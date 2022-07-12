В Иране анонсировали визит Путина на следующей неделе Анонсирована встреча Путина с Эрдоганом в Тегеране 12 июля 2022, 13:14 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков сообщил, что 19 июля российский лидер отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Да, мы можем это подтвердить. Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС. «Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там», – сказал представитель Кремля. Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера. Инициаторами формата политического урегулирования в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции. Переговоры стартовали в январе 2017 года в столице Казахстана Астане, отсюда название «астанинский процесс». Несмотря на переименование в 2019 году Астаны в Нур-Султан, название переговорного формата осталось прежним.

Путин расширил упрощенное получение гражданства России на всех жителей Украины 11 июля 2022, 15:46

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Возможность упрощенного получения гражданства России распространена на жителей всей территории Украины, отмечается в соответствующем указе российского лидера Владимира Путина. «Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики или Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Швеция подготовила список из членов РПК для экстрадиции в Турцию 10 июля 2022, 20:24 Текст: Ольга Иванова

Швеция подготовила список из 10 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) для экстрадиции в Турцию после подписания меморандума в Мадриде, сообщил телеканал TRT Haber. «Процесс относительно соглашения, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией, продолжается. Все внимание было приковано к ответам Швеции на запросы Турции об экстрадиции. Сообщается, что Швеция подготовила список из 10 членов РПК, подлежащих экстрадиции», – сообщил телеканал, передает РИА «Новости».

Телеканал уточняет, что правительство Швеции одобрило три из 16 заявлений Турции об экстрадиции в период с 2019 по 2022 годы.



«Однако после подписания меморандума стали появляться шаги, которые свидетельствовали об ускорении процесса. Первые признаки этих шагов появились в шведских СМИ. Пресса страны пишет, что служба безопасности Швеции подготовила список из 10 членов РПК. Согласно новостям, этот список может быть использован для удовлетворения запросов Турции об экстрадиции», – уточнил телеканал.



Телеканал сообщил, что выдача преступников в зарубежные страны в Швеции регулируется законом № 668 о выдаче 1957 года.



«Согласно соответствующей статье закона, страна, запрашивающая экстрадицию, должна направить документы, касающиеся преступника, в министерство юстиции Швеции. Министерство юстиции Швеции направляет полученные запросы в прокуратуру. После того, как прокуратура представляет свое заключение правительству, правительство Швеции принимает решение по запросу об экстрадиции. Однако лицо, экстрадиция которого запрашивается, имеет право обжаловать это решение, которое не является окончательным, в Верховном суде», – сообщил телеканал. Ранее главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Письма об одобрении направляются на хранение в Госдеп США. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их присоединения, пока они будут сохранять статус приглашенных государств. Днем ранее Финляндия и Швеция начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО. В прошлую субботу президент США Джо Байден отправил в профильные комитеты Конгресса письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. В НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс. До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. США заявили о планах Ирана передать России «несколько сотен БПЛА» 12 июля 2022, 02:55 Текст: Антон Антонов

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Салливан заявил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями». Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости». В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поздравил Юрия Стоянова с юбилеем 10 июля 2022, 11:53

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием народного артиста России, телеведущего Юрия Стоянова, отметив его мастерство в импровизации, сообщили в пресс-службе Кремля. «Уважаемый Юрий Николаевич! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас – одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации – знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет Вашего неизменного успеха – профессионализм, прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент пожелал артисту театра и кино здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов. Широкую известность Юрию Стоянову принесло участие в юмористической телепередаче «Городок», в 1993-2012 годах. Программа состояла из нескольких рубрик. Стоянов и актер Илья Олейников были исполнителями основных ролей, а также режиссерами и сценаристами. В 1999 и 2002 годах «Городок» был отмечен премией ТЭФИ в номинации «Лучшая развлекательная программа». Выпуск передачи был прекращен после смерти Олейникова в 2012 году. Россиянку начали искать в Турции за кражу одежды 9 июля 2022, 21:06 Российскую туристку объявили в розыск в Турции, ее подозревают в краже одежды из магазина в Анталье, сообщают турецкие телеканалы. Туристка якобы пришла в бутик с тремя своими знакомыми, положила одежду в сумку, пока другие отвлекали продавцов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал A Haber. Действия россиянки попали на камеру видеонаблюдения. Правоохранительные органы начали поиск подозреваемой. Ранее власти Турции задержали в аэропорту Анкары гражданку России Елену Гавриленко, которая добиралась транзитом в Молдавию, ее подозревают в нарушении миграционных правил. В МИДе Узбекистана назвали срок приема Ирана в ШОС 11 июля 2022, 19:39 Текст: Кристина Цыцура

Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества в 2022 году, на саммите в Самарканде подпишут меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС, рассказал исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов. «В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС... В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», – заявил Норов на круглом столе в Москве, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. Стало известно применении Ираном современных технологий обогащения урана 9 июля 2022, 18:40 Текст: Алексей Дегтярев

Тегеран начал применять современные технологии обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, об этом говорится в неопубликованном докладе МАГАТЭ, сообщают информационные агентства. Иран в субботу приступил к обработке гексафторида урана, обогащенного до 5% при помощи модифицированных центрифуг IR-6, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20%, это составляет около 90% от уровня, позволяющего использовать радиоактивный металл в ядерных бомбах.Ф При этом на других объектах Тегеран обогащает уран до 60%. Ранее глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявлял, что Тегеран не намерен превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если переговоры по СВПД зайдут в тупик, и США не отменят санкции. Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана 11 июля 2022, 17:37 Текст: Валентина Григоренко

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган планируют провести встречу в ближайшее время, сообщила пресс-служба Кремля. «В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели (по телефону) комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В пресс-службе отметили, что «особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей». Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера. В Анкаре рассчитывают на подвижки в вопросе создания зернового коридора 9 июля 2022, 14:55 Текст: Кристина Цыцура

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил в субботу, что рассчитывает в ближайшие дни на определенные подвижки по созданию зернового коридора по вывозу по Черному морю украинского зерна. «В ближайшие дни рассчитываем на некоторые положительные изменения в вопросе создания зернового коридора», – приводит слова министра телекомпания CNN Turk, передает ТАСС. По словам Акара, Турция сейчас прилагает необходимые усилия для решения проблемы разблокирования украинского экспорта. По его словам, в портах Украины скопились миллионы тонн зерновых. «Мы общаемся с представителями, России, Украины и ООН, делаем все от нас зависящее на четырехсторонних переговорах для безопасных поставок миллионов тонн зерна и других видов продовольствия», – отметил Акар. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы». Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Анголы Эдуарду душ Сантуша 9 июля 2022, 14:15 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин направил соболезнования действующему президенту Анголы Жоау Мануэлу Гонсалвешу Лоуренсу в связи со смертью бывшего главы государства Жозе Эдуарду душ Сантуша. «Уважаемый господин Лоуренсу, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего Президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. С именем душ Сантуша неразрывно связана история ангольской государственности. Активный участник национально-освободительной борьбы и многолетний руководитель страны, он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным международным авторитетом», – отметил Путин в телеграмме, адресованной лидеру Анголы. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что трудно переоценить вклад душ Сантуша в развитие дружественных отношений между Россией и Анголой. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Анголы. Напомним, экс-глава Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш умер в Испании в возрасте 79 лет. Fitch опубликовал прогноз по росту инфляции в Турции 9 июля 2022, 16:05 Текст: Алексей Дегтярев

Годовая инфляция в Турции вырастет до 71,4% в 2022 году, в 2023 году она снизится до 57%, такой прогноз выдало международное рейтинговое агентство Fitch Турецкий Институт статистики сообщил, что годовая инфляция страны по итогам июня усилилась с 78,62% с 73,5% в мае, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TRT Haber. «Агентство ожидает, что годовая инфляция в Турции вырастет в среднем до 71,4% в 2022 году, и что этот показатель снизится до 57% в 2023 году», – сообщил телеканал. В декабре турецкую лиру включили в число валют-аутсайдеров 2021 года. Лира обесценилась к доллару на 49% из-за «неортодоксальной» денежно-кредитной политики Анкары, снижающей ключевую ставку при высокой инфляции «под сильным давлением президента». Путин присвоил наименование гвардейских двум бригадам ВС России 11 июля 2022, 16:11 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения. В документах на официальном портале правовой информации отмечается, что почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». Ранее Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование гвардейский. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и «зерновой вопрос» 11 июля 2022, 16:44 Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера. «Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, а также украинско-российская война и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море», – передает РИА «Новости». Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы». Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Путин провел встречу с губернатором Московской области Воробьевым 11 июля 2022, 14:23 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, глава государства в начале беседы отметил, что регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне. Воробьев при этом отметил «очень заметную» федеральную поддержку области, сообщает РИА «Новости». Однако, по словам Путина, закредитованность региона остается высокой, передает ТАСС. Так президент отреагировал на слова губернатора об улучшении экономических показателей. «Что касается экономики, Владимир Владимирович, здесь мы прибавляем: за полгода плюс 15% у нас бюджет – меньше, чем по стране, но, в общем-то, мы довольны», – рассказал Воробьев. Отвечая на реплику Путина о высоком уровне закредитованности, он пояснил: «Да, у нас, конечно, большие займы, потому что хочется развиваться». «А без этого сложно», – признал руководитель региона. Глава государства в ответ заверил, что понимает это. Ранее сообщалось, что компания «Коттон Клаб» из Московской области получила одобрение по льготному кредиту на производство гигиенических изделий от Фонда развития промышленности, общий объем средств, выданных по кредиту, составит более 496 млн рублей. В Иране анонсировали визит Путина на следующей неделе 12 июля 2022, 11:08 Текст: Дмитрий Зубарев

В Иране ожидают визита президента России Владимира Путина на следующей неделе, передает агентство Mehr со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента. «Российский президент Владимир Путин отправится в Иран на следующей неделе», – передает РИА «Новости» сообщение Mehr. Ранее во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.