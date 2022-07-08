В МИДе заявили о несогласии ряда стран с изоляцией России на G20

Российские партнеры на совещании глав МИД (СМИД) G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Звучали трезвые оценки объективных причин экономических шоков, которые имеют многофакторную природу. В их числе спровоцированная Западом на фоне пандемии коронавируса инфляция, дестабилизация трансграничных цепочек поставок и осложнение геополитической обстановки. Многими партнерами дан четкий сигнал о неприемлемости изоляции России, негативных последствиях односторонних санкций», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ходе своего выступления глава российского МИД Сергей Лавров изложил подходы к наращиванию сотрудничества между странами на равноправной основе с опорой на Устав ООН и международное право, эффективное использование потенциала G20 «в качестве репрезентативного социально-экономического форума».

«В свете искаженной трактовки Западом событий на Украине подробно объяснены причины кризиса в этой стране по следам госпереворота 2014 году при прямом вмешательстве США и ЕС», – добавили в министерстве.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня», – отмечала она.

До этого информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.