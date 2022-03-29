Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы

Минцифры направило сотовым операторам письмо, в котором рекомендовало сократить объемы трафика для абонентов. Это позволит обеспечить равномерную нагрузку на сеть и добиться нормального функционирования всей российской инфраструктуры связи, отметили в ведомстве.

В письме поясняется, что в условиях нынешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования нужно найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей, передает РИА «Новости».

«В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объемы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объемов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы», – говорится в документе.

Как отметили в ведомстве, на данный момент принимаются все меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг.

Уточняется, что среди адресатов письма значатся «Ростелеком, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Мобильные ТелеСистемы» и «Т2 Мобайл».

Как рассказали в «Мегафоне», рекомендация Минцифы является «рациональной и своевременной» с учетом сложностей с поставками оборудования.

В МТС сочли, что это решение даст операторам необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета.

Оператор Tele2 отметил, что безлимитные тарифы мало востребованы у его клиентов, к тому же они создают избыточную нагрузку на сеть.

Ранее стало известно, что десять ведущих российских контент-провайдеров направили в адрес президента МТС Леонида Меламеда письмо с предупреждением о возможном прекращении сотрудничества. МТС с 1 июня вводит новую схему распределения доходов при продаже мультимедийных сервисов своим абонентам. После раздела доходов доли контент-провайдеров сократятся в среднем на 5%.

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