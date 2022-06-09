Армения выразила надежду на восстановление статуса-кво в Карабахе при помощи российских миротворцев

Армения надеется, что российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, который был нарушен в конце марта текущего года вторжением азербайджанских ВС в село Парух, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Армения продолжает верить, что миротворческий контингент России в состоянии восстановить статус-кво, установленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, который был нарушен вторжением ВС Азербайджана в село Парух в Арцахе 24 марта», – передает ТАСС его слова.

Ранее Лавров обсуждал с Мирзояном перспективы согласования мирного договора между Арменией и Азербайджаном при содействии Москвы.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили МИД своих стран начать подготовку к мирным переговорам. Кремль позитивно оценил решение сторон.

Напомним, в конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны.

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