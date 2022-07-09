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Захарова разоблачила небылицы Блинкена о России на G20
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это тот самый госсекретарь Блинкен, который заявил, что «любой, кто знает Байдена, понимает, что он говорит ясно, вразумительно и за себя». Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», – заявила Захарова в Telegram.
«Нам же рассказывали, как Вы лично просите всех подряд «изолировать» Россию. И все, кого Вы просите, смеются Вам в спину, зная, что нынешняя администрация [США] обречена на бесславный конец», – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Накануне в МИД России сообщили, что российские партнеры на совещании глав МИД (СМИД) G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.
Захарова также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до его начала.
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Эксперт объяснил провал бойкота России на министерском саммите G20
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«Многие мировые проблемы стали связывать с ситуацией на Украине и тем самым объяснять давление на Москву. Хотя на деле эти проблемы имеют более глубокие корни. Бойкот же просто не мог состояться», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о провалившейся попытке бойкотировать Россию на саммите министров стран G20.
«Ряд стран Запада надеялись, что «Двадцатка» безоговорочно поддержит решения G7 в отношении Москвы. G20 вроде как должна была проявить солидарность и присоединиться к санкционному давлению. Однако это оказалось невозможным», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«У них и не могло получиться задуманное. Дело в том, что остальные члены G20 поддерживают нашу страну, а это не было учтено лидерами G7. Более того, они исходят из того, что «Двадцатка» – не продолжение «Семерки». Это самостоятельная, более инклюзивная группа», – отметил собеседник.
Эксперт также поспорил со словами Марии Захаровой о том, что «ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальны сегодня». «Я бы не был столь категоричен. Все эти вопросы на сегодняшний день остаются в повестке дня и G20, и западного общества, и СМИ. Другое дело, что рассматривают их исключительно через призму противостояния Запада и Москвы, но на деле все обстоит сложнее», – пояснил Кортунов
«Так, например, если взять продовольственную проблему, то она имеет множество измерений. И некоторые из них вообще никак не связаны с ситуацией на Украине. Этот вопрос имеет более глубокие корни. Но в силу специфики сложившейся ситуации существует тенденция все привязывать к специальной военной операции России на Украине. И от этого никуда не деться», – резюмировал Кортунов.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», – написала она в своем Telegram-канале.
«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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В Эстонию прибыли новейшие американские истребители F-35
На эстонскую авиабазу Эмари, расположенную под Таллином, прибыли истребители F-35 США, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
«Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также сейчас на авиабазе находятся французские Mirage-2000 и бельгийские F-16. Они расположены там в рамках миссии по охране воздушного пространства Прибалтики.
Газета ВЗГЛЯД изучала, как прибалтийские страны и Польша, делающие воинственные антироссийские заявления, готовятся к войне.
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Пентагон: В США анализируют опыт спецоперации России на Украине
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Западные военные извлекают пользу из российской спецоперации на Украине, заявил начальник штаба сухопутных войск (армии) США генерал Джеймс Макконвилл.
«Как я объяснял, у нас тут (в Европе) два корпуса, которые поддерживают [ВСУ] в [их] подготовке, в <...> извлечении уроков [из российской спецоперации]. Нам очень повезло, что к нам на конференцию прибыл заместитель командующего сухопутными войсками с Украины, чтобы предоставить нам некоторые глубокие понимания, которые имеются у них», – сказал он, передает ТАСС.
Пентагон проводит анализ боевого применения ВСУ поставляемых им западных вооружений. «Мы учимся на основании [опыта] применения ими некоторых систем», – отметил генерал.
По его словам, армия США считает главным приоритетом в разработке предназначенных для них перспективных вооружений средства огневого поражения большой дальности.
Ранее в Минобороны России заявили, что официальная деятельность Пентагона в украинских биолабораториях является ширмой для военно-биологической деятельности.
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Зеленский назвал помощь США Украине недостаточной «для победы»
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США помогают Украине, но этой помощи недостаточно для того, чтобы победить Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что США «много помогают», но Киев «хочет увеличения этой помощи». Украинские власти не ждут, что «люди из других стран» будут «биться за территорию» Украины, но «США являются мировой экономикой и могут помочь как оружием, так и финансами», сказал Зеленский.
По его словам, США «могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке». Он считает, что «некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать» Киев «из-за США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею», – заявил Зеленский, добавив, что «есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту». Зеленский считает, что такой визит поможет Украине. Он заявил: «Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии».
Напомним, Зеленский также заявил, что Украина не готова согласиться с тем, что часть территорий, которые она прежде контролировала, «принадлежат России». Кроме того, он сказал, что не видит «иных гарантий безопасности, кроме НАТО».
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Лавров объяснил, почему не сфотографировался с Блинкеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование на полях совещания глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Индонезии.
«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [России Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре», – передает ТАСС слова Лаврова по итогам участия в совещании глав МИД G20, комментируя информацию, что Блинкен будет избегать появления на групповых фотосессиях.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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СМИ рассказали о проблемах воевавших на Украине наемников из США
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Американские добровольцы, которые участвуют в боевых действиях со стороны Украины, могут начать страдать от психологического кризиса после возвращения на родину, пишут американские СМИ.
Издание Task and Purpose напомнило, что как минимум два случая смерти граждан США зарегистрированы во время спецоперации на Украине, также двое американцев были взяты в плен и содержатся в качестве военнопленных.
Выжившие добровольцы США, которые доберутся до дома целыми, могут и дальше сталкиваться с трудностями после возвращения. Первой причиной издание называет более интенсивные боевые действия, чем в Ираке или Афганистане. Добровольцы участвуют в боях чаще, чем когда-либо прежде, но при этом имеют меньше преимуществ, чем ранее могли предоставить американские военные.
Исследование 2021 года показало, что в четыре раза больше ветеранов после 11 сентября покончили жизнь самоубийством, чем погибли в бою. В отчете также было обнаружено, что количество самоубийств среди ветеранов превышает количество самоубийств среди не участвовавших в операции людей. Повышенный уровень самоубийств был связан с травмами, стрессом и выгоранием.
«Высокий темп и жестокость боевых действий на Украине могут привести к более серьезным проблемам с психологическим здоровьем, таким как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у возвращающихся добровольцев. Эти проблемы могут усугубляться другими уникальными аспектами этого конфликта», – пишет издание.
Также отмечается, что в Афганистане или Ираке наемники из США смогли психологически легко отличить себя от врага. На Украине американцы «воюют против европейцев», они не могут психологически дистанцироваться от противника (американцы не могут отличить себя от русских). Поэтому вероятность получения моральной травмы может быть выше, заключает издание.
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Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала
Главная цель работы мейнстримовских западных СМИ, освещающих министерскую встречу G20, любой ценой «отработать заказ» по теме «бойкота» России, даже если это вызывает смех у окружающих, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«ВСЯ западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. «А Лавров выходил из зала?»; «А он до конца кого дослушал?»; «А на обед он остается?»; «А вчера на ужине он ужинал?»; «А когда он улетает?»… Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.
Лавров также заявлял, что на совещании глав МИД «Группы двадцати» (G20) западным министрам были заданы нелицеприятные вопросы, но те не смогли на них ответить.
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Минобороны: Бундесвер выявлял на Украине самые опасные штаммы конго-крымской лихорадки
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Ряд проектов по испытанию биологического оружия на Украине был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ (бундесвера), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Особое внимание уделялось исследованиям летальных случаев заражения Конго-крымской лихорадкой, так как это позволит выделить от умерших штаммы вируса, обладающие максимальной патогенностью и вирулентностью для человека, добавил генерал.
«Мы уже отмечали, что Украина и другие государства постсоветского пространства стали полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и их союзников по блоку НАТО, прежде всего – Германии. Целый ряд проектов был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ», – сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, заявило Минобороны в своем Telegram-канале.
По словам Кириллова, проводился масштабный скрининг восприимчивости местного населения к Конго-крымской лихорадке с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных.
Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.
Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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Спикер Госдумы напомнил США про Аляску
США должны всегда помнить, что России есть что еще возвращать, например, Аляску, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так он прокомментировал намерение других стран распоряжаться российскими ресурсами за границей, передает РИА «Новости».
Говоря о возможной денонсации договора с Норвегией, котороя претендует на участие в разработке месторождений нефти на Шпицбергене, Володин отметил, что порядочность – не слабость. «Нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории – Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать», – сказал спикер Госдумы.
Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». Но позже грузы все-таки были пропущены.
Лавров раскритиковал мечты Запада о «победе» Киева
Западные страны своим подходом мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам министерской встречи «Группы двадцати».
«Если он (Запад) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия не отказывается от мирных переговоров, и предупредил тех, кто отказывается от мирного урегулирования, что чем дальше, тем сложнее будет договориться с Москвой.
Кроме того, Лавров заявил, что западные страны должны перестать искусственно блокировать поставки зерна из России. «Статистика показывает очень ясно, что зерно, которое заперто в портах на Украине, составляет меньше 1% от объема мирового производства, поэтому на продовольственную безопасность оно реального влияния не оказывает. Требуется только и всего, чтобы Запад перестал искусственно блокировать выполнение нами поставок в те страны, которые наши зерно законтрактовали», – указал он.
В Кремле ранее заявляли, что российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
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Запуск американской ракеты-носителя Minotaur закончился взрывом
Тестовый запуск ракеты-носителя Minotaur, применяемой американским минобороны для выведения спутников на орбиту, завершился взрывом, сообщили в ВВС США.
«В результате взрыва никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что расследованием причин займется специально созданная группа.
Ракета Minotaur применяется Пентагоном для выведения на орбиту военных и разведывательных аппаратов.
По данным СМИ, неудавшееся испытание планировалось в поддержку разработки нового возвращаемого аппарата ВВС, который применялся бы для межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel.
Ранее Пентагон сообщал, что новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска.
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СМИ: Вашингтон обсуждает с ЕС установление предельной цены на российскую нефть
Американская администрация обсуждает с союзниками из Европы установление предельной цены на нефть из России, сообщило агентство Bloomberg.
«США и союзники обсуждают установление предела стоимости российской нефти на уровне 40–60 долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Сообщалось, страны G7 будут отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
Газета ВЗГЛЯД объясняла суть продвигаемой Западом идеи установить некую предельную цену на российскую нефть, чтобы лишить нашу страну многомиллиардных доходов, и рассказывала, почему осуществить это в реальности практически невозможно.
Москва назвала иностранных наемников ВСУ серьезнейшей проблемой в отношениях с Западом
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Фактор зарубежного наемничества и действий наемников на стороне Украины остается одной из самых серьезных проблем в отношениях России с США и другими странами Запада, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Я могу комментировать этот момент в конкретном плане, потому что обстоятельства их появления на Украине и вообще фактор зарубежного наемничества и действий наемников на стороне ВСУ и националистических батальонов – это один из новых серьезнейших и проблемных моментов в наших отношениях с США и другими странами Запада», – передает ТАСС слова Рябкова на вопрос о диалоге Москвы и Вашингтона по американским наемникам на Украине.
По его словам, США обращались к России с просьбой признать наемников на Украине комбатантами, но продолжение тема не получила.
«Насколько я понимаю, продолжение тема не получила, был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций, на них должны распространяться конкретные обязательства», – сказал Рябков.
Он заявил также, что вопросом обмена заключенными между Россией и США, такими, как американская баскетболистка Бриттни Грайнер и других, надо заниматься в закрытом режиме.
«Что касается всяких схем обменов, то наша позиция прежняя: этим нужно заниматься в закрытом режиме по имеющимся каналам. Я не уверен, что какая-то дополнительная активность, особенно в публичной плоскости, поможет правильному сбалансированному компромиссу и нахождению основы для облегчения участи наших соотечественников: таких, как Виктор Бут, у которого проблемы со здоровьем, таких, как Селезнев, и многих других», – сказал Рябков.
По словам дипломата, следствие установит роль американских граждан, воевавших на стороне Украины и попавших в плен, в конфликте на Украине.
«Следствие, которое продолжается в отношении этих лиц, конкретику обстоятельств их появления в зоне боевых действий и той роли, которую они играли, определит», – сказал Рябков.
По его словам, Россия неоднократно предупреждала граждан «группы недружественных» России государств отказаться от авантюрных действий.
Ранее Рябков, комментируя письмо президента США Джо Байдена американке, заявил, что в ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер может помочь не переписка, а серьезное восприятие Вашингтоном сигналов из Москвы по профильным каналам.
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МИД подсказал Вашингтону правильные шаги в ситуации с Грайнер
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В ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер может помочь не переписка, а серьезное восприятие Вашингтоном сигналов из Москвы по профильным каналам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя письмо президента США Джо Байдена американке.
«Помочь может не переписка такого рода, а серьезное восприятие американской стороной тех сигналов, которые они получали из России, из Москвы, по профильным каналам», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По его словам, шумиха, создаваемая США в ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, не помогает, а мешает.
«Шумиха и работа на публику при всей любви к этому жанру у современных политиков в данном конкретном случае только мешает. Это не просто отвлекает от дела, а создает помехи в прямом смысле слова. Поэтому здесь нужна тишина», – сказал Рябков.
В среду в Белом доме сообщили, что президент Байден вместе с вице-президентом Харрис переговорил сегодня с Шерелл Грайнер, супругой Бриттни Грайнер. Президент заверил Шерелл, что работает над скорейшим освобождением Бриттни. Он также написал письмо, которой отправил Бриттни Грайнер в этот же день. Байден также дал указание своей команде по национальной безопасности оставаться на постоянной связи с Шерелл и семьей Бриттни, а также с семьями остальных американцев, которых по его мнению незаконно удерживают за рубежом.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков.
Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
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Стихийный мемориал в память о погибшей в Донбассе девочке появился у посольства США
На площади ДНР в российской столице установили мемориал в память о погибшей в Донбассе при обстреле украинскими нацистами девочки.
На табличке памятного знака у американского посольства нанесена надпись «Донбасс! Мы с тобой», передает телеканал «Звезда».
Москвичи возложили к мемориалу цветы и игрушки в память о ребенке.
Напомним, 10-летняя девочка погибла 5 июля в результате обстрела украинских националистов Ворошиловского района Донецка.
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