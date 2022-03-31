Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов

Мобильные операторы заявили об отказе от безлимитных тарифов на интернет в своих линейках.

«Рынок меняется, и мы не можем не реагировать на его изменения. Проанализировав трафик клиентов, мы выяснили, что в месяц большинство из них тратит не более 30 Гб. Поэтому приняли решение отказаться от предложений с безлимитным интернетом», – цитирует сообщение Yota ТАСС.

Там пояснили, что в случае, если клиент подключился к оператору до 24 марта, на его линейке безлимитный интернет останется доступным.

Оператор Tele2 ограничил ранее безлимитный тариф «Премиум» 60 гигабайтами. «В своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Мы всегда подчеркивали, что это нишевый продукт, востребованный небольшой частью аудитории. Кроме того, при избыточном распространении они создают избыточную нагрузку на сеть», – указали в пресс-службе оператора.

В «Билайне» заявили, что в линейке корпоративных клиентов теперь нет безлимитных тарифов для новых подключений. «По нашим расчетам, предпринятых мер на данный момент достаточно для обеспечения необходимой емкости нашей сети и сохранения качества обслуживания клиентов на высоком уровне», – сообщил оператор.

В МТС отметили, что планов по отказу от «безлимита» в архивной линейке нет, но новых тарифов с неограниченным интернетом не планируется.

Оператор «Мегафон» отказался от комментариев. Издание «Коммерсант» сообщало, что «Мегафон» перезапустил линейку «Без переплат», после обновления внутрисетевые звонки в России расходуют пакет минут, хотя ранее они были бесплатны и безлимитны.

Между тем информационно-аналитическое агентства TelecomDaily сообщило, что средняя скорость мобильного интернета в стране продолжила снижаться, передает РИА «Новости».

«ИАА TelecomDaily зафиксировало очередное снижение средней скорости мобильной передачи данных в сетях LTE – с момента их запуска в России в 2011–2012 годах. Если в ноябре 2021-го, по данным агентства, средняя скорость мобильного интернета в сетях большой четверки (МТС, «Мегафон», «Вымпелком», Tele2) составляла 21,7 Мб/сек, то в феврале 2022-го данный показатель снизился до 21,1 мб/сек», – отмечается в исследовании.

Наиболее быстрым из всех операторов оказался «Мегафон» (средняя скорость по всей территории страны – 33,2 мб/сек). У МТС средняя скорость составила 19,2 Мб/сек, у «Вымпелкома» («Билайн») – с 18,7 мб/сек, у Tele2 – 14,2 мб/сек.

Эксперты TelecomDaily указали, что причиной замедления становится рост трафика. В 2022 году сложностей добавят санкции, способные ограничить или остановить модернизацию значительной части сетевой инфраструктуры.

«Часть инфраструктуры прошлых поколений выводится из эксплуатации. Но вот остальное оборудование, позволяющее предоставлять качественные услуги, нуждается в постоянной модернизации. Значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson... Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты – это вопрос», – сказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее Минцифры порекомендовало сотовым операторам сократить объемы трафика для абонентов. По словам ведомства, в условиях нынешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования это позволит обеспечить равномерную нагрузку на Сеть и добиться нормального функционирования всей российской инфраструктуры связи.

Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что операторы начали отменять безлимитные тарифы еще в 2021 году, поскольку они заметили, что граждане начали злоупотреблять данной функцией.