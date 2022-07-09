Канада решила вернуть турбину для «Северного потока» Газпрому через Германию

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9 июля, суббота | Последнее обновление — 05:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Убийца Абэ рассказал о причинах стрельбы в экс-премьера Японии
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Канада решила вернуть турбину для «Северного потока» Газпрому через Германию
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Канадские власти вернут Германии турбину Siemens для газопровода «Северный поток», Берлин передаст ее Газпрому, сообщили источники.
Власти Канады приняли соответствующее решение. Как сообщает Reuters, Берлин подтвердил, что правительство получило «позитивный сигнал» от Оттавы. Газпрому турбину передаст Германия, чтобы Канада не нарушила введенных против российской компании санкций. Пока данных о доставке турбины нет, передает ТАСС.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Немцы в прямом эфире предложили Шольцу «включить «Северный поток – 2»
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Канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось оправдываться перед согражданами, которые потребовали «говорить с русскими» и предложили «включить «Северный поток – 2».
В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF Шольцу пришлось отвечать на вопросы граждан, при этом трансляция передачи велась в прямом эфире в интернете. Супружеская пара, которая владеет небольшой пекарней, пожаловалась на то, что их бизнес оказался на грани закрытия из-за цен на сырье и энергоресурсы. Комментируя заявление Шольца о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев «сколько необходимо», владелец пекарни посетовал, что «Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов – угля, газа, всего».
Он сказал, что с пониманием относится к заявлениям «про солидарность с Украиной». «Мы сами приняли украинцев, это все понятно», – заявил мужчина. Однако он выразил мнение, что если «Россия фактически является единственным поставщиков энергоресурсов» для Германии, то Германия «не может вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь», передает РИА «Новости».
Шольц ответил, что решение в Германии «принимали не сами, а вместе со многими в Европе и в мире», стремясь «вводить такие санкции, чтобы ущерб не был выше, чем у других». По его словам, осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, к концу года – от импорта нефти. От газа Германия отказаться не может, поэтому «нет эмбарго на газ со стороны ЕС или кого бы то ни было», сказал он. По версии Шольца, сокращение поставок газа в настоящее время является «технически обоснованным односторонним решением России».
Тогда владелец пекарни заявил: «Запад оперирует этим техническим аргументом, но вы могли бы просто пропустить эту турбину». По его мнению, «сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить», в частности, «говорить и с русскими, возможно, включить «Северный поток – 2». Владелец пекарни заявил, что нельзя «полностью разрушать» Германию и оправдывать «неизмеримый» ущерб тем, что «против войны». Шольц в ответ подчеркнул, что Берлин «не вводил санкций касательно газа».
Напомним, ведущая ZDF указала, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева. По ее словам, если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование. Шольц согласился, что «действовать можно только при поддержке граждан», но выразил уверенность, что Германия «сможет проявлять солидарность с Украиной столько, сколько это необходимо».
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
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МИД: Подготовка жестких мер против ЕС и Литвы из-за блокады Калининграда завершена
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Российская сторона примет в отношении литовской и европейской сторон жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Она пояснила, что российские экономоператоры уже несут убытки из-за введенных Литвой в одностороннем порядке незаконных ограничений, и Москва не намерена ждать до бесконечности.
«Еще раз предупреждаем, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», – заключила дипломат.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
По словам Алиханова, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника, к сожалению, уже не доходит. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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Эксперт объяснил провал бойкота России на министерском саммите G20
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«Многие мировые проблемы стали связывать с ситуацией на Украине и тем самым объяснять давление на Москву. Хотя на деле эти проблемы имеют более глубокие корни. Бойкот же просто не мог состояться», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о провалившейся попытке бойкотировать Россию на саммите министров стран G20.
«Ряд стран Запада надеялись, что «Двадцатка» безоговорочно поддержит решения G7 в отношении Москвы. G20 вроде как должна была проявить солидарность и присоединиться к санкционному давлению. Однако это оказалось невозможным», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«У них и не могло получиться задуманное. Дело в том, что остальные члены G20 поддерживают нашу страну, а это не было учтено лидерами G7. Более того, они исходят из того, что «Двадцатка» – не продолжение «Семерки». Это самостоятельная, более инклюзивная группа», – отметил собеседник.
Эксперт также поспорил со словами Марии Захаровой о том, что «ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальны сегодня». «Я бы не был столь категоричен. Все эти вопросы на сегодняшний день остаются в повестке дня и G20, и западного общества, и СМИ. Другое дело, что рассматривают их исключительно через призму противостояния Запада и Москвы, но на деле все обстоит сложнее», – пояснил Кортунов
«Так, например, если взять продовольственную проблему, то она имеет множество измерений. И некоторые из них вообще никак не связаны с ситуацией на Украине. Этот вопрос имеет более глубокие корни. Но в силу специфики сложившейся ситуации существует тенденция все привязывать к специальной военной операции России на Украине. И от этого никуда не деться», – резюмировал Кортунов.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», – написала она в своем Telegram-канале.
«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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Бразилия озвучила позицию по ограничению цены на российскую нефть
Бразилия прокомментировала предложение G7, касающееся ограничения закупочной цены на российскую нефть, сообщил МИД страны.
Министерство заявило, что «Бразилия не входит в G7», а потому «не следует ее внутренним решениям», передает РИА «Новости».
Тем временем президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что «экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали». Он назвал свое отношение к России «уравновешенным». Болсонару отметил, что это позволило Бразилии приобретать удобрения, столь необходимые для сельскохозяйственного сектора страны.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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На Украине назвали общую численность войск
Численность украинских военных и сотрудников различных силовых ведомств превышает 1 млн человек, заявил глава минобороны страны Алексей Резников.
«У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», – цитирует Резникова «Страна.ua».
В ВСУ состоят до 700 тыс. человек, в национальной полиции – до 100 тыс., в нацгвардии – до 90 тыс., в пограничных войсках – до 60 тысяч.
В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что численность украинских войск составляет порядка 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.
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Захарова: Глава МИД ФРГ обманывает граждан Германии
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«Несусветной чушью» назвала официальный представитель МИД Мария Захарова слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок про якобы нежелание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова участвовать в переговорах на саммите G20.
Ранее федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок завила: «Тот факт, что министр иностранных дел России провёл большую часть переговоров не в помещении, а за его пределами, подчёркивает, что российское правительство в настоящее время ни на миллиметр не готово к разговору», написала Захарова.
«Вы вообще понимаете, что она несет? За пределами какого помещения? Что за несусветная чушь», – спрашивает представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
Захарова также подчеркнула, что граждане Германии должны знать, что министр иностранных дел Анналена Бербок их обманывает. По ее словам, Лавров с момента начала заседания 20-ки находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по этому же самому форуму.
«Что делали и другие министры, так как ровно для этого проводятся очные форумы – для встреч и контактов. Иначе все подключились бы онлайн или разослали свои выступления. Или, по мнению Бербок, главы МИД Индонезии, Аргентины, Бразилии и других стран тоже не в том помещении находились?» – отметила она.
«Теперь правда о Бербок. Она это сказала, потому что провалился план «семерки» по бойкоту России на «двадцатке». Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой», – уточнила Захарова.
Она пояснила, что Лавров заранее сформировал график, отработал и заседание «двадцатки», и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты, и общение с международной прессой. Все материалы, фотографии, видео на сайте МИД России и в официальных аккаунтах в соцсетях, и никакая Анналена Бербок своим враньем реальность не изменит.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня», – отмечала она.
До этого информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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Абэ подвергся нападению и не подает признаков жизни
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Экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ подвергся нападению в городе Нара, он не подает признаков жизни, сообщают информационные агентства.
Японские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии сообщают, что в Абэ стреляли со спины. По данным одних СМИ, он получил ранение в область груди, другие утверждают, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи, передает РИА «Новости».
NHK сообщает, что Абэ находится в «состоянии остановки сердца и легких» – это формулировка обычно используется в Японии для обозначения клинической смерти, так как официально констатировать смерть имеет право только специально уполномоченный врач, передает ТАСС.
В больнице Университета префектуры Нара подтвердили, что бывший премьер-министр Японии доставлен к ним. Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».
Экс-премьер был ранен во время уличного выступления – в Японии идет избирательная кампания в преддверии предстоящих 10 июля выборов в верхнюю палату парламента. Его доставили в больницу. Человек, совершивший несколько выстрелов из самодельного дробовика, был задержан на месте. Им оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами, раньше он служил в морских силах самообороны страны. В настоящее время полиция допрашивает его.
В правительстве Японии создан кризисный штаб. Глава кабмина Фумио Кисида отменил все свои планы и срочно вернулся в Токио. До этого премьер находился на северо-востоке страны в префектуре Ямагата, также принимая участие в избирательной кампании.
В августе 2020 года Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья. 16 сентября 2020 года правительство Абэ в полном составе ушло в отставку. В тот же день новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. В октябре 2021 года нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИД, сотым премьер-министром Японии.
ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона»
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На крупнейшем судостроительном предприятии России – АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) – состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород», сообщили в компании.
В торжественной обстановке в присутствии руководства Министерства обороны, Военно-морского флота, администраций Архангельской области, города Северодвинска, представителей предприятий судостроительной промышленности подписан приемный акт.
«Сегодня для нас знаковый день – подписание приемного акта исследовательской подводной лодки «Белгород» и передача ее флоту. При создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела. Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана. Это результат самоотверженного труда корабелов АО «ПО «Севмаш», инженеров и конструкторов АО «ЦКБ МТ «Рубин», специалистов Военно-морского флота, тружеников предприятий – смежников со всей России. Общая задача по строительству подводной лодки «Белгород» выполнена. Желаю экипажу успешного плавания и семь футов под килем!» – передает официальный сайт «Севмаша» слова главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
К-329 «Белгород» – российская атомная подводная лодка специального назначения, единственный представитель проекта 09852, носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон». Построена на судостроительном заводе «Севмаш», спущена на воду 23 апреля 2019 года. Согласно плану, должна была войти в состав флота в конце 2020 года, но затем сроки ее сдачи перенесены были на конец 2021 года. Служить подлодка будет на Тихом океане. Все характеристики этой подлодки засекречены.
Напомним, в июне сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852, носитель ядерных беспилотников «Посейдон» проходит государственные испытания в Баренцевом море.
Востоковед спрогнозировал последствия убийства Абэ
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«Реакция японской общественности будет крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет. Он человек высокопрофессиональный и блестящий политик», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков. Ранее стало известно о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, где политик выступал перед избирателями в рамках предвыборной кампании.
«Покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии. В этой стране вопросы так не решаются. В Японии очень высокий уровень безопасности, а граждане – люди законопослушные. Все, что связано с терроризмом, для страны события крайне редкие, они выходят за рамки всего, что только можно предположить», – рассказал востоковед, эксперт Общества «Россия – Япония» Олег Казаков.
«Японское общество отреагирует на это событие крайне негативно. И это не зависит от того, нравится ли кому-то Абэ или нет. Он человек высокопрофессиональный, блестящий политик и пользуется большим уважением в стране», – считает собеседник.
«Абэ достойно представлял свою страну и во внешней политике. Именно при нем активно развивались российско-японские отношения. Он внес большой вклад в развитие диалога между нашими странами по самым острым вопросам. Он проводил дальновидную политику, стремясь сохранять хорошие отношения на международной арене и укреплять позиции Японии в регионе», – отметил эксперт.
«За покушением вряд ли стоит какая-то организация, скорее всего, это единоличный поступок человека, который имеет психические отклонения. На то, что это не организованное преступление, указывает и оружие – самодельный дробовик», – полагает Казаков
«Это событие, которое будет долго обсуждаться. Власти Японии должны будут сделать выводы. В стране высокий уровень законности, очень жестко регламентируется оборот оружия. Это одна из самых безопасных стран», – уверен политолог.
«Теперь японцы, вероятно, проанализируют ситуацию, сделают выводы и предпримут меры с целью повышения безопасности предвыборного процесса и безопасности политических лидеров. Уверен, что уже сейчас вся японская полиция работает в усиленном режиме», – сказал собеседник.
«Предстоящие послезавтра выборы, я думаю, переносить или отменять не будут. Уже запущен процесс и нет никакого смысла в том, чтобы его сейчас как-то корректировать», – добавил он.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». Позже стало известно о смерти Абэ.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.
Песков пояснил слова Путина про потенциал России в ходе спецоперации
Президент Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – приводит его слова РИА «Новости».
«И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны и просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин», – добавил представитель Кремля.
Напомним, Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – отметил российский лидер.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Стрелявший в Абэ назвал мотив преступления
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Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержанный Тэцуя Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить», сообщили японские СМИ.
Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на полицию, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что узнал о покушении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) и был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.
Посол России в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ.
Лавров объяснил, почему не сфотографировался с Блинкеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование на полях совещания глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Индонезии.
«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [России Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре», – передает ТАСС слова Лаврова по итогам участия в совещании глав МИД G20, комментируя информацию, что Блинкен будет избегать появления на групповых фотосессиях.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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Британскому послу запретили посещать Совет Федерации
Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение в качестве ответной меры запретить послу Великобритании посещение здания верхней палаты парламента.
«Предлагается следующее решение по данному вопросу: комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия [в нем] послу Великобритании в России и другим сотрудникам дипломатического посольства», – отметил на заседании глава комитета Вячеслав Тимченко, слова которого передает ТАСС.
«Решение принято единогласно», – добавил он после голосования членов комитета.
Сенатор уточнил, что проинформирует о решении комитета других сенаторов на пленарном заседании палаты в пятницу. По словам Тимченко, российским официальным лицам, послу, сотрудникам посольства России в Лондоне в настоящее время ограничен доступ в здание парламента Великобритании. «В этой ситуации мы не можем оставаться безмолвными, оставлять ситуацию без реагирования», – подчеркнул Тимченко.
«Любая хамская дипломатическая выходка нуждается в зеркальном ответе, иначе получается недосказанность. Поэтому мы решили предложить вам решение не допускать на территорию и в здание Совета Федерации посла Великобритании и дипломатических сотрудников посольства Великобритании», – заявил в свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Отвечая на вопрос о том, как часто посол Великобритании и английские дипломатические работники посещали Совет Федерации, Карасин сказал, что в последние годы они не посещали его вообще.
Западные СМИ предупредили о проблемах в случае исключения России из G20
Запад, пытаясь исключить Россию из G20, действует неразумно, отношения с Москвой недальновидны, пишет бывший Постоянный представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани для издания The National Interest.
Как заявил эксперт, специалисты США и Британии, считают своей заслугой принятие санкций против России, но западный мир составляет лишь 12% населения Земли, остальная часть планеты не разделяет такую политику, передает РИА «Новости».
В таком случае Китай и Индия будут снижать зависимость от Америки и Европы, выстраивая новые финансовые и политические системы.
Также автор публикации предложил Европе вспомнить, что Россия является их соседом.
«Россия не исчезнет. Она будет соседом Европы ближайшие тысячи лет, и у нее будут достаточно хорошие отношения с большинством стран мира за пределами Запада», – резюмировал он.
Ранее эксперт газете ВЗГЛЯД объяснил провал бойкота России на министерском саммите G20
Джонсона освистали во время объявления об отставке
Британцы, собравшиеся у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления Бориса Джонсона об отставке с поста премьера-министра, освистали политика. Видеороликом недовольной толпы поделился канал Sky News.
На кадрах, в частности, слышно, как люди за ограждением вокруг резиденции главы правительства кричат «вон» и «лжец».
«Худший премьер в истории», – отметил один из манифестантов, передает РИА «Новости».
Накануне Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис – за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.
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