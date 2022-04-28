Стало известно о повышении стоимости тарифов сотовыми операторами

В апреле крупнейшие мобильные операторы пересмотрели архивные и действующие тарифы, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», «МегаФон» в середине апреля повысил цены на линейки «Без переплат» в ряде регионов. Изменения коснулись планов «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум», рост цен составил порядка 30 руб. «Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи», – пояснили в «МегаФоне». МТС 12 апреля поднял цены на 30–50 руб. в «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в нескольких регионах, следует из данных сайта оператора. В компании заверили, что «для действующих абонентов ничего не поменялось».

Операторы также стали активнее переводить действующие тарифы в архив и запускать новые. Так, Tele2 21 апреля убрал в архив тарифы линейки «Мой Теле2»: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Супер онлайн+» и запустил их обновленные версии. Исчез «Супер онлайн+» и появился «Супер разговор». В Tele2 пояснили, что на новой тарифной линейке оператор включил подписку на онлайн-кинотеатр Wink в средние тарифы, на more.tv – в верхние, предложил безлимит на мессенджер Discord и расширил пакеты интернета и минут. «Вымпелком» закрыл тариф «Анлим». В компании утверждают, что «современные тарифы превосходят архивные аналоги» по качеству и количеству сервисов. Из оборота выводятся «старые тарифы с единичными пользователями», потому что компании «необходимо высвобождение ресурсов», добавили в «Вымпелкоме».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 20 апреля опубликовала методические рекомендации операторам связи, по которым они могут поэтапно повышать цены на услуги с учетом текущего уровня инфляции.

Обо всех изменениях стоимости тарифов компании должны уведомлять ФАС не менее чем за две недели. С начала пандемии в 2020 году служба требовала обоснований повышения цен. В феврале 2021 года ФАС возбудила дело против Tele2, который увеличил действующие тарифы. В сентябре служба пришла к выводу, что компания не обосновала повышение, потребовав вернуть тарифы на прежний уровень.

Но в условиях военных действий и санкций государство явно будет относиться к компаниям лояльнее. Тарифная политика – компетенция операторов, которая сейчас может формироваться с учетом ограничений на поставки телеком-оборудования, сообщили изданию в Минцифры. Возможность индексации тарифов должна быть прописана в договоре с абонентом, считают в министерстве: «Если уровень повышения цен вызывает вопросы, ФАС принимает необходимые меры в рамках своих полномочий».

Ранее Минцифры порекомендовало сотовым операторам сократить объемы трафика для абонентов. По словам ведомства, в условиях нынешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования это позволит обеспечить равномерную нагрузку на Сеть и добиться нормального функционирования всей российской инфраструктуры связи.

Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что операторы начали отменять безлимитные тарифы еще в 2021 году, поскольку они заметили, что граждане начали злоупотреблять данной функцией.

Напомним, в марте мобильные операторы заявили об отказе от безлимитных тарифов на интернет в своих линейках.