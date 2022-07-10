На Кипре пожаловались на нехватку денег из-за санкций и снижения турпотока из России

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10 июля, воскресенье | Последнее обновление — 09:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Британии предсказали «катастрофическую» зиму и «миллионы» новых нищих
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Именно на Украине, как будто изначально построенной по принципу карнавализма, мы наблюдаем самый классический пример превращения злодеев в героев.
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На Кипре пожаловались на нехватку денег из-за санкций и снижения турпотока из России
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Жители Кипра пожаловались на нехватку денег из-за сокращения турпотока из России после присоединения к западным санкциям, пишет журнал L'Espresso.
Издание отмечает, что именно российские туристы вносили значительный вклад в экономику острова и инвестировали в долгосрочные проекты
«Но сейчас страна-член Европейского союза присоединилась к политике санкций против Москвы, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, теперь висит на волоске. «Как же мы будем без русских?», — вопрос, который гуляет по базарам», – цитирует статью
До прекращения авиасообщения между двумя странами российские туристы были вторыми по численности после британцев, однако именно они были готовы тратить больше всех.
По данным местных властей, из-за сокращения числа туристов из России Кипр может потерять более 600 млн евро.
Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала, как без российских туристов страдает Финляндия.
Рогозин отказался говорить с главой НАСА
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ему не о чем говорить с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока США не отменят санкции, в том числе те, которые относятся к обеспечению российского сегмента Международной космической станции.
«Странно, что НАСА вдруг взбрыкнуло и делает какое-то политическое заявление. Вчера мне сообщили, что сенатор Нельсон, который возглавляет НАСА, хочет со мной переговорить по телефону. А о чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле, потому что пусть санкции сначала свои отменяют незаконные, которые введены в отношении наших предприятий, в том числе тех, которые имеют отношение непосредственно к обеспечению Международной космической станции – российского сегмента», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.
«Роскосмос принял ответные санкции, но если они будут себя так вести, мы еще добавим», – отметил Рогозин.
Ранее несколько американских СМИ сообщили, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) осудило Россию за использование МКС в политических целях, в частности для поддержки специальной военной операции на Украине. В заявлении не уточнялось, в связи с чем оно было распространено. СМИ связали это с тем, что в июле российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив таким образом освобождение ЛНР.
В свою очередь Рогозин заявил, что российская сторона будет делать на своем сегменте МКС все, что посчитает нужным и полезным. По его словам, именно США политизировали сотрудничество в космосе, введя санкции против предприятий госкорпорации и ряда руководителей отрасли.
Добавим, что накануне Рогозин в ответ на обвинения НАСА заявил, что США первыми попрали принцип «космос вне политики». Он также заявил о попытках американцев «задушить русский космос».
Захарова сыронизировала над идеей Финляндии отгородиться от России забором
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала новость о том, что президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил строительство забора на границе с РФ.
«Частокол, профнастил или евроштакетник?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, в пятницу президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил поправки к закону о пограничной охране, позволяющие установить заграждения на границе с Россией.
Ранее поправки к закону о погранохране большинством голосов поддержал парламент республики. Данные изменения направлены на установку заграждений на границе с Россией протяженностью 1,3 тыс. км и закрытие ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс. Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии в присутствии генсека НАТО подписали 28 июня в Мадриде меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «вселенским позором» итоги мадридского саммита НАТО, где с беспрецедентной скоростью было оформлено решение о членстве в альянсе Швеции и Финляндии. Она добавила, что политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.
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Стала известна причина увольнения посла Украины в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита топлива из России, сообщила британская Express.
«Хотя официальной причины увольнения [Андрея Мельника] не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде. Берлин заинтересован в том, чтобы Оттава вернула агрегат российскому газовому гиганту «Газпром» для перекачки энергоносителя в Европу, но Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Ранее в субботу Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника планировали назначить заместителем главы МИД Украины.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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Появились сведения о тайных переговорах США и Европы об окончании конфликта на Украине
Соединенные Штаты и их ключевые европейские союзники в секретном порядке обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине, сообщает немецкая газета Welt.
«Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения войны», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Подробностей по этому поводу не приводится. По мнению автора статьи, причины «замешательства» Запада найти нетрудно: за «дипломатическое решение» конфликта выступают большинство европейских избирателей.
На Западе в последнее время все чаще звучат призывы к Украине подумать о территориальных уступках ради завершения конфликта с Россией. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг допускал возможность территориальных уступок со стороны Украины.
Американская газета National Interest писала, что Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны. В свою очередь французский портал AgoraVox писал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в течение нескольких недель проводили регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Кроме того, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Зеленский объяснил увольнение послов Украины в девяти странах
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал увольнение послов, представляющих Украину в девяти странах, обычной ротацией.
«Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Он сообщил, что на освободившиеся должности будут назначены новые представители Украины. «Кандидатуры готовятся по линии министерства иностранных дел», – отметил Зеленский.
Он также уволил послов в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии (посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах).
Ранее в субботу Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла страны в Германии Андрея Мельника, сообщают информационные агентства.
«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», – цитирует документ ТАСС.
СМИ утверждали, что Мельник будет отозван на родину осенью.
Власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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Стало известно о «наркотике изнасилования» на вечеринке с участием Шольца
Нескольким женщинам на мероприятиях с участием канцлера Германии Олафа Шольца подмешивали «наркотик изнасилования», сообщают СМИ со ссылкой на переписку в чате членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
К «наркотикам изнасилования» причисляют вещества, которые злоумышленники подмешивают, чтобы человек стал недееспособным и не мог сопротивляться, такое используют для совершения сексуального насилия.
Происшествие случилось 6 июля на вечеринке парламентской фракции СДПГ, в которой участвовали около 1 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Tagesspiegel.
Глава фракции в бундестаге Матиас Мартин сообщил в письме депутатам партии, что на вечеринке «явно» имели место посягательства с «наркотиком изнасилования».
«Это возмутительное происшествие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага», – заявил Мартин.
Всего к данному моменту зафиксировано пять пострадавших, берлинская полиция проводит расследование.
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Еврочиновник предрек серьезные потрясения из-за кризиса в энергетике
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Этой зимой Европа рискует погрузится «в очень, очень серьезные конфликты и распри» из-за нехватки энергоносителей, заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью The Guardian.
Тиммерманс подчеркнул, что предотвращение угрозы массовых беспорядков этой зимой должно получить приоритет над решением климатического кризиса. «Если наше общество погрузится в очень, очень серьезные конфликты и распри из-за отсутствия энергоресурсов, мы, конечно, не достигнем наших климатических целей. Мы определенно не добьемся того, чего нам нужно, если нехватка энергоносителей приведет к серьезным потрясениям в наших странах. Нам нужно убедиться, что люди не замерзнут предстоящей зимой», – приводит его слова RT.
По словам Тиммерманса, если этой зимой многие люди будут вынуждены страдать от холода из-за того, что не смогут позволить себе заплатить за отопление, это будет иметь катастрофические последствия и для преодоления климатического кризиса.
«Я достаточно долго занимаюсь политикой, более 30 лет, чтобы понять, что люди больше всего беспокоятся о нынешнем, а не о долгосрочном кризисе. Если мы не справимся с текущим кризисом, мы, безусловно, собьемся с пути преодоления долгосрочного кризиса», – подчеркнул он.
Тиммерманс отметил, что его цель состоит в том, чтобы не позднее 1 ноября заверить население ЕС в том, что оно не столкнется с отопительным кризисом этой зимой. «Я искренне верю, что если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как это происходит повсюду из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, стремительного роста цен на продовольствие», – заявил вице-президент Еврокомиссии. Он добавил, что Россия «использует все средства, чтобы посеять раздор в наших обществах, поэтому мы должны подготовиться к очень трудному периоду».
Европе придется прибегнуть к использованию угля, констатировал вице-президент ЕК. «Если бы мы прямо сейчас просто сказали, что больше не будем использовать уголь, мы бы не сумели убедить население некоторых стран-членов ЕС и способствовали бы еще большему росту напряженности в нашем обществе», – отметил Тиммерманс.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят. По его словам, новые санкции против России могут привести к катастрофе на мировом энергетическом рынке. Российский лидер также отмечал, что попытки европейцев заместить российские энергоресурсы приводят лишь к росту цен на газ.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить.
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Российские Су-35с и МиГ-31бм сбили два украинских самолета Су-25
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В ходе российской спецоперации по защите Донбасса самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, сообщается, что в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерьской бригады ВСУ уничтожено свыше 75-ти националистов и около 30-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.
«В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражен пункт временной дислокации националистического батальона «Торнадо». Уничтожено более 40-ка боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники», – сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.
По данным МО, в результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30% военнослужащих и выведено большая часть артиллерийских орудий.
Помимо этого, в районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30-ти украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 22-м пунктам управления, в том числе: 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровское Донецкой Народной Республики, подразделениям артиллерии на огневых позициях в 72-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова», – говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Бражковка, Зеленое, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк и Святогорск Донецкой Народной Республики», – сообщает Минобороны.
В районах населенных пунктов Долгенькое Харьковской области и Горное Донецкой Народной Республики перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», отметили в МО РФ.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
Протестующие смогли проникнуть в здание резиденции президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы после окружения, сообщают местные СМИ.
О подробностях прошествии пока неизвестно. Об инциденте со ссылкой на местное телевидение сообщает агентство France-Presse, передает ТАСС.
Ранее президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в Twitter (запрещен в России) попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы «Аэрофлота» на остров.
Газета ВЗГЛЯД подробно описывала происходящее на Шри-Ланке: жители острова испытывают значительную нехватку товаров.
Грузинские депутаты увидели оскорбление в словах американского посла
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Посол США в Грузии Келли Дегнан подверглась жесткой критике со стороны влиятельных грузинских депутатов, американский дипломат якобы поддерживает «партию войны» в стране, ответ Денган на эти подозрения они сочли «оскорбительным», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Член парламента, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что посол «оскорбила народного избранника Михаила Кавелашвили», который накануне отправил ей открытое письмо с острыми вопросами.
«Посол нанесла оскорбление члену парламента Грузии. Мягко говоря, это вызывает сожаление. Это оскорбительно для парламента и государства», – сказал руководитель правящей партии в эфире грузинского телеканала PosTV.
«К сожалению, посол обвинила депутата во лжи», – сказал Кобахидзе.
Келли Дегнан заявила, что «даже не смогла дочитать до конца письмо Михаила Кавелашвили, так как оно было наполнено неправдой и конспирологическими теориями».
Другой депутат, Дмитрий Хундадзе заявил, что ответ посла США «оскорбителен для грузинского избирателя» и «углубляет поляризацию в грузинском обществе».
Парламентарий сказал, что таким ответом Дегнан нарушила «западные стандарты», не удосужившись дочитать письмо парламентария до конца и публично заявила об этом.
«Таким отношением наносится вред евроатлантическим устремлениям народа Грузии, а это содержит опасность для нашего государства», – сказал Хундадзе.
Он назвал вопросы, адресованные Михаилом Кавелашвили послу, «легитимными и реальными, беспокоящими подавляющие большинство грузинского общества» и призвал Дегнан ответить на них.
Накануне независимый грузинский депутат Михаил Кавелашвили в открытом письме послу США Келли Дегнан обвинил ее в поддержке в Грузии сторонников вовлечения страны в противостояние России и Украины.
По его словам, посол США с самого начала военных действий публично не осудила провокационные выступления в Грузии, во время которых звучали призывы ввести санкции против России и демонстративно направить на Украину добровольцев, что «означало бы вступление в вооруженный конфликт».
Ранее посол США обвиняла Россию в «оскорблении языка и веры Грузии».
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Медведев: С Россией стали считаться по-настоящему, как с Советским Союзом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция России позволила добиться того, что с Россией сейчас считаются как с СССР.
По словам зампреда Совбеза, цели спецоперации по защите граждан Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины будут достигнуты.
«Но есть и еще одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу «семерки», где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран», – написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Медведев, важно, чтобы страну уважали и считались с ней.
Ранее Медведев заявил, что бурный роман жителей стран Европы и украинцев подходят к концу, от них устали.
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Экс-посол заявил о покинувшем Шри-Ланку президенте
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, вероятно, уже покинул страну на самолете, сообщил бывший посол Шри-Ланки в России Удаянга Виратунга, который находится в Коломбо.
«По моей информации, он [президент] уже покинул страну на самолете», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.
Ранее несколько депутатов парламента Шри-Ланки направили действующему президенту Готабае Раджапаксе обращение с требованием покинуть свой пост. В субботу стало известно, что протестующие вышли на улицы, окружили резиденцию и захватили ее, в том числе занять ее главное здание и секретариат. Президента в ней не было. По данным медиков, в акциях протеста пострадали более 30 человек, в том числе сотрудники полиции.
В ЛНР зафиксировали попытки подразделений ВСУ тайно покинуть Северск
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Союзные силы после взятия села Григорьевка (Григоровка) продолжили наступление на Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР), отдельные подразделения украинских формирований скрытно покидают город, сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
«С боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки (10 км от Северска). С севера идет наступление на Северск», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что, по данным местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений». «Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город, – отметил посол ЛНР. – На позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты». При этом, добавил дипломат, «отходя, боевики пытаются обстреливать уже освобожденные территории».
Накануне союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском, освободив в ДНР село Григорьевка. Ранее стало известно о приближении союзных сил к Артемовску-Бахмуту.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
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В США усомнились в способности Запада долго содержать Украину
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Американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины.
«Президент [США Джо] Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но ни он, ни кто-либо еще не может сказать, как долго это продлится или сколько еще США и их союзники могут сделать с такого расстояния, если не считать прямого военного вмешательства. Чиновники признают, что в какой-то момент запасы оружия в США и Европе закончатся; хотя США санкционировали военную и иную помощь [Киеву] на 54 млрд долларов, никто не ожидает еще одного чека на 54 млрд долларов, когда эти [деньги] закончатся», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Как отмечает издание, чиновники и аналитики заявили, что будет трудно «поддерживать тот же уровень материальной поддержки» Киева на фоне «роста усталости» от конфликта «по обе стороны Атлантики». Издание добавляет, что военная помощь, одобренная Конгрессом США, как ожидается, продлится до второго квартала 2023 года, по некоторым оценкам, но «вопрос в том, как долго могут продолжаться текущие поставки оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США».
В четверг ЕК заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявляла, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко говорил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.
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