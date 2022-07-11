Боррель пожаловался на отсутствие единства в мире по России и Украине

Эксперт: Возвращение турбины Газпрому не спасет Европу от энергокризиса

«Решение вернуть турбину для «Северного потока» принимала не Канада, а весь Запад, в том числе США», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Станислав Митрахович. Ранее сообщалось, что Киев негативно воспринял решение Оттавы вернуть Берлину турбину для «Северного потока».

«Если говорить о том, почему Канада отреагировала на запрос Берлина вернуть турбину, а не на возмущение Киева, то ответ очевиден: роль Германии выше роли Украины в мире», – заявил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По словам эксперта, несколько последних недель происходил торг внутри коллективного Запада по поводу того, что делать с этими турбинами. «Некоторые придерживались точки зрения, что Россия испугается давления, пойдет на уступки, можно будет не возвращать турбины или передоговориться на других условиях. Но Москва не поддалась на такие «приемчики», указав: либо вы решаете вопрос с турбинами сейчас, либо «Северный поток» не будет работать на полную мощность, и ФРГ не сможет получать весь требуемый газ», – отметил он.

Запад пытался решить все кулуарно, но затем выяснилось, что нужна публичная просьба Берлина. «То есть нельзя сказать, что Канада подумала и решила изменить часть санкционной политики: это был ответ на запрос ФРГ. Причем решение о поставке турбины Германии было решением коллективного Запада. И, думаю, без США тут тоже не обошлось. Но вообще-то по этой процедуре должно пройти несколько турбин и другое оборудование. Поэтому это не конец истории», – спрогнозировал он.

Кроме того, напомнил аналитик, по газопроводу «Ямал» газ не идет с востока на запад, по территории Украины поставки ограничены, Литва и Финляндия от России напрямую газ тоже не получают.

«Общий объем поставок в Европе по сравнению с июнем прошлого года меньше примерно в три раза. Это стало результатом собственной европейской политики в отношении России. И сейчас мяч на стороне Запада: либо он тормозит санкционное давление, в том числе и по турбинам для «Северного потока», и по другим трекам, либо существенно сокращает энергопотребление. Впрочем, европейским странам в любом случае придется вводить нормирование потребления энергоресурсов, а химическим заводам – уменьшать объемы выработки», – подчеркнул Митрахович.

Ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока». «Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть).

По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину. сообщает РИА «Новости».

Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Монреале, об этом ранее сообщал министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта.

Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен. Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.

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