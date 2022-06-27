В Минобразования заявили о карьерном старте для победителей конкурса «Флагманы образования. Студенты»

По итогам финала Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» 35 студентов стали победителями.

«Финалисты конкурса успешно прошли сложные испытания, продемонстрировали свои профессиональные компетенции, раскрыли творческий потенциал, проявили коммуникативные навыки, лидерские качества. В этом году впервые в конкурсе принимают участие студенты колледжей и техникумов, которые показали хорошие результаты на всех этапах. Уверен, имена сегодняшних победителей конкурса войдут в кадровый потенциал нашей страны», – приводятся слова первого заместителя министра просвещения России Александра Бугаева в пресс-релизе, поступившем в газета ВЗГЛЯД.

Замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров поприветствовал от себя и от имени Министерства науки и высшего образования России всех участников мероприятия и отметил, что Минобрнауки России поддерживает активное желание развиваться и обучаться новому.

«Именно поэтому мы ставим перед собой задачу оказывать всестороннюю поддержку студентам вузов, которые планируют развиваться в различных сферах, и поддерживать вас во всех начинаниях. Уверен, каждый из вас получит мощный карьерный старт, и конкурс «Флагманы образования. Студенты» вам в этом поможет», – добавил он.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков поприветствовал финалистов и победителей конкурса: «Прошедший финал доказал, что наши конкурсанты уже являются профессионалами своего дела. Уровень совместной работы, проектов и уроков, которые наши будущие коллеги провели в образовательных организациях Санкт-Петербурга, – это показатель действительно высокого качества навыков, компетенций, большая заслуга и самих студентов и, безусловно, их наставников».

Сериков подчеркнул, что у нас есть 35 победителей, среди них 25 студентов представляют вузы, а 10 победителей – колледжи и организации среднего профессионального образования.

Стратегическим партнером конкурса является компания VK. Сто финалистов получили от VK промокоды на курсы образовательной платформы Skillbox.

Во второй день финалисты участвовали в деловой игре-конференции «Школа будущего». Конкурсантам предложили выбрать одну из педагогических теорий и трансформировать ее в «школу будущего», придумать и подобрать аргументы.

В этот же день состоялись публичные защиты инициатив финалистов в рамках конкурса «Росмолодежь. Гранты». По итогам защиты проектов определены шесть участников рекомендованных к присуждению грантовых средств на общую сумму 3 млн рублей.

Кроме того, десять призеров конкурса «Флагманы образования. Студенты» получили возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийском детском центре «Смена».

Сертификаты на обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки от ФГБОУ ВО «Армавирского государственного педагогического университета» получили еще десять студентов.

Разработчик и производитель учебного оборудования, компания «Научные развлечения» подготовила подарочные сертификаты, каждый номиналом 48 тыс. рублей на использование программного обеспечения «Школа профессора Дроздова» для всех победителей – студентов педагогических колледжей.

Восемь финалистов конкурса будут приглашены на Второй Всероссийский Форум классных руководителей в качестве спикеров, который состоится в Москве в октябре 2022 года. Кроме того, они получат билеты на праздничный концерт, посвященный Дню учителя, который состоится в Государственном Кремлевском дворце.

Лауреатов ждет постпроектное сопровождение от Мастерской управления «Сенеж». По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Напомним, что финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» собрал на площадке частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» учащихся из 42 регионов.

Заявки на участие в проекте «Флагманы образования. Студенты» подали 26 955 человек из 84 регионов России. Конкурс стартовал 17 ноября 2021 года.

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения России, Министерства науки и высшего образования России и Федерального агентства по делам молодежи.