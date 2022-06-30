Лавров: Запад начал понимать, что нельзя создать безопасность в Европе без России и Белоруссии

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30 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Рубль попал в уникальные обстоятельства

Перед Россией остро встала нестандартная задача – ослабить рубль Егор Алеев/ТАСС
Российская валюта укрепилась столь сильно, что это перестало приносить выгоду государству – наоборот, возник целый ряд проблем и даже предвестники кризиса. Почему этим особенно недовольно Минэкономразвития, какими сложностями избыточно крепкий рубль угрожает бюджету – и почему выход из этой исключительной ситуации тоже должен быть весьма нестандартным?  Подробности...
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НАТО переходит к подготовке войны с Россией

Американцы, которые уже присутствуют в Польше, серьезно усилятся именно на этой территории EPA/ARTUR RESZKO/ТАСС
Лидеры НАТО приняли новую концепцию, в которой Россия названа «самой большой угрозой» для альянса. Кроме того, США намерены существенно увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы. О каких именно странах идет речь, какую угрозу подобные решения несут России и что Москва могла бы этому противопоставить?  Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Финляндия стонет без российских туристов

Поезда Allegro больше не ходят между Финляндией и Россией Takimoto Marina / SOPA Images/Connect
С завтрашнего дня, 1 июля Финляндия отменяет ограничения, введенные в свое время на въезд в эту страну из-за пандемии коронавируса. Хельсинки надеется на возвращение российских туристов, без которых, как признаются жители приграничных финских городов, они «борются за выживание». Но в текущих условиях эти надежды призрачны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Газ наконец стал геополитическим оружием России

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В Евросоюзе пытаются понять, где лежит грань, за которой поставки газа в ЕС с учетом уровня геополитической конфронтации станут невыгодны Москве. Подробности...

На Западе готовят общественное мнение к победе России

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Западные СМИ от громогласных заявлений о неминуемой победе Киева при поддержке «демократического мира» переходят к объяснениям того, почему победит Россия, а Украина значительно уменьшится в размерах. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Какими должны быть выборы в условиях спецоперации

Сергей Юхин
Сергей Юхин, политолог
В условиях кардинального переформатирования миропорядка и беспрецедентного санкционного давления на Россию крайне важно, чтобы легитимность власти была на предельно высоком уровне. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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От Британии отваливается Шотландия

Эрдоган продал НАТО расширение на север

«План Маршалла» для Украины

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Лавров: Запад начал понимать, что нельзя создать безопасность в Европе без России и Белоруссии

    		    30 июня 2022, 13:03
    Фото: МИД РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и задумываться о будущем после кризиса, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Они [на Западе] это понимают. Там все больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые уже начинают думать: «А что дальше, когда закончится эта ситуация?» Надо думать об общеевропейском сотрудничестве. Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь, в нынешних условиях трудно себе вообразить, но то, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно – это факт. И вот это начинают многие понимать», – передает ТАСС его слова.

    Как при этом отметил Лукашенко, Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО у границ Союзного государства и на белорусской территории нет складов ядерных боеприпасов, передает РИА «Новости».

    «Мы еще полшага сделали. Они же (самолеты НАТО) летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных – в России. У нас их нет», – подчеркнул он.

    По словам белорусского лидера, на недавней встрече с президентом России очень серьезно обсуждал ситуацию с безопасностью и действия западных стран в отношении Минска и Москвы. Лукашенко подчеркнул, что «никакой инсценировки там не было – про ядерное оружие и прочее».

    В МИД России предупредили о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, какую угрозу решение НАТО увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы несет России, и что Москва могла бы этому противопоставить.


    Россия решила заменить высылаемых из Болгарии дипломатов
    		    29 июня 2022, 18:34
    Фото: bulgaria.mid.ru
    Текст: Ольга Иванова

    Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария, сообщила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

    Митрофанова, отвечая в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о том, прибудет ли кто-то на смену высылаемым 70 сотрудникам посольства, сказала: «Приедет, конечно, в рамках той квоты – это 23 дипломата и 25 технических сотрудников», – приводит ее слова РИА «Новости».

    «Будем набирать, но вы понимаете, это процесс, процесс подготовки документов, визы, это не по щелчку пальца... Какое-то время работать будет сложно, особенно консульствам, естественно», – сказала она.

    Посол уточнила, что генеральное консульство России в Варне временно прекратит работу из-за высылки российских дипломатов.

    Накануне премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже».

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    Коментарии (30)
    Стало известно о возможном возобновлении транзита в Калининград через Литву
    		    29 июня 2022, 20:14
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    «Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», – передает сообщение агентства РИА «Новости».

    По данным источников, сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. Отмечается, что эти обсуждения «прокладывают путь к соглашению», которое может быть заключено в начале июля, если Литва снимет свои возражения.

    Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.

    Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

    Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.

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    Коментарии (33)
    Названы варианты ответа России на военное усиление США в Европе
    		   29 июня 2022, 17:15
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «В ответ на усиление войск США в Европе России нужно показать, что она способна создать угрозу самому существованию стран альянса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее Джо Байден на саммите НАТО объявил о значительном усилении военного присутствия США на европейском континенте.

    «При увеличении сил США в Европе непосредственная угроза нашей территории, или войскам Вооруженных сил России, участвующим в спецоперации на Украине, не возрастет, поскольку НАТО старается избежать эскалации. Так что в идеале альянс лишь ограничится наращиванием вооружений в Европе. Как правило, у США и НАТО риторика идет дальше, чем реальные намерения», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, научный сотрудник ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник.

    Вместе с тем, в долгосрочной перспективе такие решения США и их союзников повышают риск возникновения новых военных столкновений в Европе или разрастания нынешнего конфликта, в том числе – территориально.

    «При этом втягиваться в лобовое столкновение с НАТО – идея малоперспективная, альянс все-таки крупнее. Отвечать им симметрично – тоже не вариант. Иначе мы непомерно нагрузим свою экономику из-за гонки сил и вооружений. Этого нужно постараться избежать», – указал аналитик.

    Собеседник уверен: России нужно искать асимметричные способы обеспечения собственной безопасности, избегая приближение ядерного конфликта. «Впрочем, наиболее действенным ответом будет развертывание тактического ядерного оружия, например – комплексов «Искандер» и боевых самолетов на интересующих нас направлениях. Кроме того, можно и нужно усиливать ПВО – воздушная мощь является фундаментальным элементом комбинированных операций НАТО. Поэтому в альянсе будут понимать, что возможный срыв воздушного наступления на территорию России приведет НАТО к отмене наземной операции. В целом мы должны показать способность создать угрозу самому существованию стран альянса», – подчеркнул Крамник.

    Напомним, в среду на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Одновременно, президент США Джо Байден, выступая на совместной встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, заявил: США усилят свое военное присутствие по всей Европе.

     

    В частности, Соединенные Штаты намерены обеспечить дислоцирование в Румынии дополнительной бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных. По словам Байдена, бригада будет включать до 3 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости. В Польше должен разместиться штаб 5-го корпуса сухопутных сил США.

    В Великобританию будут направлены две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35, на базе ВМФ США Рота в Испании будет базироваться шесть американских эсминцев (сейчас – четыре), перечислил Байден. Кроме того, американский президент заявил о намерении разместить дополнительные комплексы ПВО «и другие средства» в Германии и Италии.

    Добавим, что в понедельник Столтенберг проанонсировал намерение НАТО увеличить численность своих сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек. В этот же день глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна планирует повысить численность армии со 150 тысяч до 400 тысяч человек. Также Польша планирует докупить реактивные системы залпового огня HIMARS в размере 500 штук, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, 8 ЗКР Patriot.

    Во вторник DW сообщила, что хранящиеся в Германии американские ядерные бомбы будут модернизированы – ожидается, что Вашингтон потратит на эти цели 10 млрд долларов. В ФРГ же намерены выделить миллиарды евро на покупку самолетов, которые способны сбрасывать эти заряды, цитирует «МК» немецкое издание.  

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    В ЕК решили проверить информацию о планах Британии лишить газа Европу

    29 июня 2022, 21:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия намерена проверить данные о том, что Британия в случае недостатка газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.

    «Новости, которые мы получили сегодня утром, которые были сообщены Financial Times, мы должны будем проанализировать их и обсудить с нашими британскими партнерами», – сказал Шефчович, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ЕС и Британии нужно послать сигнал о том, что они могут сфокусироваться «на этой глобальной повестке дня, глобальных вызовах, один из которых – это, конечно, энергетическая безопасность».

    «Наши британские партнеры знают, как выгодно было энергетическое сотрудничество. В один период ты в состоянии продавать энергоресурсы, но очень часто тебе нужно покупать их у своих партнеров. Поэтому торговля на европейском уровне приносила выгоду всем участникам. Это то, почему торговля энергоресурсами, энергетическая поддержка, а в эти дни мы все чаще используем слово солидарность, так важны. Я надеюсь, что это будет императивом мышления, когда будут решаться эти вопросы. Но нам надо изучить, что это будет означать для лета, для зимы. Я надеюсь, наши британские коллеги сделают то же самое, прежде чем более ясно сообщить об этом», – заключил Шефчович.

    Ранее СМИ сообщали, что Британия в случае столкновения с нехваткой газа может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу.

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    Коментарии (9)
    Норвегия отказалась считать блокаду Шпицбергена нарушением договора

    30 июня 2022, 05:25

    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт утверждает, что отказ ее страны пропускать грузы в российские поселки на Шпицбергене якобы не нарушает договор 1920 года по архипелагу.

    Хюитфельдт заявила, что «Норвегия не нарушает договор о Шпицбергене». По ее словам, «грузы, которые были остановлены на норвежско-российской границе, были остановлены на основании санкций, запрещающих российским автотранспортным компаниям перевозить их по территории Норвегии», передает РИА «Новости».

    Напомним, правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен.

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    Власти Швейцарии приготовились ввести квоты на газ и велели запастись мазутом
    		    30 июня 2022, 04:28
    Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Правительство Швейцарии ведет подготовку к возможному дефициту газа и может ввести ограничения для потребителей, не входящих в категорию «защищенных», сообщил кабмин страны.

    Правительство Швейцарии провело заседание, по итогам которого заявило, что в Европе «ситуация становится все более напряженной в том, что касается в первую очередь снабжения газом». У Швейцарии нет собственных хранилищ, большую часть газа страна получает из Германии, поэтому «будет затронута в случае нехватки газа в Евросоюзе, в частности, в Германии». По мнению кабмина, «если хранилища не будут заполнены так, как предусмотрено, то нехватка будущей зимой не исключена».

    Швейцария готовится к «различным сценариям». В частности, предлагается «призвать всех потребителей природного газа к снижению его потребления». Те, у кого есть техническая возможность, должны будут перейти на мазут, который рекомендовано запасать «несмотря на высокие цены», передает ТАСС со ссылкой на Keystone-ATS и RTS.

    Если призывов будет «недостаточно», власти готовы ввести квоты на газ для всех потребителей, не отнесенных к категории «защищенных». К «защищенным» относятся в основном домовладения, отапливаемые из централизованных газовых сетей, а также основные службы, такие, как здравоохранение. Кроме того, обсуждается возможность полного запрета на использование газа в некоторых случаях, в частности, для обогрева спортивных залов и пустующих зданий.

    Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна «находится не на острове», ситуация «на Украине и глобальный энергетический кризис ударили в том числе по Швейцарии», и «нет никакой уверенности в отношении того», что «ждет» Швейцарию. Он указал на «конкретный риск нехватки газа», посоветовав снизить обогрев жилищ, так как понижение температуры в домах на один градус Цельсия позволяет экономить от 5% до 7% газа. Пармелен заявил: «Каждый должен задаться вопросом и посмотреть, где он может сэкономить. Речь идет не только о газе, но и об электричестве».

    Напомним, президент Швейцарии Иньяцио Кассис предупредил сограждан о том, что из-за инфляции и роста цен на энергию, в том числе из-за кризиса на Украине, может потребоваться большая бережливость. Сообщалось, что глава Швейцарии ведет с Россией дискуссии по вопросам, касающимися Украины, а также готовности Берна предложить свои дипломатические услуги Москве и Киеву.

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    Чешский журналист раскрыл судьбу Прибалтики в случае войны России с НАТО
    		    30 июня 2022, 09:31
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Александра Юдина

    В случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней, а альянс не успеет прийти ей на помощь, заявил чешский журналист Милан Водичка на портале iDNES.cz.

    Существующие силы быстрого реагирования альянса в Восточной Европе насчитывают 40 тыс. человек, и согласно стратегии блока, изначально разработанной для борьбы с терроризмом, они вступили бы в боевые действия в течение 15 дней после их начала. «Такого шага вполне хватало для периода, когда альянс реагировал на сообщения о том, что джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой. Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику», – передает РИА «Новости» его слова.

    Водичка отметил, что объявленная на вчерашнем саммите НАТО новая стратегия альянса, предполагающая размещение в Восточной Европе уже 300 тыс. бойцов, сейчас нереализуема. По мнению журналиста, войска Запада деградировали за последние десятилетия, когда их армии занимались войной с террористами.

    «Это привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды, которых восхищают бородачи из спецподразделений. Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов», – добавил он.

    Резюмируя, Водичка пояснил, что помимо проблем с личным составом, страны НАТО также испытывают дефицит оружия, что показала ситуация с истощением военных арсеналов западных стран после передачи вооружения Украине.

    Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

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    Коментарии (42)
    Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией

    30 июня 2022, 09:17

    Текст: Александра Юдина

    Европа «сдрейфила» в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией, написал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов для издания «Главред».

    Украинский военный сравнил действия Европейского союза с «позицией страуса». «Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», – передает РИА «Новости» его слова.

    Однако Жданов подчеркнул, что российская сторона не станет применять силу в отношении Вильнюса для решения проблемы транзита.

    Накануне агентство Reuters допустило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.

    Ранее зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.

    Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

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    Правительственный кризис назрел в Италии
    		    30 июня 2022, 06:43
    Фото: RICCARDO ANTIMIANI/EPA/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Угроза выхода из правящего большинства сразу двух партий грозит падением правительства Марио Драги в Италии, пишут СМИ.

    Драги на день раньше уехал из Мадрида, где участвовал в саммите НАТО. Это объясняют советом министров, на котором должны быть рассмотрены меры по поддержке населения в условиях высоких цен на электричество и газ. Однако Corriere della Sera не исключает, что за возвращением Драги в Рим стоят трения внутри правящей коалиции и проблемы в отношениях с лидером «Движения «5 звезд», бывшим премьером Джузеппе Конте, передает ТАСС.

    Конфликт возник после того, как стало известно, что Драги просил основателя «Движения «5 звезд» Беппе Грилло «убрать Конте», который выступал против поставок оружия Киеву. Неделю назад из партии вышел министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, уведя в свое новое объединение «Вместе ради будущего» более 60 депутатов из «Движения». Сам Конте тем временем встретился с президентом Серджо Маттареллой. Конте заявил, что «Движение» пока сохраняет поддержку кабмина. Драги сообщил, что вскоре встретится с Конте, с которым он уже начал «прояснять происходящее».

    Кроме того, разногласия с кабмином есть и у «Лиги», которая не согласна с предложениями Демократической партии о предоставлении гражданства на основании обучения в итальянских школах, а также о разрешении использования марихуаны в терапевтических целях. «Лига» также не поддерживает направление новой партии оружия на Украину. Сам Драги заявил, что его правительству «ничего не угрожает».

    1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем указывается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».

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    В офисе Зеленского заявили о нежелании НАТО принимать Украину в альянс
    		    29 июня 2022, 17:19
    Фото: Boris Roessler/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    НАТО не хочет, чтобы Украина становилась членом альянса, заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью Bloomberg.

    «НАТО говорит нам, что не даст нам ничего», – сказал он. По его словам, Украине заявили, что «вы не являетесь членом, потому что мы вас не хотим», передает ТАСС.

    Жовква отметил, что отдельные страны НАТО, прежде всего США, Великобритания и Польша, оказали значительную помощь, однако Украина рассчитывала на большую поддержку со стороны НАТО как альянса. При этом он отметил, что Украина хотела бы «единогласной, громкой поддержки». Жовква также вновь призвал предоставить Киеву больше тяжелых вооружений.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину «готовиться к долгой войне», но не ответил на вопрос о возможности страны вступить в альянс после завершения конфликта.

    Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО сравнил политику альянса по вступлению новых членов со старыми турникетами киевского метро, которые были открыты до того момента, пока не подойдешь к ним.

    В новой стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг проанонсировал новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет утверждена на саммите в Мадриде, и назвал Россию «прямой угрозой безопасности». Кроме того, в планах Североатлантического альянса – увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек. 

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    В новой концепции НАТО Россия названа самой большой угрозой
    		    29 июня 2022, 15:57
    Фото: imago images/Rupert Oberhäuser/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В новой Стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.

    «Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе», – цитирует документ ТАСС.

    Также НАТО заявило, что угрозой для альянса является углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией. Угрозой являются и попытки этих стран «подорвать базирующийся на правилах международный порядок».

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг проанонсировал новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет утверждена на саммите в Мадриде, и назовет Россию «прямой угрозой безопасности». Кроме того, в планах Североатлантического альянса – увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек.

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    Столтенберг: НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года

    29 июня 2022, 20:48

    Текст: Вера Басилая

    НАТО давно начала готовиться к противостоянию с Россией, еще в 2014 году, поэтому мы усилили военное присутствие на востоке, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

    «НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса, и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону», – цитирует ТАСС Столтенберга.

    Напомним, в новой Стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.

    В МИД России предупредили о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, какую угрозу решение НАТО увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы несет России, и что Москва могла бы этому противопоставить.

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    Захарова: Россия использует все легитимные способы возврата замороженных активов

    29 июня 2022, 14:12

    Текст: Александра Юдина

    Россия использует все легитимные способы по возвращению полноценного доступа к замороженным активам за рубежом, однако не рассчитывает на политическую неангажированность Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы задействуем со своей стороны все легитимные возможности по возвращению полноценного доступа к национальным активам за рубежом, включая золотовалютные резервы России. Как только [Запад] от слова переходит к делу, справедливость, непредвзятость и беспристрастность куда-то уходят вдаль. Поэтому рассчитывать на политическую неангажированность и чисто судебный подход соответствующих органов недружественных стран вряд ли возможно», – передает ТАСС ее слова.

    При этом Захарова подчеркнула, что Россия расценивает действия Запада по заморозке активов как «посягательство на суверенную собственность».

    «Это очередной повод всему миру задуматься в надежности американского доллара и евро в качестве резервных валют и основных средств внешних расчетов, в беспристрастности и устойчивости текущего глобального финансового порядка, который насаждается либеральными режимами», – добавила она.

    Захарова отметила, что «какое-либо использование средств РФ без согласия будет трактоваться как неправомерный и демонстративный недружественный выпад конкретной стороны и ее властных структур, дающий России право на конкретные шаги по защите своих интересов».

    Также представитель МИД заявила, что Москва исходит из незыблемости положений Венской конвенции о дипломатических сношениях в вопросах, касающихся российской дипломатической собственности.

    Так, согласно 22-й статье конвенции, по ее словам, помещения представительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительств пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.

    «Еще совсем недавно сама постановка этого вопроса казалась просто немыслимой с точки зрения канонов дипломатических установок, понятия частной собственности, право на которую в странах коллективного Запада считалось чуть ли не священным», – добавила дипломат.

    Резюмируя, Захарова указала, что на каждое враждебное действие со стороны Запада последует «оперативный, соразмерный, необязательно симметричный ответ». «Он будет вырабатываться исходя из того, что мы увидим в наш адрес», – подчеркнула она.

    В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.   

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    Совет ЕС согласовал отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

    29 июня 2022, 15:52

    Текст: Елизавета Булкина

    Совет Евросоюза согласовал инициативу отказа с 2035 года от автомобилей на бензиновом и дизельном топливе.

    «Совет согласился повысить целевые показатели сокращения выбросов CO2 <...> к 2030 г. до 55% для легковых автомобилей и до 50% для грузовых. Совет также одобрил ввод целевого показателя сокращения выбросов углекислого газа на 100% к 2035 г. для новых машин», – цитируют документ «Ведомости».

    С 2035 года в ЕС будут продаваться только те автомобили, которые не производят углекислый газ. Новые машины должны выпускаться либо с электрическими силовыми установками вместо двигателя внутреннего сгорания (ДВС), либо на безуглеродных видах топлива, например, водороде.

    На данном этапе речь идет только о запрете новых автомобилей с ДВС. Отказ от продажи подержанных автомобилей с ДВС также обсуждается, однако решение пока не принято.

    Отмечается, что запрет на продажу автомобилей с ДВС является одной из мер для достижения климатически нейтральной экономики к 2050 году.

    Ранее сообщалось, что в Канаде к 2035 году прекратят продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

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    Путина не удивило заявление НАТО о подготовке к противостоянию с Россией

    30 июня 2022, 00:51

    Текст: Антон Антонов

    Признание НАТО в подготовке с 2014 года к противостоянию с Россией не является новостью, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин призвал «относиться как к факту» к тому, что в НАТО «с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против» России, чем «и объясняются решительные действия» Москвы «по защите собственных интересов», передает ТАСС.

    Как заявил Путин, западным странам «давно был нужен какой-то внешний враг, вокруг якобы угрозы которого можно было бы объединить союзников вокруг себя». Он отметил, что в первую очередь имеет в виду действия США. Указывается, что «Иран не очень подходил на эту роль, Россия подходила лучше». Россия дала НАТО шанс «объединить вокруг себя всех союзников на новом историческом витке», сказал он.

    «Но ничего нового для нас нет, это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили: о том, что блок НАТО – это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны», – заявил Путин, указав, что Запад «все время на это отвечал, что НАТО изменилась, что это теперь, скорее всего, политический союз».

    «Но все искали повода и возможности придать новый импульс именно как военной организации. Пожалуйста, они это и делают. Ничего нового для нас здесь нет», – заявил президент России.

    При этом Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Однако если «раньше не было никаких для них угроз», то «теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры» Москва «будет отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы» для России. По этому поводу Путин даже напомнил «грубые анекдоты прошлых лет: сегодня вступил в одно место, теперь – в другое». Как заявил Путин, у России с Финляндией и Швецией «все было хорошо», а «теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, без этого невозможно».

    Российский лидер считает безосновательным сравнение вступления в НАТО Финляндии и Швеции с членством в альянсе Украины: «Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО – это совсем не то, что членство Украины в НАТО, это совершенно разные вещи». По его мнению, в альянсе «это прекрасно понимают, просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот», чтобы «показать: ага, вот Россия не хотела, а теперь получила вдвойне». 

    Напомним, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО давно начала готовиться к противостоянию с Россией, еще в 2014 году, поэтому мы усилили военное присутствие на востоке.

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