Захарова: Россия использует все легитимные способы возврата замороженных активов

Россия использует все легитимные способы по возвращению полноценного доступа к замороженным активам за рубежом, однако не рассчитывает на политическую неангажированность Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы задействуем со своей стороны все легитимные возможности по возвращению полноценного доступа к национальным активам за рубежом, включая золотовалютные резервы России. Как только [Запад] от слова переходит к делу, справедливость, непредвзятость и беспристрастность куда-то уходят вдаль. Поэтому рассчитывать на политическую неангажированность и чисто судебный подход соответствующих органов недружественных стран вряд ли возможно», – передает ТАСС ее слова.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия расценивает действия Запада по заморозке активов как «посягательство на суверенную собственность».

«Это очередной повод всему миру задуматься в надежности американского доллара и евро в качестве резервных валют и основных средств внешних расчетов, в беспристрастности и устойчивости текущего глобального финансового порядка, который насаждается либеральными режимами», – добавила она.

Захарова отметила, что «какое-либо использование средств РФ без согласия будет трактоваться как неправомерный и демонстративный недружественный выпад конкретной стороны и ее властных структур, дающий России право на конкретные шаги по защите своих интересов».

Также представитель МИД заявила, что Москва исходит из незыблемости положений Венской конвенции о дипломатических сношениях в вопросах, касающихся российской дипломатической собственности.

Так, согласно 22-й статье конвенции, по ее словам, помещения представительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительств пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.

«Еще совсем недавно сама постановка этого вопроса казалась просто немыслимой с точки зрения канонов дипломатических установок, понятия частной собственности, право на которую в странах коллективного Запада считалось чуть ли не священным», – добавила дипломат.

Резюмируя, Захарова указала, что на каждое враждебное действие со стороны Запада последует «оперативный, соразмерный, необязательно симметричный ответ». «Он будет вырабатываться исходя из того, что мы увидим в наш адрес», – подчеркнула она.

В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

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