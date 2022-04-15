Лавров обсудил с главой МИД Армении перспективы мирного договора между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном перспективы согласования мирного договора между Арменией и Азербайджаном при содействии Москвы.

«Министры обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на дальнейшие шаги по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе и делимитации армяно-азербайджанской границы. Затрагивались также перспективы согласования мирного договора между Ереваном и Баку при российском содействии», – на сайте МИД.

Ранее Армения выразила надежду на восстановление Россией статуса-кво в Карабахе.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили МИД своих стран начать подготовку к мирным переговорам. Кремль позитивно оценил решение сторон.

Напомним, в конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны.