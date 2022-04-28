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Стало известно о повышении стоимости тарифов сотовыми операторами
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В апреле крупнейшие мобильные операторы пересмотрели архивные и действующие тарифы, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», «МегаФон» в середине апреля повысил цены на линейки «Без переплат» в ряде регионов. Изменения коснулись планов «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум», рост цен составил порядка 30 руб. «Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи», – пояснили в «МегаФоне». МТС 12 апреля поднял цены на 30–50 руб. в «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в нескольких регионах, следует из данных сайта оператора. В компании заверили, что «для действующих абонентов ничего не поменялось».
Операторы также стали активнее переводить действующие тарифы в архив и запускать новые. Так, Tele2 21 апреля убрал в архив тарифы линейки «Мой Теле2»: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Супер онлайн+» и запустил их обновленные версии. Исчез «Супер онлайн+» и появился «Супер разговор». В Tele2 пояснили, что на новой тарифной линейке оператор включил подписку на онлайн-кинотеатр Wink в средние тарифы, на more.tv – в верхние, предложил безлимит на мессенджер Discord и расширил пакеты интернета и минут. «Вымпелком» закрыл тариф «Анлим». В компании утверждают, что «современные тарифы превосходят архивные аналоги» по качеству и количеству сервисов. Из оборота выводятся «старые тарифы с единичными пользователями», потому что компании «необходимо высвобождение ресурсов», добавили в «Вымпелкоме».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 20 апреля опубликовала методические рекомендации операторам связи, по которым они могут поэтапно повышать цены на услуги с учетом текущего уровня инфляции.
Обо всех изменениях стоимости тарифов компании должны уведомлять ФАС не менее чем за две недели. С начала пандемии в 2020 году служба требовала обоснований повышения цен. В феврале 2021 года ФАС возбудила дело против Tele2, который увеличил действующие тарифы. В сентябре служба пришла к выводу, что компания не обосновала повышение, потребовав вернуть тарифы на прежний уровень.
Но в условиях военных действий и санкций государство явно будет относиться к компаниям лояльнее. Тарифная политика – компетенция операторов, которая сейчас может формироваться с учетом ограничений на поставки телеком-оборудования, сообщили изданию в Минцифры. Возможность индексации тарифов должна быть прописана в договоре с абонентом, считают в министерстве: «Если уровень повышения цен вызывает вопросы, ФАС принимает необходимые меры в рамках своих полномочий».
Ранее Минцифры порекомендовало сотовым операторам сократить объемы трафика для абонентов. По словам ведомства, в условиях нынешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования это позволит обеспечить равномерную нагрузку на Сеть и добиться нормального функционирования всей российской инфраструктуры связи.
Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что операторы начали отменять безлимитные тарифы еще в 2021 году, поскольку они заметили, что граждане начали злоупотреблять данной функцией.
Напомним, в марте мобильные операторы заявили об отказе от безлимитных тарифов на интернет в своих линейках.
СМИ: Газпромбанк отклонил платеж за газ от Gazprom Germania
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Оплата некоторых поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком, сообщают источники.
Как сообщает Bloomberg, Газпромбанк «отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам», хотя «компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета». Речь идет об оплате в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года. Стороны ведут переговоры, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Напомним, представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Зеверин раскрыл схему оплаты газа через Газпромбанк. Он сообщил, что «немецкие импортеры будут переводить евро на счет в Газпромбанке, и потом Газпромбанк несет ответственность за их обмен в рубли».
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Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях
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Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа из России в рублях, сообщила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен газете «Хельсингин cаномат».
«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», – цитирует ее ТАСС. Туппурайнен добавила, что министры договорились об этом еще в начале апреля.
По данным Bloomberg, российские условия оплаты поставок голубого топлива приняли десять стран, причем четыре страны уже осуществили такие платежи. Напомним, согласно предложению Москвы, переводы в евро поступают на счет иностранных компаний в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для осуществления платежа «Газпром экспорту». О согласии на такой алгоритм, помимо Австрии, в среду объявила и Венгрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85–87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
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Путин пообещал «молниеносный ответ» за вмешательство третьих стран в ситуацию на Украине
Ответ в случае вмешательства третьей стороны в ситуацию на Украине будет молниеносным, заявил президент России Владимир Путин.
«Подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события [на Украине] со стороны, то они должны знать – да, они будут создавать России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера – они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным», – передает слова Путина официальный сайт президента России.
«У нас есть для этого все инструменты, – заявил президент. – Такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали – все решения у нас на этот счет приняты!
Также глава государства в среду подчеркнул, что специальная военная операция на Украине обеспечит на перспективу безопасность Донбасса, Крыма и всей России.
Россиянам напомнили график праздничных выходных в мае
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В мае граждан ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные, напомнили в пресс-службе Роструда.
В ведомстве сообщили, что «в начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая – Дня весны и труда, а также Дня Победы – 9 мая, эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», передает РИА «Новости».
Также там напомнили, что это стало возможно благодаря решению правительства, по которому выходной с субботы 1 января перенесли на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января – на вторник 10 мая: «Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно».
Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на отсутствие причин в праздничных днях для снижения зарплат работников, получающих оклад.
Тем гражданам, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, чей размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
Ранее агроном назвал перечень необходимых работ на даче на майские праздники.
Британия предложила новую архитектуру мировой безопасности без России
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«Свободным странам» необходимо объединить боевую мощь и экономическую безопасность, а также исключить Россию из G20, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Министр считает необходимым усилить санкционное давление на Россию, создать новую архитектуру мировой безопасности и исключить России из G20. По ее словам, «архитектура, которая была разработана для того, чтобы гарантировать мир и процветание, не сработала на Украине». Прежние структуры в области экономики и безопасности потеряли форму, G20 «не может функционировать в качестве эффективного экономического органа, пока Россия находится за столом», сказала она.
Трасс заявила, что «нужен новый подход, который объединит безопасность, обеспечиваемую боевой мощью, и экономическую безопасность, при котором будут созданы глобальные союзы, при котором свободные страны будут более напористыми и более уверенными в себе, который признает, что геополитика вернулась», передает ТАСС.
Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из группы «Большой двадцатки», но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся. В Кремле заявили, что США оказывают давление на страны G20. «G20 – это главный форум международного экономического сотрудничества. Ни один член «двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну», – добавил он.
Россия в ООН отказалась считать Международный уголовный суд органом правосудия
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Международный уголовный суд не имеет ничего общего с правосудием, это «почти политический» инструмент, заявил глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.
Франция и Албания при поддержке Украины организовали неформальное заседание СБ ООН по теме «Обеспечение ответственности за зверства, совершенные на Украине». Также соорганизаторами выступили США и Великобритания. Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине, передает РИА «Новости».
Леонидченко на заседании указал, что Вашингтон и Лондон «сделали все мыслимое, чтобы огородить своих военных от МУС», создав «защитное законодательство». По его словам, «политическое давление, финансовое воздействие и даже наложение персональных санкций на прокурора МУС – все это вело к желанному результату». В результате «расследования военных преступлений, совершенных солдатами этих государств в Ираке и Афганистане», были «деприоритизированы» судом. Как отметил Леонидченко, это «сложный термин» для «ничегонеделания».
Представитель России подчеркнул лицемерие США и Великобритании, которые внезапно стали поддерживать суд, направляя МУС миллионы долларов. По его словам, это демонстрирует уровень «непредвзятости и объективности МУС», а также «превращает правосудие в фарс».
Леонидченко сообщил, что Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, на котором расскажет «правду о реальной ситуации «на земле». Москва хочет «дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки».
Напомним, ни Россия, ни Украина не являются участниками МУС. Первая подписала Римский статут, но потом отозвала подпись (как поступили и США), а Украина хотя и подписала, не ратифицировала – этот вопрос активно муссировали в Киеве с 2014 года, но оставили как есть, боясь, что может последовать наказание за действия ВСУ в Донбассе.
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В Молдавии ответили Киеву на заявление о «захвате» Приднестровья
Кишинев собирается урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем, исключая военные и силовые действия, заявили в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии.
В Бюро заявили, что «урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и территориальной целостности Молдавии, в пределах ее международно признанных границ», передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле назвали провокационными заявления Киева о «захвате» Приднестровья.
Напомним, советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья.
Накануне в Молдавии на фоне инцидентов в Приднестровье состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности, по итогам которого президент страны Майя Санду заявила, что за обстрелами непризнанной республики стоят «региональные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию».
Кроме того, МИД Приднестровья обвинил Киев во взрывах в селе Колбасна.
Блогер Юрий Подоляка считает, что «в случае переброски украинских сил к Приднестровью тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен, что станет огромной проблемой для ВСУ».
Алжир пригрозил Испании разрывом контракта на поставки газа
Власти Алжира выступают против планов Испании начать реверс газа, сообщило алжирское министерство энергетики.
Мадрид сообщил алжирской стороне, что Испания собирается «начать реверс газа через газопровод Магриб – Европа». Алжир в ответ заявил, что поставки его газа, «направленные не стороне, указанной в контракте», сочтут нарушением этого контракта. Такой шаг Испании «может привести к разрыву контракта между алжирской Sonatrach и испанскими клиентами», передает РИА «Новости».
В воскресенье президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна не прекратит поставки газа Испании «вне зависимости от обстоятельств». Напомним, Европа срочно ищет замену российскому газу. Алжир рассматривается в качестве одного из волзможных источников, но он в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа. Стоит отметить, что в сентябре газопровод Алжир – Марокко – Испания прекращал работу, так как у марокканцев обострился конфликт с Испанией.
Вассерман назвал окружение и характер «знатока» Аскерова виновниками его проступков
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«Даже зная причины его неадекватного поведения, мы не можем в полной мере простить такое поведение, а только можем рассматривать эти причины как смягчающее до некоторой степени обстоятельство», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя возбуждение уголовного дела против участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма: в начале апреля Аскеров разместил в своих социальных сетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого советского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова.
«Мы с Ровшаном не общаемся уже два десятилетия. За пять лет, что мы с ним играли на брейн-ринге в одной команде, я успел убедиться, что он человек истеричный. И как значительная часть истериков, крайне нетерпим к чужим мнениям. И если оказывается, что он в чем-то неправ, он действует по принципу, который великий философ Георг Гегель когда-то сформулировал так: «Если факты вдруг противоречат моей теории, то тем хуже для фактов», – говорит Вассерман.
При этом Вассерман отметил, что окружение Аскерова «позволяет ему говорить лишнее». Такая безнаказанность, по мнению парламентария, и порождает «огромное количество ошибок и преступлений».
«Мне очень жаль, что он так себя повел. Боюсь, что при таком складе характера это было весьма вероятно. К сожалению, я, наверное, и сам в какой-то мере виноват в том, что он дошел до таких крайностей, поскольку я тоже многое ему прощал. Жаль, но, к сожалению, даже зная причины его неадекватного поведения, мы не можем в полной мере простить такое поведение, а только можем рассматривать эти причины как смягчающее до некоторой степени обстоятельство», – считает собеседник.
Он полагает, что Аксеров заслуживает снисхождения, поскольку все совершил в состоянии аффекта, а люди-истерики пребывают в нем постоянно.
Ранее Аскеров в своих социальных сетях заявил о том, что покинул телеклуб «Что? Где? Когда?» и намерен искать новую «игрушку».
Эксперт: Германия попыталась расплатиться за газ украденными у Газпрома деньгами
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«Сложилась ситуация, в которой Gazprom Germania пытается расплатиться за газ теми деньгами, которые ранее фактически украла у Газпрома. Поэтому российская компания с этим не согласна», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее, по данным Bloomberg, Газпромбанк отклонил платеж за газ от Gazprom Germania.
«Проблема заключается в том, что ранее у Газпрома были арестованы активы. Затем Германия взяла под внешнее управление дочку Газпрома Gazprom Germania. Так что российская компания совершенно справедливо считает, что эти деньги у нее были украдены», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник также отметил, что судьба захваченных активов неизвестна, однако очевидно, что воспользоваться ими Газпром не может. «Получается, что Gazprom Germania пытается оплатить газ теми деньгами, которые ранее были заморожены. Очевидно, что Газпром на это не соглашается», – подчеркнул Юшков.
«Вероятно, Газпром настаивает на том, чтобы были открыты новые рублевые счета. Затем немцам придется собрать с потребителей новые деньги и уже этими деньгами после конвертации в рубли оплатить поставки голубого топлива», – заключил Юшков.
Накануне Bloomberg сообщило, Газпромбанк «отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам», хотя «компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета». Речь идет об оплате в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года. Стороны ведут переговоры, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как несколько стран ЕС провоцируют мировой газовый кризис.
Украинские войска обстреляли Херсон ракетами «Точка-У» и «Ураган»
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Со стороны украинских войск по центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У», также огонь велся с использованием РСЗО «Ураган», сообщают информационные агентства.
«Корреспондент стал свидетелем прилета со стороны, контролируемой украинскими войсками, как минимум двух ракет «Точка-У», прямо перед ними было как минимум пять ударов РСЗО «Ураган», произошла серия мощных взрывов и ярких вспышек», – передает РИА «Новости».
Перед этим «Известия» сообщали, что вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар ракетой «Точка-У» по центру Херсона, но ракету сбили. Вероятно, целью было здание администрации, которое находится под контролем российских сил.
Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщил, что «со стороны, где расположены украинские войска, было выпущено три «Точки-У» по центру Херсона, две из них удалось сбить». Воронка от одного из взрывов, по словам источника, около пяти метров. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк.
Ракеты летели со стороны Николаевской области, которую контролируют украинские войска. Сообщается, что «сначала раздался взрыв от «Урагана», их запускают обычно перед «Точкой-У», чтобы сбить с толку ПВО». ЗРПК «Панцирь» открыл огонь.
«Я видел вспышку в небе, было ясно, что летело со стороны Николаевской области, с северо-запада. Увидел, как что-то спускается на парашютах (очевидно – кассетные части), сначала один, потом другой. И после раздался первый большой взрыв, это была боевая часть «Точки-У», и спустя минуту второй большой взрыв, от второго парашюта. Потом полетели осколки, я пригнулся. Потом еще было примерно десять маленьких разрывов, но это, может, «Панцирь» стрелял, точно сказать сложно», – рассказал корреспондент РИА «Новости».
Сообщается, что телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара по району телецентра и не получила видимых повреждений. Российские каналы заработали после кратковременного сбоя. Информация о пострадавших уточняются. На улицах города людей нет, действует комендантский час.
Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.
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Молдавия сочла альтернативу российскому газу слишком дорогой
Учитывая цены на газ, Молдавия заинтересована в том, чтобы покупать его у Газпрома, альтернативные источники слишком дорогие, заявила президент страны Майя Санду.
Санду сказала, что «есть технические пути» для «альтернативы» российскому газу, но требуется «найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт». При этом «с электроэнергией все еще сложнее», заявила она. Как рассказала Санду, власти Молдавии «запустили тендер по закупке» электроэнергии. Однако «предложения не устраивают, потому что они очень дорогие». Санду заявила, что Молдавия оказалась «в очень сложной ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Jurnal TV.
Напомним, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти Молдавии не согласятся признать долг Газпрому без проведения независимого аудита, который покажет, как он сформировался. Правительство Молдавии обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая, но этого не произошло. В апреле компания «Молдовагаз» попросила Газпром предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.
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Азиатские СМИ: США поражены отказом Индии вводить санкции против России
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Соединенные Штаты удивились решением Индии не поддерживать антироссийские санкции из-за военной операции на Украине и перейти к торговле с Россией в рублях, пишет зарегистрированное в Гонконге англоязычное издание Asia Times.
По мнению автора статьи, разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражает региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая.
«Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине. Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватель Asia Times считает, что Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству «унизительным» отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис».
«С первой непростой проблемой трем азиатским державам придется иметь дело самим. Второе обстоятельство убедило Нью-Дели в том, что американская дружба схожа с пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент», – сообщается в публикации.
В начале апреля сообщалось, что Россия и Индия могут расширить торговлю в национальных валютах в ближайшем будущем, а индийцы могут занять те ниши, которые освободили западные компании. На первой же встрече в Мумбаи представители Банка России и Reserve Bank of India (RBI, Центробанк Индии) обсуждали оплату торговых сделок в рупиях и рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала три причины, по которым Индия поддерживает Россию.
Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону
С 1 мая Херсонская область Украины, контролируемая российскими силами, переходит в рублевую зону, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что переходный период продлится около четырех месяцев. В это время будут использовать как рубли, так и гривны. «Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.
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Несколько районов в Польше остались без газа из-за санкций против России
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Несколько десятков польских гмин (малая административно-территориальная единица в Польше) остались без газа после наложения Польшей санкций на фирмы, связанные с Россией, заявил замминистра внутренних дел республики Павел Шефернакер.
Речь, в частности, идет о фирме Novatek Green Energy, которая после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям.
«У нас в Польше 2,5 тыс. гмин. В нескольких десятках есть проблемы», – передает ТАСС слова Шефернакера. «Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», – добавил он.
Сообщается, что для восстановления газоснабжения власти намерены изъять принадлежащую российской фирме инфраструктуру и передать ее польским фирмам.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.