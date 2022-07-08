Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала

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8 июля, пятница | Последнее обновление — 11:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва назвала иностранных наемников ВСУ серьезнейшей проблемой в отношениях с Западом
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
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Мы привыкли к тому, что Запад тщательно взращивает пятую колонну в России, и ожидали, что усилия в этом направлении с началом СВО будут удвоены и утроены. Но произошло другое.
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела, сейчас его состояние оценивают как критическое. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала
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Главная цель работы мейнстримовских западных СМИ, освещающих министерскую встречу G20, – любой ценой «отработать заказ» по теме «бойкота» России, даже если это вызывает смех у окружающих, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«ВСЯ западная пресса, освещающая министерскую встречу 20-ки, занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. «А Лавров выходил из зала?», «А он до конца кого дослушал?», «А на обед он остается?», «А вчера на ужине он ужинал?», «А когда он улетает?»… Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.
Лавров также заявлял, что на совещании глав МИД «Группы двадцати» (G20) западным министрам были заданы нелицеприятные вопросы, но те не смогли на них ответить.
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Минобороны объявило о полном уничтожении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ
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Практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ: ее потери превысили 80% численного состава, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на Соледарском направлении,общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тыс. человек, что составляет 60% ее численного состава», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе города Артемовска Донецкой народной республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин. На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы. Руководством вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий», – заявил Конашенков.
«Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах качестве заградотрядов. Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что российский Су-35 в воздушном бою сбил два Ми-24 и один Су-25 ВВС Украины.
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Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски
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Западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
«Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.
«И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – добавил он.
По словам главы государства, «ход истории неумолим, и попытки этого коллективного Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу».
Ранее, говоря о военных действиях на территории Украины, Владимир Путин отметил, что «всерьез» там еще ничего не начинали.
Путин: На Украине мы по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали
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Президент России Владимир Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства.
«При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», – добавил Путин.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира». Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».
Говоря о завершении конфликта к концу года, Шольц подчеркнул, что «крайне сложно судить, реалистичны ли они», «это решается на поле боя».
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Кадыров опубликовал вторую часть «приключений Зеленского»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал вторую часть пародийного ролика, в котором актера, изображающего президента Украины Владимира Зеленского, в наручниках доставляют в Грозный.
В видео «Зеленский» извиняется перед Кадыровым за то, что «был глуп», и просит принять его в батальон «Ахмат» часовым.
«После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол и стать полезным обществу», – написал он в комментарии к ролику в своем Telegram.
Ранее Кадыров опубликовал первую часть пародийного ролика. В видео актер пародирует Зеленского, который якобы подписывает указ о капитуляции ВСУ, в это время за его спиной стоит Кадыров. В Кремле заявили, что постановочный ролик не видели.
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Россия созвала неформальное заседание СБ ООН по Украине
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В понедельник состоится неформальное заседание СБ ООН, посвященное нацизму и фашизму на Украине, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в Telegram, что 11 июля в 15.00 по местному времени (22.00 мск) российская сторона проводит «очередное неформальное заседание СБ ООН по «формуле Арриа». Заседание должно стать «ответом тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине – денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы».
Как сообщил Полянский, докладчики «дадут как исторической обзор украинского нацизма, так и его нынешнее состояние». Кроме того, будут продемонстрированы фото- и видеоматериалы. Заседание пройдет на английском и русском языках. «Трансляция как всегда через ресурс ООН UN WebTV, а также YouТube-канал постпредства, точные ссылки дам перед началом «Аррии». Смотрите нас, будет интересно!» – говорится в сообщении.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Заседания по «формуле Арриа» – неформальные встречи, организуемые членом или членами СБ ООН с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что-то сообщить.
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Немцы в прямом эфире предложили Шольцу «включить «Северный поток – 2»
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Канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось оправдываться перед согражданами, которые потребовали «говорить с русскими» и предложили «включить «Северный поток – 2».
В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF Шольцу пришлось отвечать на вопросы граждан, при этом трансляция передачи велась в прямом эфире в интернете. Супружеская пара, которая владеет небольшой пекарней, пожаловалась на то, что их бизнес оказался на грани закрытия из-за цен на сырье и энергоресурсы. Комментируя заявление Шольца о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев «сколько необходимо», владелец пекарни посетовал, что «Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов – угля, газа, всего».
Он сказал, что с пониманием относится к заявлениям «про солидарность с Украиной». «Мы сами приняли украинцев, это все понятно», – заявил мужчина. Однако он выразил мнение, что если «Россия фактически является единственным поставщиков энергоресурсов» для Германии, то Германия «не может вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь», передает РИА «Новости».
Шольц ответил, что решение в Германии «принимали не сами, а вместе со многими в Европе и в мире», стремясь «вводить такие санкции, чтобы ущерб не был выше, чем у других». По его словам, осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, к концу года – от импорта нефти. От газа Германия отказаться не может, поэтому «нет эмбарго на газ со стороны ЕС или кого бы то ни было», сказал он. По версии Шольца, сокращение поставок газа в настоящее время является «технически обоснованным односторонним решением России».
Тогда владелец пекарни заявил: «Запад оперирует этим техническим аргументом, но вы могли бы просто пропустить эту турбину». По его мнению, «сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить», в частности, «говорить и с русскими, возможно, включить «Северный поток – 2». Владелец пекарни заявил, что нельзя «полностью разрушать» Германию и оправдывать «неизмеримый» ущерб тем, что «против войны». Шольц в ответ подчеркнул, что Берлин «не вводил санкций касательно газа».
Напомним, ведущая ZDF указала, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева. По ее словам, если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование. Шольц согласился, что «действовать можно только при поддержке граждан», но выразил уверенность, что Германия «сможет проявлять солидарность с Украиной столько, сколько это необходимо».
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Минобороны рассказало об уничтожении украинского десанта с флагом на острове Змеиный
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Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеиный, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне сообщалось, что украинский флаг сбросили на остров Змеиный с вертолета, но его так и не поднимали.
Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
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Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывания британского посольства в России по вопросу смены властями Москвы их адреса, напомнив о ситуации вокруг британского премьера Бориса Джонсона.
Так, Захарова поинтересовалась, будет ли британский премьер, покинув Даунинг-стрит, 10 (резиденция премьера), по-прежнему использовать старый адрес. «Столкновение с реальностью болезненно для британского политического зазеркалья», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее посольство Великобритании в России, комментируя переименование территории, на которой оно находится, заявило, что считает актуальным старый адрес – Смоленская набережная, 10.
Накануне пресс-служба столичного департамента городского имущества сообщила, что посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской народной республики, владение 1.
Новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской народной республики.
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Берлин призвал Канаду вернуть турбину для «Северного потока» в Германию
Канада должна решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северного потока» до начала профилактических работ на магистрали, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он отметил, что не просит канадцев доставить турбину в Россию.
«Нам нужны мощности «Северного потока» для заполнения хранилищ. <...> Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее (турбину) в Россию, доставьте ее в Германию», – передает его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Хабек призвал Оттаву «не ждать слишком долго» и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Глава Минэкономики Германии также заявил, что не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ.
Между тем депутат Бундестага от ХДС Торстен Фрай заявил, что план Хабека по замене российского газа поставками СПГ провалился.
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Кулеба: Ни один гражданин России не обратился за украинской визой
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Ни один россиянин не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Очень показательный момент – за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы», – сказал он в эфире канала «Украина 24», сообщает ТАСС.
Напомним, правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля. Документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Как рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, иностранцы, которые хотят въехать на Украину, должны соответствовать пяти критериям: «К ним, кроме визы, относятся надлежащие паспортные документы, отсутствие информации об ограничении для указанного человека въезда в Украину, подтверждение цели поездки, достаточное количество средств».
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Абэ подвергся нападению и не подает признаков жизни
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Экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ подвергся нападению в городе Нара, он не подает признаков жизни, сообщают информационные агентства.
Японские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии сообщают, что в Абэ стреляли со спины. По данным одних СМИ, он получил ранение в область груди, другие утверждают, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи, передает РИА «Новости».
NHK сообщает, что Абэ находится в «состоянии остановки сердца и легких» – это формулировка обычно используется в Японии для обозначения клинической смерти, так как официально констатировать смерть имеет право только специально уполномоченный врач, передает ТАСС.
В больнице Университета префектуры Нара подтвердили, что бывший премьер-министр Японии доставлен к ним. Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».
Экс-премьер был ранен во время уличного выступления – в Японии идет избирательная кампания в преддверии предстоящих 10 июля выборов в верхнюю палату парламента. Его доставили в больницу. Человек, совершивший несколько выстрелов из самодельного дробовика, был задержан на месте. Им оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами, раньше он служил в морских силах самообороны страны. В настоящее время полиция допрашивает его.
В правительстве Японии создан кризисный штаб. Глава кабмина Фумио Кисида отменил все свои планы и срочно вернулся в Токио. До этого премьер находился на северо-востоке страны в префектуре Ямагата, также принимая участие в избирательной кампании.
В августе 2020 года Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья. 16 сентября 2020 года правительство Абэ в полном составе ушло в отставку. В тот же день новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. В октябре 2021 года нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИД, сотым премьер-министром Японии.
Демограф объяснила всплеск рождаемости у женщин старше 40 лет
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«Зачастую это вторые и третьи дети в семьях, которые существуют уже много лет. Либо это первые дети в новых семьях, но у родителей, имеющих детей от предыдущего брака», – сказала газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, демограф Нина Русанова, комментируя всплеск рождаемости среди женщин старше 40 лет.
Из подсчетов на основе итоговых данных Росстата по демографии за 2021 год следует, что женщины в возрасте 40 лет и старше родили за год 56 тыс. 861 ребенка, что стало максимальным числом рождений для этой возрастной категории с 1990 года. Отмечается, что зачастую это были не первые дети в семье.
«Это явление говорит о том, что стремление родить детей столько, сколько хочется, у россиянок не прошло. Во-вторых, по традиционно сложившемуся мнению, данный возраст для рождения не очень благоприятный: нужно иметь хорошее здоровье, определенный доход и так далее. Но в последние годы сформировалась медикализированная рождаемость, когда будущие родители прибегают к помощи врачей в вопросах оплодотворения и вынашивания ребенка. Это стало обычной практикой», – говорит Русанова.
Кроме того, именно в 2021 году, вероятно, родились дети, появление которых на свет ранее откладывалось, например, из-за пандемии коронавируса, продолжает демограф. «Также часто это рождение не первых детей. Зачастую это вторые и третьи дети в семьях, которые существуют уже много лет. Либо это первые дети в новых семьях, но у родителей, имеющих детей от предыдущего брака. Возникает желание иметь общего ребенка, от этого и рождаемость в таком возрасте», – рассуждает специалист.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по темам развития социальной сферы, спорта, образования назвал поддержку рождаемости принципиальной для страны задачей.
Генпрокуратуру попросили проверить данные о сборе средств для ВСУ московским кафе
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«Появившуюся в Сети информацию о якобы благотворительной распродаже в кафе в центре Москвы необходимо проверить. Соответствующий запрос я уже направил в Генеральную прокуратуру», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Василий Пискарев. Ранее военкор Аким Апачев сообщил: в центре Москвы работает кафе, которое собирает средства для украинского фонда, поставляющего амуницию и оборудование в ВСУ.
«В связи с появлением в СМИ публикаций о проведении московским кафе благотворительной распродажи виниловых пластинок и перечислении вырученных средств в организацию, которая оказывает поддержку Вооруженным силам Украины, мною принято решение направить депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ», – сказал депутат Госдумы, один из соавторов поправок к закону о госизмене Василий Пискарев.
«Что касается квалификации данного факта с юридической точки зрения и назначения ответственности – этим должны заниматься профильные органы. Вместе с тем принятые нами на днях изменения в закон о госизмене еще не вступили в силу, они должны быть рассмотрены Советом Федерации и подписаны президентом», – добавил парламентарий.
В среду военный корреспондент Аким Апачев сообщил, что в самом центре Москвы, в районе Лубянки, располагается кафе, которое объявило сбор средств для украинского фонда, поставляющего амуницию и оборудование в ВСУ. «Сегодняшний номинант на звание главного русофоба – кафе LaVirgenTaqueria, которое располагается в самом центре Москвы (Лубянский пр., 5, стр. 1)», – написал Апачев в своем Telegram-канале.
Инцидентом заинтересовался и депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев. Он отметил, что здесь может быть «уголовный состав» и пообещал обратиться в правоохранительные органы. При этом он согласился, что если бы речь шла о гуманитарной помощи украинскому народу, вопросов бы не возникало.
Добавим, что уже по крайней мере один случай благотворительности в адрес украинских силовиков стал предметом внимания Федеральной службы безопасности. В понедельник в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области сообщали об объявлении предостережения – гражданин перевел деньги украинскому благотворительному фонду «Вернись живым», который помогает силовым структурам Украины. Сотрудники ФСБ предупредили гражданина, что такого рода финансовая поддержка расценивается как государственная измена.
В середине июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене. Кроме того, в первом чтении принят законопроект, который вводит уголовную ответственность за сотрудничество с иностранными спецслужбами, если гражданин своевременно не проинформировал об этом компетентные госорганы России.
Пентагон: В США анализируют опыт спецоперации России на Украине
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Западные военные извлекают пользу из российской спецоперации на Украине, заявил начальник штаба сухопутных войск (армии) США генерал Джеймс Макконвилл.
«Как я объяснял, у нас тут (в Европе) два корпуса, которые поддерживают [ВСУ] в [их] подготовке, в <...> извлечении уроков [из российской спецоперации]. Нам очень повезло, что к нам на конференцию прибыл заместитель командующего сухопутными войсками с Украины, чтобы предоставить нам некоторые глубокие понимания, которые имеются у них», – сказал он, передает ТАСС.
Пентагон проводит анализ боевого применения ВСУ поставляемых им западных вооружений. «Мы учимся на основании [опыта] применения ими некоторых систем», – отметил генерал.
По его словам, армия США считает главным приоритетом в разработке предназначенных для них перспективных вооружений средства огневого поражения большой дальности.
Ранее в Минобороны России заявили, что официальная деятельность Пентагона в украинских биолабораториях является ширмой для военно-биологической деятельности.
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Бразилия озвучила позицию по ограничению цены на российскую нефть
Бразилия прокомментировала предложение G7, касающееся ограничения закупочной цены на российскую нефть, сообщил МИД страны.
Министерство заявило, что «Бразилия не входит в G7», а потому «не следует ее внутренним решениям», передает РИА «Новости».
Тем временем президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что «экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали». Он назвал свое отношение к России «уравновешенным». Болсонару отметил, что это позволило Бразилии приобретать удобрения, столь необходимые для сельскохозяйственного сектора страны.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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