Эксперт: Повышение пошлины за оказание услуг связи в 130 раз убережет россиян от мошенников

Меры по повышению госпошлины для сотовых операторов за предоставление услуг нацелены на то, чтобы уменьшить количество мошенников на рынке, а также сократить случаи монополии на связь в новостройках, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, комментируя соответствующую инициативу Минцифры.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложили поднять размер госпошлины для сотовых операторов за предоставление услуг связи на девять видов лицензий в 130 раз с 7,5 тыс. до 1 млн рублей, передает «Газета.ру». По словам ведомства, это позволит значительно сократить число недобросовестных операторов связи.

«На самом деле для операторов связи, настоящих, а не всяких мошенников, которые притворяются колл-центрами служб безопасности банков, это вполне себе посильные деньги. Во-вторых, там помимо повышения стоимости лицензии есть еще одно нововведение – оборотный штраф за не установку необходимого оборудования, обеспечивающего безопасность. Все эти меры направлены ровно на одно: увеличение порока входа на этот рынок», – говорит Половников.

Он объясняет, что таким образом ведомство старается сократить количество сотовых мошенников, которые регистрируются как сотовые операторы, получают номерную емкость и обманывают граждан посредством звонков из якобы кол-центров банков.

Также, продолжает собеседник, когда рынок связи только развивался, на многие вещи закрывались глаза, например, на то, что в новостройках появлялись какие-то маленькие операторы, которые фактически монополизировали доступ к интернету для жильцов этих домов. Для того чтобы подобных вещей не происходило, ведомство предложило данные меры.

«Все начинают говорить о том, что это ударит по малому бизнесу и прочее, но это полная чушь. Малый бизнес может спокойно переформатироваться в виртуального оператора связи и продолжить свою работу под крылом оператора, который может обеспечить все необходимые требования законодательства, в том числе, по безопасности и оплате лицензионных сборов. Сомневаюсь, что эти меры делают рынок менее конкурентоспособным», – считает эксперт.

Собеседник обращает внимание еще и на то, что в законопроекте уточняется, что нововведение коснется только новых операторов, а те, кто имеют лицензии, будут продлевать их на прежних условиях. Срок действия такой лицензии – до пяти лет. Соответственно, в ближайшее время ничего не изменится как для старых операторов, так и для их абонентов.

«С одной стороны, это ужесточение требований к новым игрокам, а с другой, это элементарные требования к безопасности. Поэтому мне жаль, что для многих небольших сотовых операторов возможно это действительно неожиданный поворот, но все это делается не просто так», – заключил Половников.

В конце апреля СМИ сообщали, что крупнейшие мобильные операторы пересмотрели архивные и действующие тарифы и повысили их стоимость.