Победитель конкурса «Лидеры России» рассказал о проекте для школьников Донбасса

«Я решил помогать школьникам Донбасса, потому что из ДНР и ЛНР прибыли в Россию тысячи беженцев. Ребятам нужно готовиться к экзаменам, а учителей и репетиторов не хватает. Благодаря нашему проекту волонтеры со всей России могут помочь ребятам продолжить учебу», – рассказал газете ВЗГЛЯД победитель 4-го сезона конкурса «Лидеры России» Никита Казбек.

«Проект «Мы вместе учимся» я запускал с Евгением Деменским – суперфиналистом конкурса «Лидеры России» из Ростова-на-Дону. Наша область граничит Донбассом, поэтому с первых дней спецоперации (СВО) к нам в регион начали прибывать десятки тысяч беженцев. Мы не могли оставаться безучастными к их судьбе и решили помочь школьникам из ЛНР и ДНР продолжить учиться, чтобы подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ», – рассказал победитель четвертого сезона конкурса «Лидеры России», начальник отдела экономического развития и стратегического планирования ООО «Агро Зерно Юг» Никита Казбек.

Суть проекта заключается в том, что через соцсети и специальный сайт школьники могут находить репетиторов из числа волонтеров, которых уже больше 340. Среди них есть доктора наук, аспиранты, студенты, инженеры и врачи. Занятия проводятся в режиме онлайн. «Мы помогли уже более чем 190 детям, но подготовка необходима по нескольким предметам, поэтому репетиторов нужно намного больше. Надеемся обеспечить в ближайшее время более широкий информационный охват и в перспективе сделать наш проект федеральным – для всех детей, которым требуется помощь в обучении», – сказал Казбек.

Собеседник также рассказал о своем видении ситуации в сельскохозяйственной отрасли – профильной для Казбека По его словам, в условиях санкций приходится «в кратчайшие сроки перерабатывать логистические цепочки». Себестоимость транспортировки уже выросла на 10–12%, подорожали семена, удобрения и техника. Все это, к сожалению, скажется на себестоимости продукции», – отмечает собеседник.

Кроме того, приходится искать новые стабильные источники финансирования. Многие банки, с которыми были налажены контакты, попали под международные санкции. «Усугубляет ситуацию турбулентность курсов валют и рост инфляции у стран-партнеров. И это далеко не все сложности, с которыми нам пришлось столкнуться», – признает начальник отдела экономического развития и стратегического планирования ООО «Агро Зерно Юг».

Тем не менее, подчеркивает Казбек, «нашей команде удается более чем успешно адаптироваться к динамично меняющейся ситуации». Для этого налаживается сотрудничество с ближневосточными, азиатскими и африканскими странами, запускаются новые проекты. «Урожайность в этом году выше прежних показателей, поэтому уже существует заметный избыток предложения на внутреннем рынке», – добавил собеседник.

«Реализация масштабных проектов и задач мотивирует меня показать лучший результат, проверить и развить свои компетенции. И в этом мне, безусловно, полезен опыт участия в конкурсе «Лидеры России». Помимо полученного гранта и общения с лучшими управленцами это также возможность стать частью сообщества выдающихся людей и единомышленников, перенять их бесценный опыт и стать лучше», – поделился Казбек.

«Невероятно ценно, когда в различных сферах есть товарищи, к которым ты можешь обратиться за советом, консультацией или реализовать совместный проект. Во время конкурса каждый из нас получал обратную связь. Все это время я анализировал ситуации, старался быть эффективнее, быстрее, полезнее для своей команды. Сейчас эти знания и опыт очень полезны в моей работе», – рассказал собеседник.

«Конкурс вдохновляет развиваться еще усерднее и дает ряд возможностей, а как мы ими воспользуемся – зависит от нас», – заключил он.

Четвертый сезон всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» завершился в Москве в конце мая. По итогам состязания были определены 106 победителей – представителей 32 регионов России и трех иностранных государств – Эстонии, Казахстана и ОАЭ. Все участники суперфинала получили образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с ведущими управленцами страны.

Отличительной чертой четвертого сезона «Лидеров России» была широкая география участников конкурса. «У нас участвовали ребята из 150 стран мира. 70 из них попали в финал, – отметил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. – В итоге наш президент принял решение всем 70 дать российское гражданство, потому что очень яркие ребята, и представляете, что это такое – в сегодняшней ситуации беспрецедентной информационной войны, в которой бесконечное количество фейков, надо иметь характер».