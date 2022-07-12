Медведев посоветовал хранить сбережения в рублях

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев обратился к жителям страны с советом хранить свои сбережения в рублях на фоне ослабления евро.

«Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, современному миру «явно мало доллара, евро и фунта стерлингов».

«Пока же 1 доллар = 1 евро. Храните сбережения в рублях», – призвал Медведев.

Ранее во вторник рубль в начале валютных торгов на Московской бирже слабел по отношению к доллару и укреплялся к евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

В Кремле заявили, что излишнее укрепление рубля является темой для особого внимания правительства и Центробанка.