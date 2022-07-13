Российские военные предупредили о провокации с химикатами в Идлибе

Террористы группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) планируют провокацию в провинции Идлиб с целью обвинить сирийские войска в применении отравляющих веществ против мирного населения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Герасимов.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон от местных жителей, боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (организация запрещена в РФ) в район населенных пунктов Ахсим и Бальшун провинции Идлиб завезены емкости с токсичными веществами. Террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения», – приводит слова Герасимова ТАСС.

Напомним, в начале февраля посол России в Сирии обвинил Турцию в невыполнении части договоренностей по Идлибу. Отметим, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД