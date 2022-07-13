Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по «зерновому вопросу»

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Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы

Почему евро стал стоить дешевле доллара Igor Golovniov /SOPA Images/Sipa USA/Reuters
Европейская валюта переживает не лучшие времена. Курс евро упал до значений двадцатилетней давности – один к одному с долларом и даже ниже. Почему евро ведет себя таким образом, что это значит для экономики Запада и Европы особенно – и какое отношение к происходящему имеют цены на российский газ? Подробности...
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США используют «иранские беспилотники» против России

Недавний Каспийский саммит вывел отношения Ирана и России на новый уровень Iranian Presidency/Global Look Press
Знаковый зарубежный визит президента анонсировали в Кремле – уже через несколько дней Владимир Путин встретится в Тегеране с лидерами Ирана и Турции. Почти одновременно советник Байдена заявил, что Иран якобы готов передать России несколько сотен беспилотников. Так ли это на самом деле, почему связи с Ираном имеют сейчас для России особое значение и кто пытается их разорвать? Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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На слова Валенсы о «разделе России» можно ответить одной фразой

«Мы оставили Россию в покое. Я хотел поступить иначе, но мне не дали этого сделать», – вспоминает Валенса Bartosz Banka/Agencja Gazeta/REUTERS
Бывший президент Польши Лех Валенса призвал оставить в России только 50 миллионов человек. По его мысли, российское государство распадется, если Запад «поддержит восстание 60 аннексированных народов». Как относиться к этому высказыванию и что слова Валенсы означают на самом деле? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Деколонизация – оружие обоюдоострое

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поскольку военным путем победить Россию довольно проблематично, «деколонизация России» – задача прежде всего духовная и культурная. Правда, западным державам лучше бы не заигрываться в деколонизацию, а то можно и самим без штанов остаться. Подробности...

Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Налицо откровенно недружественные действия ближайшего союзника России. Не объявляя экономической войны, Казахстан дает понять, что намерен следовать санкциям США, Евросоюза и других западных государств несмотря на то, что международное право не обязывает это делать. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Единству русских и украинцев быть

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Прошел всего год с публикации статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Россия решительно возвращает то, что ей должно принадлежать по праву. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Иностранцы в ВСУ. Кто они?

Индус в Британии – проблема для России

Зеленский отдал приказ отвоевать юг

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Главная тема


    Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы

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    Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград

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    Индус во главе Британии для России хуже «премьера в купальнике»

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    Куда Киев бросит свою «миллионную армию»

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    Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по «зерновому вопросу»

    13 июля 2022, 11:44

    Текст: Александра Юдина

    Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по «зерновому вопросу» с военными делегациями Турции, Украины и делегациями ООН в Стамбуле, сообщил дипломатический источник.

    Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. «Российская делегация прибыла на переговоры», – передает РИА «Новости» сообщил источника.

    Ранее в Киеве заявили, что находятся в двух шагах от достижения соглашения с Россией по экспорту зерна с украинской территории, при этом сразу же стало известно, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.

    До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы». 

    Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. 


    Минобороны заявило об уничтожении обстреливавших Донецк американских гаубиц М777
    		    10 июля 2022, 13:25
    Фото: wikipedia.org
    Текст: Валентина Григоренко

    Российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, сообщили в Минобороны России.

    «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

    В ведомстве также отметили, что ВКС России за сутки уничтожили три пункта управления в районах Соледара, Миньковки и Бахмута Донецкой народной республики, живую силу и военную технику в 16 районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харькова.

    Там уточнили, что для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

    Ранее в Минобороны заявили, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.

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    Россия заявила о недостаточном давлении ЕС на Литву по калининградскому транзиту
    		    11 июля 2022, 16:28
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Евросоюз не задействует все рычаги, чтобы заставить Литву разрешить транзит грузов в Калининград, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Россия-24».

    «Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить ...Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если Евросоюз действительно намерен выполнить то, о чем он говорил», – отметил дипломат, передает РИА «Новости».

    В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.

    Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.

    В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.

    Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.

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    Путин расширил упрощенное получение гражданства России на всех жителей Украины
    		    11 июля 2022, 15:46
    Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Возможность упрощенного получения гражданства России распространена на жителей всей территории Украины, отмечается в соответствующем указе российского лидера Владимира Путина.

    «Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики или Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области.

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    Швеция подготовила список из членов РПК для экстрадиции в Турцию

    10 июля 2022, 20:24

    Текст: Ольга Иванова

    Швеция подготовила список из 10 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) для экстрадиции в Турцию после подписания меморандума в Мадриде, сообщил телеканал TRT Haber.

    «Процесс относительно соглашения, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией, продолжается. Все внимание было приковано к ответам Швеции на запросы Турции об экстрадиции. Сообщается, что Швеция подготовила список из 10 членов РПК, подлежащих экстрадиции», – сообщил телеканал, передает РИА «Новости».


    Телеканал уточняет, что правительство Швеции одобрило три из 16 заявлений Турции об экстрадиции в период с 2019 по 2022 годы.

    «Однако после подписания меморандума стали появляться шаги, которые свидетельствовали об ускорении процесса. Первые признаки этих шагов появились в шведских СМИ. Пресса страны пишет, что служба безопасности Швеции подготовила список из 10 членов РПК. Согласно новостям, этот список может быть использован для удовлетворения запросов Турции об экстрадиции», – уточнил телеканал.

    Телеканал сообщил, что выдача преступников в зарубежные страны в Швеции регулируется законом № 668 о выдаче 1957 года.

    «Согласно соответствующей статье закона, страна, запрашивающая экстрадицию, должна направить документы, касающиеся преступника, в министерство юстиции Швеции. Министерство юстиции Швеции направляет полученные запросы в прокуратуру. После того, как прокуратура представляет свое заключение правительству, правительство Швеции принимает решение по запросу об экстрадиции. Однако лицо, экстрадиция которого запрашивается, имеет право обжаловать это решение, которое не является окончательным, в Верховном суде», – сообщил телеканал.

    Ранее главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Письма об одобрении направляются на хранение в Госдеп США.

    В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их присоединения, пока они будут сохранять статус приглашенных государств.

    Днем ранее Финляндия и Швеция начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО. В прошлую субботу президент США Джо Байден отправил в профильные комитеты Конгресса письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

    В НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

    До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

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    Союзные войска освободили от ВСУ Владимировку и Триполье в ДНР
    		    11 июля 2022, 09:09
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Силы Донецкой и Луганской народных республик и России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

    «Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», – сообщается в Telegram-канале народной милиции.

    В начале июля союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное Знамя Победы.

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    В Госдуме предложили полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений
    		    11 июля 2022, 14:12
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино безотносительно возраста аудитории, заявил глава комитета Александр Хинштейн.

    «Целиком поддерживаю позицию [спикера Госдумы] Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Соответствующие инициативы еще ранее начали прорабатываться комитетом Госдумы по информполитике», – написал он в своем Telegram-канале.

    Хинштейн добавил, что в целом предлагается распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно к возрасту аудитории (в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах).

    По его словам, также в комитете предлагают установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив статью 6.21 КоАП, которая в настоящее время касается только наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

    Президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Днем семьи, любви и верности.

    Председатель правительства Михаил Мишустин в поздравлении с Днем семьи, любви и верности назвал семью главным богатством и будущим России, подчеркнув, что Россия всегда славилась трудовыми и творческими династиями, многодетными родителями. Кроме того, и сейчас россияне могут гордиться трудолюбивыми семьями, которые работают на предприятиях, в здравоохранении и образовании, культуре, искусстве, спорте и воспитывают детей.

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    Минобороны: Украинские боевики хотят взорвать лицей с мирными жителями в Славянске
    		    11 июля 2022, 21:52
    Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Украинские националисты заминировали лицей в Славянске и планируют его взорвать, чтобы обвинить ВС России в гибели людей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    По его словам, «достоверно установлено, что в Славянске Донецкой народной республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам», передает ТАСС.

    «С этой целью в здании профессионального аграрного лицея на улице Науки под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано, и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

    Ранее Мизинцев заявил, что украинские боевики заминировали обочину автодороги под Кривым Рогом и намеренно не сообщили об этом местным жителям.

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    Один из главных врагов Эрдогана госпитализирован

    13 июля 2022, 05:23

    Текст: Антон Антонов

    Исламский проповедник Фехтуллах Гюлен, один из главных противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, госпитализирован, сообщают СМИ.

    Соратники Гюлена сообщили в соцсетях, что после соответствующих рекомендаций медиков для него «было признано целесообразным некоторое время находиться в больнице для профилактических осмотров и наблюдения за его показателями здоровья», пишет Cumhuriyet.

    Напомним, организация Гюлена запрещена в Турции. Сам он находится в США. Гюлена и «гюленистов», которых Эрдоган считает ответственными за организацию путча 2016 года, турецкий президент требует экстрадировать из США. Как сообщала Анкара, в связи с решением вступить в НАТО Швеция и Финляндия обязались не поддерживать организацию Гюлена FETO.

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    Киев призвал Запад предоставить тяжелое вооружение после указа Путина о гражданстве

    11 июля 2022, 20:32

    Текст: Валентина Григоренко

    Западу необходимо срочно поставить Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ президента России Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    «Призываю партнеров к жесткой реакции <…>: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», – приводит текст заявления МИД Украины ТАСС.

    Как отмечается в заявлении, МИД Украины «решительно осуждает» указ.

    «Это решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права», – утверждают в украинском дипведомстве.

    В Киеве также заявили, что паспортизация украинцев «юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины».

    В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым возможность упрощенного получения российского гражданства распространяется на жителей всей территории Украины.

    25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области.

    В субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставки Западом оружия Украине создают угрозу для всего мира, так как это оружие «всплывает в других частях света».

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    На освобожденной части Харьковской области начали сбор урожая

    10 июля 2022, 12:36

    Текст: Валентина Григоренко

    Сбор урожая зерновых культур начался на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона.

    В пресс-службе отметили, что уборочная кампания проходит несмотря на обстрелы с украинской стороны. По данным ВГА, урожайность составит около 40 центнеров с гектара, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что власти Запорожской области смогли реализовать, по предварительной оценке, до 70% запасов прошлогоднего урожая зерна.

    Напомним, в пятницу администрация Харьковской области ввела военное положение на освобожденной территории региона.

    Глава Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что примерно 20% территории Харьковской области освобождено. По его словам, обстановка в освобожденных районах остается напряженной. Множество населенных пунктов подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины, сохраняется опасность проникновения диверсионных групп.

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    Минобороны: ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО «Ураган» и «Град»

    10 июля 2022, 13:43

    Текст: Валентина Григоренко

    Взводы реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» Вооруженных сил Украины уничтожены российской армией, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    «В рамках борьбы уничтожены взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Константиновки, взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» калибра 152 мм на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская Донецкой Народной Республики», – цитирует его ТАСС.

    Конашенков добавил, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в городе Славянск. «Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град», – уточнил он.

    По его словам, истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики.

    Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселое Харьковской области.

    Кроме того российской ПВО были сбиты три ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в Херсонской области,а также пять снарядов РСЗО «Смерч» в Харьковской области.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сводке российского военного ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк.

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    Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана

    11 июля 2022, 17:37

    Текст: Валентина Григоренко

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган планируют провести встречу в ближайшее время, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели (по телефону) комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В пресс-службе отметили, что «особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей».

    Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера.

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    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и «зерновой вопрос»

    11 июля 2022, 16:44

    Текст: Ольга Иванова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера.

    «Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, а также украинско-российская война и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море», – передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы». Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна.

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    В Мариуполь и Мелитополь прибыли более 30 волонтеров Молодой Гвардии и Боевого Братства

    11 июля 2022, 19:32

    Текст: Валентина Григоренко

    Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты Боевого Братства» будут работать в гуманитарных центрах «Единой России» и оказывать медицинскую помощь жителям Мариуполя и Мелитополя, сообщили в пресс-службе партии.

    Сейчас на освобожденные территории прибыли еще более 30 волонтеров. «Добровольцы будут оказывать гуманитарную и медицинскую помощь жителям Мариуполя и Мелитополя, а также работать с детьми и помогать в восстановлении важных социальных объектов. На постоянной основе там сейчас находятся более 100 волонтеров «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты», – приводятся слова председателя МГЕР Антона Демидова на сайте ЕР.

    Демидов отметил, что все волонтеры перед отправкой прошли специальное обучение. По его словам, этот десант волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» стал уже 12-м по счету.

    4 июня в Мелитополе Запорожской области открылся первый центр гуманитарной помощи «Единой России». В городе также появится детский досуговый центр, где заниматься с детьми будут студотряды педагогов.

    «Город не пострадал, инфраструктура цела, открыты учреждения, магазины, работает сфера услуг. Поэтому у людей запрос не столько на гуманитарку, сколько на юридическую помощь. Договорились с местной администрацией, что их специалисты будут вести здесь прием, помогать людям с оформлением документов и пенсионных», – сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

    Ранее в гуманитарный центр «Единой России» в Запорожской области обратился участник Великой Отечественной войны 99-летний Сукач Михаил Григорьевич. Волонтеры выдали ему гуманитарную помощь и помогли вернуться домой.

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    Анонсирована встреча Путина с Эрдоганом в Тегеране

    12 июля 2022, 13:14

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что 19 июля российский лидер отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    «Да, мы можем это подтвердить. Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС.

    «Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там», – сказал представитель Кремля.

    Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Инициаторами формата политического урегулирования в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции. Переговоры стартовали в январе 2017 года в столице Казахстана Астане, отсюда название «астанинский процесс». Несмотря на переименование в 2019 году Астаны в Нур-Султан, название переговорного формата осталось прежним.

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