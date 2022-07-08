Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала

Главная цель работы мейнстримовских западных СМИ, освещающих министерскую встречу G20, – любой ценой «отработать заказ» по теме «бойкота» России, даже если это вызывает смех у окружающих, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«ВСЯ западная пресса, освещающая министерскую встречу 20-ки, занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. «А Лавров выходил из зала?», «А он до конца кого дослушал?», «А на обед он остается?», «А вчера на ужине он ужинал?», «А когда он улетает?»… Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.

Лавров также заявлял, что на совещании глав МИД «Группы двадцати» (G20) западным министрам были заданы нелицеприятные вопросы, но те не смогли на них ответить.

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