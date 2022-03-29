Эксперт объяснил призыв ограничить безлимитные тарифы сотовой связи

Некоторые дачники злоупотребляют мобильным интернетом с помощью использования запрещенного устройства, чем занимают канал и ухудшают связь всем своим соседям и другим жителям поселка, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, комментируя призыв Минцифры к сотовым операторам сократить объемы трафика для абонентов.

Минцифры порекомендовало сотовым операторам сократить объемы трафика для абонентов. По словам ведомства, в условиях нынешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования это позволит обеспечить равномерную нагрузку на Сеть и добиться нормального функционирования всей российской инфраструктуры связи.

«Все началось еще в пятницу, когда одна организация выступила со своим прогнозом, в котором сообщила, что к лету нас всех ждет коллапс из-за того, что оборудования нет и заменить его нечем. Но на самом деле это не так. Никакое оборудование не закончится. Телеком-оборудование – это не батарейка, которую нужно периодически менять, оно работает годами, а в некоторых случаях и десятилетиями без потери какого-либо качества», – объясняет Половников.

Он уточняет, что в письме Минцифры сотовым операторам говорилось о двух пунктах в контексте рекомендации: посмотреть на то, как абоненты потребляют мобильный интернет, и сделать тарифы более справедливыми для всех граждан, а также ограничить безлимитные тарифы. То есть в первом случае операторам посоветовали выяснить, не является ли потребление пиратских торрентов через мобильный интернет какой-то угрозой для стабильности Сети, поскольку мобильная Сеть имеет ограничения по емкости, так как это частотный ресурс. Так рекомендация направлена на отказ от слишком больших трафиков за слишком маленькую цену. Однако операторы этого делать не станут, уверен собеседник, поскольку они очень трепетно относятся к своим клиентам.

Во втором случае, где предлагается не полностью отменить, а ограничить безлимитные тарифы, это тоже способ разгрузить Сеть, которая не бесконечная, продолжает эксперт. Но в общей сложности безлимитные тарифы уже были отменены всеми операторами сотовой связи осенью прошлого года. Остались только тарифы за достаточно высокую цену (1000–1500 рублей в месяц) в качестве некоего премиального продукта.

«Но что же тогда означает эта рекомендация, раз все уже давно отменено? Все просто. У операторов есть архивные тарифы – тарифы, на которых обслуживаются абоненты, подключившиеся к ним четыре–пять лет назад. Операторы, естественно, предпринимали усилия, чтобы этих абонентов перевести на какие-то новые, более актуальные тарифы. И это не просто желание операторов без причины отменить тарифы, а дело в том, что они стоили тогда в разы дешевле, чем стоят сегодня. И это простая экономика. Невозможно всю жизнь субсидировать старые тарифы, есть инфляция в конце концов. Когда ежегодно повышаются цены на коммуналку, все же с пониманием относятся, а здесь прибавка к тарифу 20–30 рублей ведет к лютым недовольствам», – говорит специалист.

Он напоминает, что изначально все операторы отменили безлимитные тарифы, потому что летом 2021 года было замечено, что граждане начали злоупотреблять данной функцией. То есть люди узнали, что можно не тратить огромные деньги на то, чтобы провести в дачный поселок проводной интернет и просто использовать вместо него мобильный, позвав специалиста, который поставит специальный усилитель сигнала, поместит туда сим-карту с безлимитным интернетом, благодаря чему будет обеспечен дешевый и достаточно качественный выход в Сеть за условные 800 рублей в месяц.

Однако в таком случае, когда человек начинает качать что-то из интернета, во всем поселке становится очень плохое качество связи, так как гражданин занимает весь канал. Более того, использование подобных усилителей связи запрещено, но найти всех нарушителей непросто, так как устройство по сигналу маскируется под обычный смартфон.

«Только за прошлое лето продажи таких усилителей сигналов по России составили сотни тысяч. Если брать статистику за все годы, когда это вовсю использовалось, то тут насчитывается до миллиона пользователей, которые не очень честно используют мобильную связь», – рассказывает Половников.

Причем юридически, продолжает эксперт, операторы имеют полное право самостоятельно отключить абонентов, злоупотребляющих безлимитным интернетом, но не станут этого делать, пытаясь обойтись более мирными выходами из положения. На данный момент операторы решают проблему плавным повышением цен на архивных тарифах. Соответственно, через некоторое время клиенту действительно станет невыгодно платить ту или иную сумму за месяц, после чего ему придется выбрать для себя более актуальный тариф.

Также собеседник подчеркивает, что остановка развития Сети действительно может привести к тому, что с емкостью «будет похуже», чем когда Сеть развивается. Но никакого коллапса, резкого повышения цен не будет, заключил Половников.