Лавров объяснил, почему не сфотографировался с Блинкеном

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8 июля, пятница | Последнее обновление — 09:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стрелявший в Абэ назвал мотив преступления
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
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Мы привыкли к тому, что Запад тщательно взращивает пятую колонну в России, и ожидали, что усилия в этом направлении с началом СВО будут удвоены и утроены. Но произошло другое.
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Лавров объяснил, почему не сфотографировался с Блинкеном
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование на полях совещания глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Индонезии.
«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [России Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре», – передает ТАСС слова Лаврова по итогам участия в совещании глав МИД G20, комментируя информацию, что Блинкен будет избегать появления на групповых фотосессиях.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
Пентагон: В США анализируют опыт спецоперации России на Украине
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Западные военные извлекают пользу из российской спецоперации на Украине, заявил начальник штаба сухопутных войск (армии) США генерал Джеймс Макконвилл.
«Как я объяснял, у нас тут (в Европе) два корпуса, которые поддерживают [ВСУ] в [их] подготовке, в <...> извлечении уроков [из российской спецоперации]. Нам очень повезло, что к нам на конференцию прибыл заместитель командующего сухопутными войсками с Украины, чтобы предоставить нам некоторые глубокие понимания, которые имеются у них», – сказал он, передает ТАСС.
Пентагон проводит анализ боевого применения ВСУ поставляемых им западных вооружений. «Мы учимся на основании [опыта] применения ими некоторых систем», – отметил генерал.
По его словам, армия США считает главным приоритетом в разработке предназначенных для них перспективных вооружений средства огневого поражения большой дальности.
Ранее в Минобороны России заявили, что официальная деятельность Пентагона в украинских биолабораториях является ширмой для военно-биологической деятельности.
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СМИ рассказали о проблемах воевавших на Украине наемников из США
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Американские добровольцы, которые участвуют в боевых действиях со стороны Украины, могут начать страдать от психологического кризиса после возвращения на родину, пишут американские СМИ.
Издание Task and Purpose напомнило, что как минимум два случая смерти граждан США зарегистрированы во время спецоперации на Украине, также двое американцев были взяты в плен и содержатся в качестве военнопленных.
Выжившие добровольцы США, которые доберутся до дома целыми, могут и дальше сталкиваться с трудностями после возвращения. Первой причиной издание называет более интенсивные боевые действия, чем в Ираке или Афганистане. Добровольцы участвуют в боях чаще, чем когда-либо прежде, но при этом имеют меньше преимуществ, чем ранее могли предоставить американские военные.
Исследование 2021 года показало, что в четыре раза больше ветеранов после 11 сентября покончили жизнь самоубийством, чем погибли в бою. В отчете также было обнаружено, что количество самоубийств среди ветеранов превышает количество самоубийств среди не участвовавших в операции людей. Повышенный уровень самоубийств был связан с травмами, стрессом и выгоранием.
«Высокий темп и жестокость боевых действий на Украине могут привести к более серьезным проблемам с психологическим здоровьем, таким как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у возвращающихся добровольцев. Эти проблемы могут усугубляться другими уникальными аспектами этого конфликта», – пишет издание.
Также отмечается, что в Афганистане или Ираке наемники из США смогли психологически легко отличить себя от врага. На Украине американцы «воюют против европейцев», они не могут психологически дистанцироваться от противника (американцы не могут отличить себя от русских). Поэтому вероятность получения моральной травмы может быть выше, заключает издание.
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Минобороны: Бундесвер выявлял на Украине самые опасные штаммы конго-крымской лихорадки
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Ряд проектов по испытанию биологического оружия на Украине был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ (бундесвера), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Особое внимание уделялось исследованиям летальных случаев заражения Конго-крымской лихорадкой, так как это позволит выделить от умерших штаммы вируса, обладающие максимальной патогенностью и вирулентностью для человека, добавил генерал.
«Мы уже отмечали, что Украина и другие государства постсоветского пространства стали полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и их союзников по блоку НАТО, прежде всего – Германии. Целый ряд проектов был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ», – сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, заявило Минобороны в своем Telegram-канале.
По словам Кириллова, проводился масштабный скрининг восприимчивости местного населения к Конго-крымской лихорадке с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных.
Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.
Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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Запуск американской ракеты-носителя Minotaur закончился взрывом
Тестовый запуск ракеты-носителя Minotaur, применяемой американским минобороны для выведения спутников на орбиту, завершился взрывом, сообщили в ВВС США.
«В результате взрыва никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что расследованием причин займется специально созданная группа.
Ракета Minotaur применяется Пентагоном для выведения на орбиту военных и разведывательных аппаратов.
По данным СМИ, неудавшееся испытание планировалось в поддержку разработки нового возвращаемого аппарата ВВС, который применялся бы для межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel.
Ранее Пентагон сообщал, что новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска.
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МИД подсказал Вашингтону правильные шаги в ситуации с Грайнер
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В ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер может помочь не переписка, а серьезное восприятие Вашингтоном сигналов из Москвы по профильным каналам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя письмо президента США Джо Байдена американке.
«Помочь может не переписка такого рода, а серьезное восприятие американской стороной тех сигналов, которые они получали из России, из Москвы, по профильным каналам», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По его словам, шумиха, создаваемая США в ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, не помогает, а мешает.
«Шумиха и работа на публику при всей любви к этому жанру у современных политиков в данном конкретном случае только мешает. Это не просто отвлекает от дела, а создает помехи в прямом смысле слова. Поэтому здесь нужна тишина», – сказал Рябков.
В среду в Белом доме сообщили, что президент Байден вместе с вице-президентом Харрис переговорил сегодня с Шерелл Грайнер, супругой Бриттни Грайнер. Президент заверил Шерелл, что работает над скорейшим освобождением Бриттни. Он также написал письмо, которой отправил Бриттни Грайнер в этот же день. Байден также дал указание своей команде по национальной безопасности оставаться на постоянной связи с Шерелл и семьей Бриттни, а также с семьями остальных американцев, которых по его мнению незаконно удерживают за рубежом.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков.
Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
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Зеленский назвал помощь США Украине недостаточной «для победы»
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США помогают Украине, но этой помощи недостаточно для того, чтобы победить Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что США «много помогают», но Киев «хочет увеличения этой помощи». Украинские власти не ждут, что «люди из других стран» будут «биться за территорию» Украины, но «США являются мировой экономикой и могут помочь как оружием, так и финансами», сказал Зеленский.
По его словам, США «могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке». Он считает, что «некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать» Киев «из-за США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею», – заявил Зеленский, добавив, что «есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту». Зеленский считает, что такой визит поможет Украине. Он заявил: «Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии».
Напомним, Зеленский также заявил, что Украина не готова согласиться с тем, что часть территорий, которые она прежде контролировала, «принадлежат России». Кроме того, он сказал, что не видит «иных гарантий безопасности, кроме НАТО».
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Минобороны: США проводили испытания опасных заболеваний на военнослужащих Украины
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Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) привлекались добровольцами к экспериментам по оценке переносимости опасных заболеваний, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он рассказал о состоянии здоровья добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих. Представитель МО утверждает, что 33% обследованных переболели или больны гепатитом А, более 4% – лихорадкой с почечным синдромом, 20% – лихорадкой Западного Нила, заявило Минобороны в своем Telegram-канале.
«Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний», – сказал Кириллов.
Ранее Кириллов заявил, что ряд проектов по испытанию биологического оружия на Украине был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ (бундесвера).
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Минобороны: Пентагон на Украине исследовал опасные для сельского хозяйства инфекции
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США на Украине проводили программы по экономически значимым карантинным инфекциям, таким, как сап, африканская и классическая чума свиней и другие, об этом говорится в отчете компаний Black&Veatch и Metabiota для Пентагона, сообщило Минобороны России.
«Мы указывали на значимость для Пентагона результатов выполнения военно-биологических проектов под кодовым названием UP. Обратите внимание на отчет, подготовленный для американского военного ведомства компаниями Black&Veatch и Metabiota. В соответствии с документом, одновременно с проектами UP на Украине были реализованы «Ветеринарные проекты» с шифром TAP», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Основная направленность проектов – экономически значимые карантинные инфекции, которые могут нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных стран и целых регионов. В их числе – сап (контагиозное зоонозное, преимущественно хронически протекающее инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Burkholderia mallei), африканская и классическая чума свиней, высокопатогенный грипп птиц и болезнь Ньюкасла.
«Особый интерес для американских военных биологов представляла африканская чума свиней – данному возбудителю посвящено два проекта. Проект TAP-3 направлен на изучение распространения возбудителя АЧС через диких животных, в рамках которого изучались маршруты миграции диких кабанов по Украине», – подчеркнули в Минобороны.
Проект TAP-6 масштабировал этот процесс на страны Восточной Европы. Исследование популяции переносчиков опасных инфекций проводилось сотрудниками института новых патогенов университета Флориды в Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской областях Украины, а также на приграничных с Белоруссией и Россией территориях.
«Обратите внимание на ухудшение ситуации по африканской чуме свиней в государствах восточно-европейского региона: По данным международного эпизоотического бюро, с 2014 года вспышки заболевания фиксируются на территории Латвии (4021 случай), Эстонии (3814 случаев), Литвы (4201 случай). В Польше было выявлено свыше 13 тысяч случаев АЧС, потери сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания превысили 2,4 млрд евро», – отметило ведомство.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что бойцы ВСУ привлекались добровольцами к экспериментам по оценке переносимости опасных заболеваний.
Он отметил, что Вашингтон готовился к исследованию по диагностике особо опасных патогенов, включая вирус Эбола, на базе противочумного института в Одессе.
В одном из американских докладов, посвященных деятельности Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) с 2005 по 2016 год, говорилось, что на Украине не было законов по контролю за опасными патогенами, в стране имелись недочеты по биобезопасности, делающие невозможным эффективное реагирование на экстренные ситуации.
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Белый дом пожаловался на «нетерпимые условия» в России для Грайнер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, находящаяся под судом в России, содержится в «нетерпимых условиях».
Жан-Пьер заявила, что Россия, по мнению Вашингтона, «удерживает неправомерно задержанную Бриттни Грайнер», которая «прямо сейчас» находится в «нетерпимых условиях». Как заявила Жан-Пьер, признание вины Грайнер, с точки зрения США, «не будет иметь никакого влияния на переговоры». «Мы намерены сделать все, что можно, чтобы безопасно вернуть домой Бриттни Грайнер», – заявила Жан-Пьер. Она добавила, что то же относится к Полу Уилану, который осужден в России за шпионаж, передает РИА «Новости».
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал комментировать появившиеся сообщения о планах отставного дипломата и экс-министра США Билла Ричардсона поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер, передает ТАСС.
Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер надеются, что суд учтет все обстоятельства дела, в том числе признание спортсменкой вины, и вынесет мягкий приговор. «Бриттни приняла решение взять на себя полную ответственность за происшедшее, поскольку знает, что является примером для многих людей. Для этого, безусловно, нужна смелость», – сказали адвокаты баскетболистки Мария Благоволина и Александр Бойков.
Грайнер в четверг в суде подмосковных Химок признала свою вину в контрабанде гашишного масла, но заявила, что не имела умысла совершить преступление.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы. Грайнер написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.
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Минобороны России рассекретило доклад США по оценке биобезопасности на Украине
Украинская сторона не имела законов по контролю за опасными патогенами, в стране имелись недочеты по биобезопасности, делающие невозможным эффективное реагирование на экстренные ситуации, говорится в американском докладе о деятельности Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) за период с 2005 по 2016 год, сообщило российское Минобороны.
Итоговый доклад о деятельности DTRA с 2005 по 2016 год стал доступен в ходе специальной военной операции России, заявило Минобороны в своем Telegram-канале.
В докладе американские эксперты указали, что на Украине нет законодательства в отношении контроля особо опасных патогенов, имеются существенные недочеты в биобезопасности. По их оценке, текущее состояние ресурсов делает невозможным эффективное реагирование лабораторий на экстренные ситуации в системе общественного здравоохранения.
Особое внимание в докладе уделяется несоблюдению требований биобезопасности при проведении работ и хранении коллекций микроорганизмов. В большинстве учреждений допускаются многочисленные грубые нарушения, указали авторы доклада.
При этом деятельность DTRA на Украине оценивается положительно, поскольку в США удалось вывезти коллекцию микроорганизмов, организовать работы по оценке биологической обстановки и реализовать проекты по изучению особо опасных и экономически значимых инфекций, способных вызвать ухудшение (изменение) эпидемиологической ситуации.
«В докладе обосновывается целесообразность продолжения работ в интересах Пентагона, расходы на которые с 2005 года превысили 250 млн долларов. В приложении к документу приводятся неоднозначные комментарии в отношении спонсоров и исполнителей программы снижения биологической угрозы на Украине, не имеющих никакого отношения к проблемам биобезопасности. В частности, фонд Сороса упоминается с пометкой «...внес вклад в развитие открытого и демократического общества...», – указало Минобороны.
Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.
Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Путин: Спецоперация на Украине ведет к укреплению суверенитета России
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Специальная военная операция на Украине ведет к укреплению суверенитета России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.
«Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета. Это так, но начало операции не было связано с этой целью. Это неизбежный, но побочный эффект. Основная цель, как я уже говорил, это защита Донбасса и укрепление безопасности самой России», – приводит его слова ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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США собрались усилить контроль за соблюдением странами санкций против России
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Вашингтон собирается расширять санкции против России, а также ужесточать контроль за их соблюдением другими странами, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.
Джонс сказал, что США «продолжат оказывать экономическое давление на Россию», причем не только вводить санкции, но и «продолжать их расширять, а также ужесточать» контроль за их исполнением. Кроме того, и США, и их союзники, как заявили в Госдепе, намерены оказывать Украине всестороннюю помощь, включая поставки вооружений.
По словам Джонса, санкции США уже оказывают влияние на российскую экономику и ее военно-промышленный комплекс. Он утверждает, что ВПК России из-за санкций потерял возможность производить «некоторые системы вооружений», передает ТАСС.
Напомним, министр торговли США Джина Раймондо заявила, что глобальный экспорт полупроводников в Россию сократился на 90% из-за западных санкционных антироссийских мер. СМИ сообщали, что правительство России решило до конца года ограничить экспорт инертных газов, которые используют для производства полупроводников при изготовлении микросхем.
Эксперты отмечали, что дефицит необходимых для производства техники полупроводников в России, спровоцированный санкциями из-за ситуации на Украине, можно решить за счет налаживания отечественного производства – на это стране потребуется около 15 лет – либо организовать поставки из Китая.
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Спикер парламента Венгрии счел политику США причиной ситуации на Украине
Причиной сложившейся на Украине ситуации стала «американская стратегия», США «близки к потере звания державы номер один в мире», заявил председатель парламента Венгрии Ласло Кевер.
Кевер считает, что причина «не в Донбассе и не в напряженности между Украиной и Россией». «Причина такой ситуации в том, что США критически близки к потере звания державы номер один в мире, так как Китай в обозримом будущем обгонит их в экономическом плане», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Венгерское телеграфное агентство.
Как заявил Кевер, «кошмар» для США «заключается в том, что будет создана единая экономическая зона от Португалии до Восточной Азии, участники которой сформируют экономический центр мира как зону свободной торговли». Он считает, что США хотят «отделить Европу от этой экономической зоны, линия разлома которой проходит между Россией и странами, простирающимися к западу от нее».
Кевер раскритиковал страны Европы за то, что «европейская политика сегодня – это политика, совершенно чуждая реальности, политика, которая полностью игнорирует самые основные экзистенциальные интересы своих собственных избирателей».
Напомним, Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер. МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
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Минобороны: США изучали клещевые инфекции на Украине
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Микробиологи из США проявляли интерес к изучению клещевых инфекций на Украине, исследования по этому направлению финансировались Агентством по уменьшению оборонной угрозы (DTRA), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Кроме Германии, пристальный интерес к клещевым инфекциям проявляли микробиологи из США, исследования по данному направлению финансировались DTRA в рамках проектов UP-1, UP-8», – сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, заявило Минобороны в своем Telegram-канале.
Генерал отметил, что отдельный проект по изучению иксодовых клещей, являющихся переносчиками целого ряда особо опасных инфекций (туляремии, лихорадки Западного Нила, Конго-крымской лихорадки), был реализован специалистами Техасского университета.
Кириллов сообщил, что по его сведениям, сбор клещей проводился преимущественно в юго-восточных областях Украины, где расположены природные очаги инфекций, характерных для территории Российской Федерации.
Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.
Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Минобороны назвало деятельность Пентагона на Украине ширмой для биоисследований
Официальная деятельность Пентагона в украинских биолабораториях является ширмой для военно-биологической деятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Фонд Сороса упоминается с пометкой «внес вклад в развитие открытого и демократического общества». Это еще раз подтверждает, что официальная деятельность Пентагона на Украине – это всего лишь ширма для проведения незаконных военно-биологических исследований», – заявило Минобороны в своем Telegram-канале.
Кириллов уточнил, что в ходе спецоперации российская сторона получила доступ к итоговому докладу о деятельности Агентства по снижению угрозы Минобороны США (DTRA) с 2005 по 2016 год. По его словам, в приложении приводятся неоднозначные комментарии в отношении спонсоров и исполнителей программы снижения биологической угрозы на Украине.
До этого Кириллов рассказал, что ряд проектов по испытанию биологического оружия на Украине был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ (бундесвера).
Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.
Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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