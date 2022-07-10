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Глава Минторга США заявила о возможном замедлении роста экономики
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Оснований прогнозировать «серьезную рецессию» в американской экономике нет, однако риск замедления ее роста присутствует, заявила министр торговли США Джина Раймондо в эфире телеканала ABC.
«Наша экономика на протяжении последних 1-1,5 лет росла беспрецедентно высокими темпами – на уровне 5-6 процентов. На мой взгляд, нам не следует ожидать таких же темпов роста. Думаю, будет естественным полагать, что по мере выхода из пандемии мы перейдем от активного роста к устойчивому. На каком-то этапе, думаю, мы станем свидетелями менее активного роста. Однако я не вижу оснований прогнозировать серьезную рецессию», – приводит ее слова РИА «Новости».
Министр отметила, что ее опыт общения с представителями американского бизнеса также говорит о том, что риски развития подобного сценария крайне низки.
«Фундамент нашей экономики очень крепок. Инфляция – наша проблема, но она также и наш ключевой приоритет. Поэтому, на мой взгляд, нам не следует говорить о том, будто приближается рецессия», – добавила Раймондо.
Ранее об «опасной близости» экономики США к рецессии заявили экономисты JPMorgan. Аналитики JPMorgan считают, что во втором квартале ВВП США не вырастет на 2,5%, как они ожидали ранее, а покажет прирост лишь на 1%, что близко к стагнации.
О начале рецессии могут свидетельствовать также обвал индексов американских бирж и высокая инфляция, с которой США никак не получается справиться.
По подсчетам Dow Jones, к 1 июля американский индекс S&P 500 с начала года потерял 21%. Такое падение стало рекордным с 1970 года. Американские акции обесценились за первое полугодие на 9 трлн долларов, посчитал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Рогозин отказался говорить с главой НАСА
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ему не о чем говорить с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока США не отменят санкции, в том числе те, которые относятся к обеспечению российского сегмента Международной космической станции.
«Странно, что НАСА вдруг взбрыкнуло и делает какое-то политическое заявление. Вчера мне сообщили, что сенатор Нельсон, который возглавляет НАСА, хочет со мной переговорить по телефону. А о чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле, потому что пусть санкции сначала свои отменяют незаконные, которые введены в отношении наших предприятий, в том числе тех, которые имеют отношение непосредственно к обеспечению Международной космической станции – российского сегмента», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.
«Роскосмос принял ответные санкции, но если они будут себя так вести, мы еще добавим», – отметил Рогозин.
Ранее несколько американских СМИ сообщили, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) осудило Россию за использование МКС в политических целях, в частности для поддержки специальной военной операции на Украине. В заявлении не уточнялось, в связи с чем оно было распространено. СМИ связали это с тем, что в июле российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив таким образом освобождение ЛНР.
В свою очередь Рогозин заявил, что российская сторона будет делать на своем сегменте МКС все, что посчитает нужным и полезным. По его словам, именно США политизировали сотрудничество в космосе, введя санкции против предприятий госкорпорации и ряда руководителей отрасли.
Добавим, что накануне Рогозин в ответ на обвинения НАСА заявил, что США первыми попрали принцип «космос вне политики». Он также заявил о попытках американцев «задушить русский космос».
Эксперт объяснил провал бойкота России на министерском саммите G20
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«Многие мировые проблемы стали связывать с ситуацией на Украине и тем самым объяснять давление на Москву. Хотя на деле эти проблемы имеют более глубокие корни. Бойкот же просто не мог состояться», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о провалившейся попытке бойкотировать Россию на саммите министров стран G20.
«Ряд стран Запада надеялись, что «Двадцатка» безоговорочно поддержит решения G7 в отношении Москвы. G20 вроде как должна была проявить солидарность и присоединиться к санкционному давлению. Однако это оказалось невозможным», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«У них и не могло получиться задуманное. Дело в том, что остальные члены G20 поддерживают нашу страну, а это не было учтено лидерами G7. Более того, они исходят из того, что «Двадцатка» – не продолжение «Семерки». Это самостоятельная, более инклюзивная группа», – отметил собеседник.
Эксперт также поспорил со словами Марии Захаровой о том, что «ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальны сегодня». «Я бы не был столь категоричен. Все эти вопросы на сегодняшний день остаются в повестке дня и G20, и западного общества, и СМИ. Другое дело, что рассматривают их исключительно через призму противостояния Запада и Москвы, но на деле все обстоит сложнее», – пояснил Кортунов
«Так, например, если взять продовольственную проблему, то она имеет множество измерений. И некоторые из них вообще никак не связаны с ситуацией на Украине. Этот вопрос имеет более глубокие корни. Но в силу специфики сложившейся ситуации существует тенденция все привязывать к специальной военной операции России на Украине. И от этого никуда не деться», – резюмировал Кортунов.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», – написала она в своем Telegram-канале.
«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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В Эстонию прибыли новейшие американские истребители F-35
На эстонскую авиабазу Эмари, расположенную под Таллином, прибыли истребители F-35 США, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
«Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также сейчас на авиабазе находятся французские Mirage-2000 и бельгийские F-16. Они расположены там в рамках миссии по охране воздушного пространства Прибалтики.
Газета ВЗГЛЯД изучала, как прибалтийские страны и Польша, делающие воинственные антироссийские заявления, готовятся к войне.
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Названы «три рычага» России для давления на Запад
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У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение в отношениях с Западом на фоне кризиса на Украине, пишут СМИ.
«Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться», – заявил Ульрих Райц в статье для Focus.
В частности, он указал, что Запад не смог дипломатически изолировать Россию, о чем свидетельствует встреча глав МИД стран G20, на которой многие государства отказались от критики в адрес Москвы по Украине, передает РИА «Новости».
Кроме того, Запад не смог изолировать Россию экономически, поскольку зависит от ее энергоресурсов – так, Германия боится закрытия газопровода «Северный поток» на техническое обслуживание на неопределенный срок. заявил Райц.
При этом Россия выражает готовность к ведению переговоров по Украине, о которой заявил глава российского государства Владимир Путин. Москва подает важный сигнал тем, кто выступает за отмену санкций в Европе. По словам Путина, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем сложнее будет договориться.
Напомним, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские партнеры на совещании глав МИД стран G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала.
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Пентагон: В США анализируют опыт спецоперации России на Украине
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Западные военные извлекают пользу из российской спецоперации на Украине, заявил начальник штаба сухопутных войск (армии) США генерал Джеймс Макконвилл.
«Как я объяснял, у нас тут (в Европе) два корпуса, которые поддерживают [ВСУ] в [их] подготовке, в <...> извлечении уроков [из российской спецоперации]. Нам очень повезло, что к нам на конференцию прибыл заместитель командующего сухопутными войсками с Украины, чтобы предоставить нам некоторые глубокие понимания, которые имеются у них», – сказал он, передает ТАСС.
Пентагон проводит анализ боевого применения ВСУ поставляемых им западных вооружений. «Мы учимся на основании [опыта] применения ими некоторых систем», – отметил генерал.
По его словам, армия США считает главным приоритетом в разработке предназначенных для них перспективных вооружений средства огневого поражения большой дальности.
Ранее в Минобороны России заявили, что официальная деятельность Пентагона в украинских биолабораториях является ширмой для военно-биологической деятельности.
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Зеленский назвал помощь США Украине недостаточной «для победы»
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США помогают Украине, но этой помощи недостаточно для того, чтобы победить Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что США «много помогают», но Киев «хочет увеличения этой помощи». Украинские власти не ждут, что «люди из других стран» будут «биться за территорию» Украины, но «США являются мировой экономикой и могут помочь как оружием, так и финансами», сказал Зеленский.
По его словам, США «могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке». Он считает, что «некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать» Киев «из-за США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею», – заявил Зеленский, добавив, что «есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту». Зеленский считает, что такой визит поможет Украине. Он заявил: «Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии».
Напомним, Зеленский также заявил, что Украина не готова согласиться с тем, что часть территорий, которые она прежде контролировала, «принадлежат России». Кроме того, он сказал, что не видит «иных гарантий безопасности, кроме НАТО».
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В ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя
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Либерал-демократы выступили с инициативой заменить иностранный термин «президент» на «правитель», пока слово «не укоренилось окончательно», сообщили в пресс-службе думской фракции ЛДПР.
«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание «глава государства» или слово «правитель». И то, и другое понятнее русскому уху», – рассказали в ЛДПР, передает РИА «Новости».
Также там напомнили, что такой тезис был в числе поправок от ЛДПР во время внесения изменений в Конституцию в 2020 году, но не был учтен.
«Президент 1991 года и президент нынешний – это два разных по статусу лица. (Бориса) Ельцина в 1991 году избрали по еще Конституции РСФСР, а сейчас глава государства избирается по Конституции России, принятой в 1993 году», – отметили во фракции.
В ЛДПР также добавили, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский, хоть и не выиграл выборы 1991 года, но стал их триумфатором, заняв невероятное третье место с 6,2 млн голосов. «Советские партийные бонзы были шокированы таким результатам простого беспартийного юриста, который очаровал Россию своим талантом просто и наглядно объяснять даже самые сложные процессы в стране и мире», – подчеркнули там.
Именно этот успех позволил Жириновскому в 1993 году войти в состав Конституционного совещания, добавили либерал-демократы.
«Наша партия поддержала принятие Основного закона, потому что в те грозовые годы продолжение беззакония было опаснее, чем принятие далекой от совершенства Конституции. Тем не менее, это не значит, что сегодня мы не можем ее исправить», – сообщили в ЛДПР.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предлагал заменить термин «импортозамещение» на «технологический суверенитет» или «технологическая независимость».
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Лавров объяснил, почему не сфотографировался с Блинкеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование на полях совещания глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Индонезии.
«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [России Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре», – передает ТАСС слова Лаврова по итогам участия в совещании глав МИД G20, комментируя информацию, что Блинкен будет избегать появления на групповых фотосессиях.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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СМИ рассказали о проблемах воевавших на Украине наемников из США
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Американские добровольцы, которые участвуют в боевых действиях со стороны Украины, могут начать страдать от психологического кризиса после возвращения на родину, пишут американские СМИ.
Издание Task and Purpose напомнило, что как минимум два случая смерти граждан США зарегистрированы во время спецоперации на Украине, также двое американцев были взяты в плен и содержатся в качестве военнопленных.
Выжившие добровольцы США, которые доберутся до дома целыми, могут и дальше сталкиваться с трудностями после возвращения. Первой причиной издание называет более интенсивные боевые действия, чем в Ираке или Афганистане. Добровольцы участвуют в боях чаще, чем когда-либо прежде, но при этом имеют меньше преимуществ, чем ранее могли предоставить американские военные.
Исследование 2021 года показало, что в четыре раза больше ветеранов после 11 сентября покончили жизнь самоубийством, чем погибли в бою. В отчете также было обнаружено, что количество самоубийств среди ветеранов превышает количество самоубийств среди не участвовавших в операции людей. Повышенный уровень самоубийств был связан с травмами, стрессом и выгоранием.
«Высокий темп и жестокость боевых действий на Украине могут привести к более серьезным проблемам с психологическим здоровьем, таким как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у возвращающихся добровольцев. Эти проблемы могут усугубляться другими уникальными аспектами этого конфликта», – пишет издание.
Также отмечается, что в Афганистане или Ираке наемники из США смогли психологически легко отличить себя от врага. На Украине американцы «воюют против европейцев», они не могут психологически дистанцироваться от противника (американцы не могут отличить себя от русских). Поэтому вероятность получения моральной травмы может быть выше, заключает издание.
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Трамп: Нашу страну унизили и поставили на колени
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Соединенные Штаты находятся в упадке, невинных убивают на улицах, а нынешние власти напрасно читают нравоучения другим людям и государствам, заявил экс-президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе.
«Мы нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений, мы читаем лекции другим. У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство», – приводит его слова РИА «Новости».
Он выразил мнение, что первым делом страну нужно сделать безопаснее. Закон попран, а политика в области предотвращения преступлений слаба при новой администрации, пояснил Трамп, приведя в пример случай массового убийства 4 июля в пригороде Чикаго.
Кроме того, граница защищена хуже, чем когда-либо, и страну заполонили наркотики, посетовал экс-президент.
Согласно последним соцопросам, Трамп популярнее действующего президента США Джо Байдена и одержал бы победу на выборах, если бы они проводились сейчас.
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Медведев: С Россией стали считаться по-настоящему, как с Советским Союзом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция России позволила добиться того, что с Россией сейчас считаются как с СССР.
По словам зампреда Совбеза, цели спецоперации по защите граждан Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины будут достигнуты.
«Но есть и еще одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу «семерки», где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран», – написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Медведев, важно, чтобы страну уважали и считались с ней.
Ранее Медведев заявил, что бурный роман жителей стран Европы и украинцев подходят к концу, от них устали.
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В США произошел взрыв на газовом заводе
В американском городе Медфорд штата Оклахома в субботу произошел взрыв на заводе СПГ OneOk, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Жители ближайших домов эвакуированы. Другие подробности не приводятся, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты пытаются заставить весь мир, включая Европу, отказаться от более дешевых энергоносителей и переходить на более дорогие ресурсы. Он подчеркнул, что Россия на совещании глав МИД G20 показала готовность выполнять все принятые на себя обязательства по поставкам дешевых энергоносителей, нефти и газа.
Напомним также, в июне американский СПГ обошел российский трубопроводный газ по объемам поставок в Евросоюз.
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Запуск американской ракеты-носителя Minotaur закончился взрывом
Тестовый запуск ракеты-носителя Minotaur, применяемой американским минобороны для выведения спутников на орбиту, завершился взрывом, сообщили в ВВС США.
«В результате взрыва никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что расследованием причин займется специально созданная группа.
Ракета Minotaur применяется Пентагоном для выведения на орбиту военных и разведывательных аппаратов.
По данным СМИ, неудавшееся испытание планировалось в поддержку разработки нового возвращаемого аппарата ВВС, который применялся бы для межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel.
Ранее Пентагон сообщал, что новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска.
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Москва назвала иностранных наемников ВСУ серьезнейшей проблемой в отношениях с Западом
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Фактор зарубежного наемничества и действий наемников на стороне Украины остается одной из самых серьезных проблем в отношениях России с США и другими странами Запада, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Я могу комментировать этот момент в конкретном плане, потому что обстоятельства их появления на Украине и вообще фактор зарубежного наемничества и действий наемников на стороне ВСУ и националистических батальонов – это один из новых серьезнейших и проблемных моментов в наших отношениях с США и другими странами Запада», – передает ТАСС слова Рябкова на вопрос о диалоге Москвы и Вашингтона по американским наемникам на Украине.
По его словам, США обращались к России с просьбой признать наемников на Украине комбатантами, но продолжение тема не получила.
«Насколько я понимаю, продолжение тема не получила, был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций, на них должны распространяться конкретные обязательства», – сказал Рябков.
Он заявил также, что вопросом обмена заключенными между Россией и США, такими, как американская баскетболистка Бриттни Грайнер и других, надо заниматься в закрытом режиме.
«Что касается всяких схем обменов, то наша позиция прежняя: этим нужно заниматься в закрытом режиме по имеющимся каналам. Я не уверен, что какая-то дополнительная активность, особенно в публичной плоскости, поможет правильному сбалансированному компромиссу и нахождению основы для облегчения участи наших соотечественников: таких, как Виктор Бут, у которого проблемы со здоровьем, таких, как Селезнев, и многих других», – сказал Рябков.
По словам дипломата, следствие установит роль американских граждан, воевавших на стороне Украины и попавших в плен, в конфликте на Украине.
«Следствие, которое продолжается в отношении этих лиц, конкретику обстоятельств их появления в зоне боевых действий и той роли, которую они играли, определит», – сказал Рябков.
По его словам, Россия неоднократно предупреждала граждан «группы недружественных» России государств отказаться от авантюрных действий.
Ранее Рябков, комментируя письмо президента США Джо Байдена американке, заявил, что в ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер может помочь не переписка, а серьезное восприятие Вашингтоном сигналов из Москвы по профильным каналам.
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Захарова разоблачила небылицы Блинкена о России на G20
Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это тот самый госсекретарь Блинкен, который заявил, что «любой, кто знает Байдена, понимает, что он говорит ясно, вразумительно и за себя». Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», – заявила Захарова в Telegram.
«Нам же рассказывали, как Вы лично просите всех подряд «изолировать» Россию. И все, кого Вы просите, смеются Вам в спину, зная, что нынешняя администрация [США] обречена на бесславный конец», – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Накануне в МИД России сообщили, что российские партнеры на совещании глав МИД (СМИД) G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.
Захарова также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до его начала.
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