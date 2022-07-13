Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по «зерновому вопросу» с военными делегациями Турции, Украины и делегациями ООН в Стамбуле, сообщил дипломатический источник.

Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. «Российская делегация прибыла на переговоры», – передает РИА «Новости» сообщил источника.

Ранее в Киеве заявили, что находятся в двух шагах от достижения соглашения с Россией по экспорту зерна с украинской территории, при этом сразу же стало известно, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы».

Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна.