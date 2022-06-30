Победитель «Лидеров России» рассказал о развитии Почты России

«Участие в конкурсе «Лидеры России» – настоящий социальный лифт, который открывает новые возможности и сотни новых полезных контактов», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель проектного офиса открытых инноваций Почты России, победитель конкурса «Лидеры России» Никита Жучков, подводя итоги состязания. Он также рассказал о том, в каком направлении сейчас развивается Почта России.

«Отечественная индустрия цифровых технологий столкнулась с беспрецедентными ограничениями. Например, с отменой и запретом на продажу лицензий и поддержки ПО, возникли сложности с поставками аппаратных комплексов, комплектующих. Из-за этого часть технологий стала недоступна на российском рынке: системы хранения данных, программное обеспечение для виртуализации, специализированное промышленное ПО для проектирования, операционные системы, рабочие станции. Негативно ситуация сказалась и на микроэлектронике», – отмечает руководитель проектного офиса открытых инноваций Почты России, победитель конкурса «Лидеры России» Никита Жучков.

Для того, чтобы справиться с этими ограничениями, важно сделать фокус на импортозамещении, где требуется также государственная поддержка, отмечает эксперт. Необходимо консолидировать рынок для понимания внутреннего спроса на цифровые решения, сделать фокус на отечественных лидерах. Именно перед ними стоит задача в короткие сроки создать новые технологические продукты мирового уровня, которые помогут справиться с вызовами. Поэтому целевые государственные гранты и субсидии также важны для поддержки отрасли. Кроме того, необходимо усиливать и международное сотрудничество.

Собеседник уверен, что правильно выстроенная стратегия целевых инновационных разработок с опорой на лучший мировой опыт сделает Россию не только конкурентоспособной, но и увеличит долю высокотехнологичного экспорта.

«В прошлом году индекс удовлетворенности клиентов (NPS) Почтой России впервые в истории компании стал положительным. И для нас это безусловный показатель того, что огромная работа по трансформации – не напрасна. При этом мы знаем, что фактор, который оказывает на NPS очень большое влияние, – это цифровые услуги. Поэтому их развитие – наш основной приоритет. И тут у нас тоже хороший прогресс. В прошлом году цифровая выручка Почты – это все доходы, которые мы получаем от транзакций в онлайн-каналах, – достигла практически четверти от всего оборота компании», – рассказывает специалист.

По сравнению с прошлым годом, делится он, цифровая выручка выросла на 42%. При этом новые цифровые сервисы запускаются постоянно. В прошлом году, например, у Почты России появились электронные доверенности на получение посылок вместо традиционных «бумажных», которые было неудобно и долго оформлять. А B2B-клиенты (корпоративные клиенты), отравляющие письменную корреспонденцию, теперь могут заключить с Почтой договор в онлайн-режиме.

«Роботизация логистических процессов – еще одно приоритетное направление. Мы активно тестируем беспилотники для быстрой доставки посылок. В Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе мы запустили доставку из почтовых отделений с помощью роботов «Яндекса». В северных регионах обкатываем перевозку грузов с помощью БПЛА. В сортировочных центрах мы тестируем промышленные манипуляторы для роботизированной сортировки посылок», – говорит Жучков.

Также работа ведется над повышением качества и удобства традиционных услуг, например, выдачи посылок, продолжает собеседник. В ходе работы была построена сеть из семи тысяч собственных и партнерских почтоматов, чтобы сократить для клиентов время до ближайшего пункта, где можно получить отправление. Тестируются новые форматы и технологии. Например, автономные решения, которые могут и взвесить, и рассчитать стоимость отправления, почтоматы, не требующие подключения к электрической сети, роботизированные системы для выдачи заказов.

По его словам, конкурс «Лидеры России» предоставил сотни новых контактов, друзей, которые прошли множество этапов отбора. Они разделяют общие ценности и преуспели в своих сферах, накопив множество лет управленческого и профессионального опыта. Также он отмечает работу с наставниками конкурса. «Как победитель я получил ментора из числа лидеров нашей страны. Он помогает найти решения для моих задач и реализовать новые проекты», – подчеркивает эксперт.

Не менее важным для него оказалась тренировка командной работы. Жучков поясняет, что большая часть оценочных мероприятий проходит в командах, и конкретную задачу в сжатые сроки приходится решать коллективно. Для этого необходимо очень быстро сработаться, выявить сильные стороны друг друга и максимально их использовать для достижения наибольшего командного результата.

Полезными для спикера оказались и рассказы ведущих управленцев страны о важных выводах, которые они для себя сделали за свою карьеру, и о том, как они видят ближайшее будущее. Особенно ему запомнились две цитаты, которые он теперь учитывает в работе: «Чем выше твой управленческий уровень, тем меньше ты говоришь и больше слушаешь» и «За правильность и полноту понимания отвечает тот, кто рассказывает, а не тот, кто слушает».

«Участие в конкурсе «Лидеры России» – настоящий социальный лифт, который открывает новые возможности. Здесь формируется кадровый управленческий потенциал нашей страны. Как победитель конкурса я ощущаю огромную ответственность, потому что должен оправдать доверие, возложенное на меня», – заключил Жучков.

Четвертый сезон всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» завершился в Москве в конце мая. По итогам состязания были определены 106 победителей – представителей 32 регионов России и трех иностранных государств – Эстонии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Все участники суперфинала получили образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с ведущими управленцами страны.