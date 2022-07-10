Захарова назвала отъезд Трасс перед заседанием G20 «глубинным бойкотом» России

Байден назвал целью визита в Саудовскую Аравию противостояние России

Прямое взаимодействие с Саудовской Аравией необходимо для противостояния России и победы в конкурентной борьбе с Китаем, заявил президент США Джо Байден перед предстоящим визитом в королевство.

Глава США в преддверии критикуемой многими поездки написал статью для газеты Washington Post, в которой, в частности, заявил, что Эр-Рияд работает с Вашингтоном над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.

«Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной и безопасной. Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира», – передает слова Байдена РИА «Новости».

По его словам, Саудовская Аравия – одна из стран, которая может «напрямую влиять на результаты такой работы».

Целью встречи с саудовскими лидерами, которая намечена на пятницу, Байден назвал укрепление и развитие «стратегического партнерства, основанного на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям».

В числе лидеров, с которыми увидится Байден, будет наследный принц Мухаммед бен Сальман, которого в США подозревают в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«В отношении Саудовской Аравии мы отменили унаследованную политику открытого чека. Я обнародовал доклад разведки об убийстве Джамаля Хашукджи, ввел новые санкции. <...> 76 раз применил запрет на выдачу виз в рамках нового правила отказывать во въезде в США всякому, кто уличен в преследовании диссидентов за рубежом», – заявил президент США.

Вашингтон ввел санкции против окружения наследного принца после убийства Хашукджи, которого расчленили в 2018 году в саудовском консульстве в Стамбуле. В американских спецслужбах полагают, что Мухаммед бен Сальман знал об убийстве, и приказ исполнителям мог исходить от него. Саудовские власти отрицают это.

Между тем Байден утверждает, что с самого начала его целью было «переориентировать, а не разорвать» отношения со страной, которая 80 лет выступает стратегическим партнером США. Он отметил вклад Саудовской Аравии в восстановление единства шестерки аравийских монархий, поддержку перемирия в Йемене и работу «с моими экспертами над содействием стабилизации нефтяных рынков вместе с другими производителями ОПЕК».