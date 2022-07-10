Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение вернуть турбину для «Северного потока»

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10 июля, воскресенье | Последнее обновление — 19:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт: Возвращение турбины Газпрому не спасет Европу от энергокризиса
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение вернуть турбину для «Северного потока»
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Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока», в ведомстве отметили, что разочарованы решением Канады.
«Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима», – говорится в заявлении Минэнерго в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что разочарованы решением Канады. В Минэнерго считают, что поставлять газ в Германию Россия может и без турбины.
«Во-первых, компрессорная станция «Северного потока – 1» оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Во-вторых, Россия может продолжить непрерывные поставки газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка «Северным потоком – 1» невозможна. В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину», – добавили в министерстве.
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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Стала известна причина увольнения посла Украины в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита топлива из России, сообщила британская Express.
«Хотя официальной причины увольнения [Андрея Мельника] не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде. Берлин заинтересован в том, чтобы Оттава вернула агрегат российскому газовому гиганту «Газпром» для перекачки энергоносителя в Европу, но Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Ранее в субботу Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника планировали назначить заместителем главы МИД Украины.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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Зеленский объяснил увольнение послов Украины в девяти странах
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал увольнение послов, представляющих Украину в девяти странах, обычной ротацией.
«Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Он сообщил, что на освободившиеся должности будут назначены новые представители Украины. «Кандидатуры готовятся по линии министерства иностранных дел», – отметил Зеленский.
Он также уволил послов в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии (посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах).
Ранее в субботу Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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Возможное повышение экс-посла Украины в Германии возмутило поляков
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Читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на увольнение украинского посла в Германии Андрея Мельника и сообщения СМИ о том, что вскоре дипломат может стать заместителем министра иностранных дел Украины.
Публикация Gazeta.pl об увольнении Мельника и его возможном повышении вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«То есть «в наказание» Мельник с должности посла отправится на работу в МИД в качестве замминистра <…> А нашим МИД и властям плевать, делают вид, что ничего не видят?» – написал пользователь facio60.
«Украинцы плюют в лицо PiS (правящей партии «Право и справедливость») и Польше, а PiS утирается и благодарит. Мельник извинился перед еврейским народом за то, что сказал, а поляки поджали хвосты. На самом деле не поляки, а правительство PiS, которое уже не может быть более бандеровским, чем оно есть», – возмутился sarmata73.
«Андрей Мельник лишился работы» – в награду ему предстоит стать замминистра иностранных дел. Наказание или повышение?» – задался вопросом ri-pi.
«Ведь он (Владимир Зеленский) уволил его, чтобы назначить заместителем министра иностранных дел, так что это своего рода награда», – указал amused.
«Актер никогда не отстранялся от Бандеры», – заметил renia.wu0892.
«Президент Украины дает должность замглавы МИД послу в Германии, это повышение по службе, поощрение бандеровской пропаганды», – заявил hulanoga123.
«Продолжайте помогать бандеровцам, и при первой же возможности они воткнут нам нож в спину!» – добавил mlehc.
Накануне Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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В США усомнились в способности Запада долго содержать Украину
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Американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины.
«Президент [США Джо] Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но ни он, ни кто-либо еще не может сказать, как долго это продлится или сколько еще США и их союзники могут сделать с такого расстояния, если не считать прямого военного вмешательства. Чиновники признают, что в какой-то момент запасы оружия в США и Европе закончатся; хотя США санкционировали военную и иную помощь [Киеву] на 54 млрд долларов, никто не ожидает еще одного чека на 54 млрд долларов, когда эти [деньги] закончатся», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Как отмечает издание, чиновники и аналитики заявили, что будет трудно «поддерживать тот же уровень материальной поддержки» Киева на фоне «роста усталости» от конфликта «по обе стороны Атлантики». Издание добавляет, что военная помощь, одобренная Конгрессом США, как ожидается, продлится до второго квартала 2023 года, по некоторым оценкам, но «вопрос в том, как долго могут продолжаться текущие поставки оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США».
В четверг ЕК заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявляла, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко говорил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.
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В ЛНР зафиксировали попытки подразделений ВСУ тайно покинуть Северск
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Союзные силы после взятия села Григорьевка (Григоровка) продолжили наступление на Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР), отдельные подразделения украинских формирований скрытно покидают город, сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
«С боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки (10 км от Северска). С севера идет наступление на Северск», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что, по данным местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений». «Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город, – отметил посол ЛНР. – На позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты». При этом, добавил дипломат, «отходя, боевики пытаются обстреливать уже освобожденные территории».
Накануне союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском, освободив в ДНР село Григорьевка. Ранее стало известно о приближении союзных сил к Артемовску-Бахмуту.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
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Немцы обрадовались увольнению посла Украины Мельника
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Увольнение посла Украины в ФРГ Андрея Мельника является радостным событием для многих немцев, читатели немецкой газеты Die Welt поделились своим мнением на этот счет.
«В последние несколько месяцев я недоумевал, почему наше правительство терпит оскорбительные и самонадеянные инсинуации посла Украины. Видел я несколько ток-шоу с ним. Какая радость, что он уезжает из Германии», – цитирует комментарий пользователя Heinz R РИА «Новости».
«Я рад, что этого невыносимого парня здесь больше не будет. Жалко только, что его отозвал Киев: я бы предпочел, чтобы его выгнали мы», – считает Andreas A.
«Пока! Надеюсь, больше не увидимся!» – написала Claudia K.
«Он противный дерзкий националист. Хорошо, что нам больше не нужно будет его терпеть», – отметил Andreas B.
«Его теперь наверняка часто можно будет встретить в Мюнхене, у могилы его героя Бандеры», – сыронизировал Daniel D.
«Хороший день для Германии и бальзам на измученную душу!» – подчеркнул Gordon
«Какое облегчение, что мне больше не нужно будет видеть или слышать этого парня!» – написала Sabine M.
«Давно назревший шаг. Мельник уже несколько месяцев был невыносим в качестве дипломата», – заключили читатели.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
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Минобороны заявило об уничтожении обстреливавших Донецк американских гаубиц М777
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Российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, сообщили в Минобороны России.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
В ведомстве также отметили, что ВКС России за сутки уничтожили три пункта управления в районах Соледара, Миньковки и Бахмута Донецкой народной республики, живую силу и военную технику в 16 районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харькова.
Там уточнили, что для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Ранее в Минобороны заявили, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.
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Киев негативно воспринял решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
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Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока».
«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), сообщает РИА «Новости».
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину.
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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Министр обороны Украины признал множество потерь украинских войск
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Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинские войска столкнулись с множеством потерь.
Киев добивается от партнеров ракет еще большей дальности. Как отмечает Резников, Украине нужны РСЗО с радиусом действия 150 километров, передает РИА «Новости».
«Нам нужно снабдить припасами наши взводы, сменить их и произвести замены еще и потому, что у нас много потерь», – отметил он в интервью газете Wall Street Journal.
По словам Резникова, Украине требуется больше оружия, в частности, беспилотников. У дронов, которые отправляли США, нет ПО, которое бы предотвратило «глушение», подчеркнул он.
Согласно министру, противотанковые комплексы NLAW и Javelin все еще необходимы, но «уже не в приоритете» из-за изменений в характере боевых действий.
Напомним, Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело к катастрофическим потерям у ВСУ, заявил эксперт Александр Кочетков.
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Еще один житель Новой Каховки рассказал, как передавал СБУ координаты ВС России
Еще один задержанный житель Новой Каховки сообщил в показаниях о том, как передавал СБУ координаты расположения российских войск для нанесения ударов по городу, в результате которых пострадали в том числе и мирные граждане.
Пользователь одного из ботов Telegram-канала для помощи украинским войскам Вячеслав Ткаченко рассказал в ходе допроса, что после его комментариев в сети на него вышли сотрудники СБУ с предложением о передаче локаций и с расспросами об обстановке в городе, сообщает РИА «Новости».
«Ткаченко Вячеслав Александрович... скидывал (координаты) лесопосадки. Там находилась техника, КамАЗы, «Уралы» и личный состав... Это я скинул, он (сотрудник СБУ) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь», – сказал Ткаченко.
Он признал свою вину и сказал, что сделал это по глупости.
«Я понимаю (что мои действия привели к гибели мирных людей), виноват был, по тупости все сделал», – сказал Ткаченко.
Он рассказал, что задержан был из-за того, что пьяный пел песню, а в телефоне позднее обнаружилась его переписка с СБУ.
Ранее сообщалось, что СБУ использовало администратора городского канала в соцсетях для наводки ракетных ударов по Новой Каховке.
Эксперт: Возвращение турбины Газпрому не спасет Европу от энергокризиса
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«Решение вернуть турбину для «Северного потока» принимала не Канада, а весь Запад, в том числе США», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Станислав Митрахович. Ранее сообщалось, что Киев негативно воспринял решение Оттавы вернуть Берлину турбину для «Северного потока».
«Если говорить о том, почему Канада отреагировала на запрос Берлина вернуть турбину, а не на возмущение Киева, то ответ очевиден: роль Германии выше роли Украины в мире», – заявил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам эксперта, несколько последних недель происходил торг внутри коллективного Запада по поводу того, что делать с этими турбинами. «Некоторые придерживались точки зрения, что Россия испугается давления, пойдет на уступки, можно будет не возвращать турбины или передоговориться на других условиях. Но Москва не поддалась на такие «приемчики», указав: либо вы решаете вопрос с турбинами сейчас, либо «Северный поток» не будет работать на полную мощность, и ФРГ не сможет получать весь требуемый газ», – отметил он.
Запад пытался решить все кулуарно, но затем выяснилось, что нужна публичная просьба Берлина. «То есть нельзя сказать, что Канада подумала и решила изменить часть санкционной политики: это был ответ на запрос ФРГ. Причем решение о поставке турбины Германии было решением коллективного Запада. И, думаю, без США тут тоже не обошлось. Но вообще-то по этой процедуре должно пройти несколько турбин и другое оборудование. Поэтому это не конец истории», – спрогнозировал он.
Кроме того, напомнил аналитик, по газопроводу «Ямал» газ не идет с востока на запад, по территории Украины поставки ограничены, Литва и Финляндия от России напрямую газ тоже не получают.
«Общий объем поставок в Европе по сравнению с июнем прошлого года меньше примерно в три раза. Это стало результатом собственной европейской политики в отношении России. И сейчас мяч на стороне Запада: либо он тормозит санкционное давление, в том числе и по турбинам для «Северного потока», и по другим трекам, либо существенно сокращает энергопотребление. Впрочем, европейским странам в любом случае придется вводить нормирование потребления энергоресурсов, а химическим заводам – уменьшать объемы выработки», – подчеркнул Митрахович.
Ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока». «Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть).
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину. сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Монреале, об этом ранее сообщал министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта.
Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен. Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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Минобороны сообщило о минировании ВСУ обочины на дороге у Кривого Рога
Украинские боевики заминировали обочину автодороги под Кривым Рогом, и намеренно не сообщили об этом местным жителям, заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».
В результате таких действий могут погибнуть мирные жители, а киевский режим обвинит ВС России в «неизбирательных ударах» и гибели мирного населения.
Он добавил, что ВСУ устроили огневые позиции в жилых домах Харькова. Там же они создали склады боеприпасы и запретили местным жителям покидать свои квартиры.
«Все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – подчеркнул представитель Минобороны.
Ранее Мизинцев сообщал, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и в ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.
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NYT: Зеленский уволил посла Украины после разозлившего Германию заявления
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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Берлине Андрея Мельника, разозлившего Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере, пишет New York Times.
Как отмечается в статье, в одном из интервью 29 июня дипломат лестно отзывался о лидере ОУН*, члены которой после оккупации Украины вермахтом принимали участие в массовых убийствах евреев и поляков на территории республики, передает РИА «Новости».
Современная Германия осуждает преступления нацистов и чтит память жертв Холокоста, поэтому попытки представителя Украины обелить коллаборанта Бандеру стали красной линией для немецкого правительства, говорится в публикации.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики.
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Верховный муфтий России призвал довести до конца спецоперацию на Украине
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События на Украине инспирированы США и странами НАТО и стали следствием традиционно завистливого отношения Запада к России, заявил Верховный муфтий России Талгат Таджуддин на праздничной проповеди в уфимской соборной мечети Ляля-Тюльпан по случаю Курбан-байрама.
«Мы молим Всемилостивейшего обо всех наших воинах, надежных защитниках нашего единого Отечества, в особенности о тех, кто исполняет священный долг во время специальной военной операции на Украине для устранения угрозы возрождения нацизма в этом многострадальном крае», – приводит его слова Telegram-канал «Ходжа Таджуддин».
Духовный лидер российских мусульман добавил, что необходимо довести до конца специальную военную операцию на Украине, «чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит».
По его словам, когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет (а это в два раз дольше, чем длилась Великая Отечественная война) ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо.
«Мы все прекрасно понимаем, что это происходит при прямом руководстве и участии США и потворстве стран Запада – дошло до расширения присутствия военной машины Североатлантического блока НАТО вплотную к западным границам нашей Родины. Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей Великой единой Державы повторяется почти каждое столетие», – сказал Верховный муфтий России.
Верховный муфтий России отметил, что на днях в Донбасс отправился батальон добровольцев из Башкортостана. Второй батальон будет отправлен после праздника Курбан-Байрам, в его составе будут представители духовенства – имам и батюшка.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что современные военные совершают свой подвиг, как это делали святые подвижники.
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При обстреле Донецка погибли две женщины
В ходе обстрела со стороны Украины в Кировском районе Донецка погибли две женщины, также есть и другие пострадавшие, заявил глава города Алексей Кулемзин.
«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 годов рождения», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Различные ранения получили пять мирных жителей города.
Ранее ранение при обстреле получил житель города Горловка в ДНР. Также украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР.
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