
Путин перечислил несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса.
«Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени – восемь лет – оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!» – сказал глава государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ЛНР сообщили, что до 80% мобилизованных в ВСУ в Донбассе не умеют обращаться с оружием
Подавляющее большинство мобилизованных в ВС Украины в Донбассе сейчас не имеют навыков обращения с оружием, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«По нашим данным, эта цифра колеблется от 60% до 80%», – передает ТАСС его слова.
Ранее Марочко рассказал, наемники из каких стран едут воевать за Украину, а также о том, что их ожидает. Говоря о наказаниях, Марочко указал, что речь идет «как минимум о 15 годах заключения и самое максимальное – это либо высшая мера наказания, либо пожизненный срок».
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В ЛНР назвали сроки начала работ на заводе «Азот» в Северодонецке
Первая группа сотрудников химкомбината «Азот» в Северодонецке приступит к работе на территории предприятия 11 июля, сообщил на встрече с рабочими представитель администрации завода Валентин Голубев.
«Мы будем писать [заявление о приеме на работу] на [имя] мэра условно охранниками при горсовете. Устраиваемся в город охранниками. Работать будем на «Азоте». Будет охрана, будет другая охрана в кавычках, которая будет заниматься электрикой, будет еще охрана, которая будет заниматься восстановлением механики. Будет это 200 человек сейчас, но 200 не ограничимся. Будем и дальше набирать. Для работы предприятия нам нужны не сотни, а тысячи людей. Пока будем восстанавливать предприятие. Ориентировочный срок начала работы – понедельник (11 июля)», – сказал Голубев, передает ТАСС.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что предприятие «Азот» в Северодонецке практически не пострадало и вскоре сможет начать работу. 25 июня подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, вся территория промышленной зоны химпредприятия «Азот» перешла под контроль подразделений ЛНР.
В ЕР призвали сенаторов поработать в Донбассе во время парламентских каникул
Сенаторам от закрепленных за Донбассом регионов необходимо продолжить гуманитарную миссию в период парламентских каникул и подключиться к вопросам синхронизации законодательства, заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на пленарном заседании верхней палаты парламента.
«При этом, коллеги, просьба понимать, что это не отпуск на Азовское море. Это важнейшая государственная и гуманитарная задача. Прошу подойти к этому с максимальной самоотдачей и ответственностью. Координировать эту работу будут сенаторы Карелин, Вайнберг и Кравченко», – приводятся его слова на сайте «Единой России».
Турчак отметил, что надо быть готовыми ехать туда не на несколько дней, а всерьез, до полного достижения результата.
Он напомнил, что многие субъекты России взяли шефство за отдельными городами и территориями Донбасса. «Мы предлагаем сенаторам от закрепленных регионов подключиться к работе на этих территориях в период лета, подключиться к вопросам синхронизации законодательства, организации работы по выстраиванию системы представительной власти, работы избирательных комиссий. И, конечно, всех сенаторов прошу продолжить в Донбассе гуманитарную миссию», – добавил Турчак.
Первый вице-спикер Совфеда также поблагодарил коллег, которые с первых дней СВО включились в работу по оказанию помощи Донбассу.
«По нашей линии в Луганскую и Донецкую народные республики и на освобожденные территории Херсона, Запорожья, Харькова доставлено уже более 10 тыс. тонн гуманитарных грузов. Это продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, строительные материалы. В том числе большая партия пиломатериалов, которые были собраны при участии нашего Совета по развитию лесного комплекса под руководством Юрия Воробьева. Знаю, вы лично собирали и направляли туда технические средства разведки, защиты бойцов Народной милиции ЛНР и ДНР. Эту работу координировал Николай Журавлев. Также огромное человеческое спасибо за это», – отметил Турчак.
По его словам, на освобожденных территориях на сегодняшний день открыты 26 гуманитарных центров «Единой России», оказывается медицинская помощь, оформление гражданства, поиск родных и близких.
В среду Турчак заявил, что в городе Изюме Харьковской области открылся еще один центр гуманитарной помощи «Единой России». Этот второй гуманитарный центр «Единой России» в Харьковской области.
Склад боеприпасов загорелся в Шахтерске из-за обстрела ВСУ
Склад боеприпасов горит в городе Шахтерске в ДНР после ночного ракетного обстрела со стороны украинских войск, снаряды детонируют, разлетаясь в радиусе пяти-шести километров.
В ближайших домах есть повреждения, выбиты стекла, органами власти была организована эвакуация жителей из наиболее опасных участков.
Движение в сторону Шахтерска ограничено.
«Я первый раз услышала один взрыв, а дальше уже все больше и больше... До утра, бесконечно, без остановки и на данный момент что-то еще взрывается», – рассказала РИА «Новости» местная жительница.
Напомним, в ДНР из-за обстрелов за сутки погибли семь мирных жителей.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Силовики не исключили присутствия украинских террористов в ЛНР
С Украины в ЛНР могли вернуться «скрытые террористы», работать приходится на «сложной территории», где могла сохраниться украинская агентурная сеть, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Киселев указал, что среди вернувшихся с Украины «гражданских лиц могут оказаться в том числе завербованные террористы». По его словам, «это могут быть скрытые террористы, это закладки с вооружением, со взрывчаткой – да со всем чем угодно – для проведения терактов». Кроме того, он не исключил, что «осталась какая-то агентурная сеть». Киселев признал, что силовикам ЛНР «досталась сложная территория», ее «нужно и дальше проверять, вести фильтрационные мероприятия», передает ТАСС.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
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В ДНР открыты уголовные дела против 500 боевиков «Азова» и других формирований
В отношении 500 боевиков нацбата «Азов» и других украинских вооруженных формирований возбуждены уголовные дела, сообщил источник в следственных органах ДНР.
Речь идет о боевиках, которые «сдались в плен в том числе и на заводе «Азовсталь». Как заявил источник ТАСС, материалы дел против бойцов нацбата «после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством республики будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу».
Фигурантам вменяются «участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам ДНР», и «совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой». Кроме того, они обвиняются в прохождении обучения в целях совершения указанных преступлений.
Напомним, освобождение Мариуполя было завершено в мае – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
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Победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов станет министром образования ЛНР
Проректор Севастопольского государственного университета (СевГУ), победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов станет министром образования ЛНР, президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» поддержал его назначение.
«Мы с «Лидерами России» готовы приложить усилия, свои компетенции для восстановления и помощи Донбассу. В «Лидерах» принято показывать личный пример: Леонид Иванович Пасечник предложил войти в команду правительства Луганской Народной Республики и возглавить министерство науки и образования. Я с удовольствием согласился», – приводятся слова Кусова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Путин поддержал назначение Ивана и подчеркнул, что талантливые кадры необходимы для восстановления жизни на Донбассе.
«Важно иметь возможность получить образование у себя на родине, там люди очень талантливые. Нужно будет поднимать и материально-техническую базу, Россия им поможет. Мы будем делать все, для того чтобы жизнь восстановилась в полном объеме, стала нормальной для всех людей, которые там проживают, а в целом в ЛНР и ДНР проживают 3,7 млн человек. Для того, чтобы люди имели возможность жить в современных условиях, многое придется сделать, будем помогать», – подчеркнул Путин.
С 2019 года Кусов работает проректором по стратегическим коммуникациям, директором института развития города Севастопольского государственного университета (СевГУ). Это молодой вуз, который был создан четыре года назад, чтобы обеспечить кадрами стратегию Севастополя. Сейчас в университете обучается почти 1000 студентов, которые с первого курса вместе с учеными развивают город, выполняют проекты в сфере пространственного развития, архитектуры, туризма и даже виноделия. Иван Кусов сообщил о том, что в СевГУ также ведутся работы по созданию новой технологической долины.
Кусов также рассказал главе государства о том, как сегодня растет и развивается Севастополь. «В 2014 году мы с женой и, на тот момент еще пока с одним ребенком, переехали из Москвы в Севастополь. Теперь это наш дом, и не могу не отметить, что за прошедшие 8 лет, которые мы там живем, произошли колоссальные изменения, обновлена инфраструктура, появились сотни новых социальных объектов, парки, туда переезжают люди со всей страны, город, конечно, развивается. Я очень рад, что удалось застать этот исторический период в Севастополе», – отметил Кусов.
Он подчеркнул, что, находясь в непосредственной близости от Донбасса, Севастополь остро переживает все, что там происходит и первыми идет на помощь.
Кусов родился в 1987 году. В 2008 году с отличием окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в своем же вузе преподавателем. В 2014 году стал заместителем директора филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе. В 2019 году исполнял обязанности заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя. Затем назначен проректором по стратегическим коммуникациям, директором института развития города СевГУ.
Кроме того, победитель конкурса «Лидеры России» Алена Беликова станет заместителем Министра развития инфраструктуры Калининградской области
Беликова на протяжении пяти лет возглавляет городской автовокзал. Она высказала мнение о том, что система регулярных пассажирских перевозок в стране нуждается в цифровой трансформации.
Беликова сообщила Путину, что после победы в конкурсе «Лидеры России» она получила предложение от Губернатора Антона Алиханова занять должность заместителя Министра развития инфраструктуры Калининградской области и готова его принять: «Я благодарна конкурсу «Лидеры России» за возможность проверить и вывести на новый уровень свои управленческие компетенции, потому что для меня важно заниматься вопросами развития транспортной системы, и я хотела бы делать это на государственной службе. Я очень преданный своему делу человек и готова вкладывать всю свою энергию в развитие транспортной отрасли нашей страны».
Владимир Путин выразил уверенность, что ее деятельность в этой должности принесет ощутимую пользу Калининградской области и стране.
Беликова – автор многих социальных проектов, участница региональных и федеральных грантовых конкурсов. Год назад стала полуфиналисткой конкурса управленцев «Лидеры России», а в 2022 году – победительницей (трек «Государственное управление»).
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