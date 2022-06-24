В Петербурге стартовал финал всероссийского конкурса «Флагманы образования. Студенты»

Финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» собрал на площадке частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» учащихся из 42 регионов. Конкурсные испытания продлятся до 27 июня.

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения России, Министерства науки и высшего образования России и Федерального агентства по делам молодежи. Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей, которые планируют работать педагогами.

«Сегодня мы открываем финал конкурса «Флагманы образования. Студенты». В этом году этот трек вырос более чем в два раза и получил новый этап развития – его участниками стали юноши и девушки, обучающиеся не только в вузах, но и по программам среднего профессионального образования. Среди участников финала студенты вузов и колледжей из 42 регионов России», – приводятся слова заместителя гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антона Серикова в пресс-релизе, поступившем в газета ВЗГЛЯД.

Он отметил, что каждый из финалистов преодолел конкурс в 30 человек на место. «Хочу поблагодарить вас за то, что вы поверили в конкурс и, я надеюсь, что вне зависимости от того, кто выйдет на сцену в качестве победителя, вы останетесь в сообществе и будете вместе с нами, с профессионалами, с экспертами, помогать нашей стране идти вперед и покорять новые вершины в области образования. Успехов, друзья!» – обратился к финалистам Сериков.

Он добавил, что в окружных полуфиналах приняли участие более 800 студентов. Девушек в финале почти в три раза больше, чем молодых людей (76% – девушки, 24% – юноши). Уральский федеральный округ представляют 20 студентов, Дальневосточный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа – по 18 конкурсантов, Южный федеральный округ представляют 17 финалистов, Северо-Западный округ – 16 участников, Центральный и Сибирский федеральные округа – по 15 конкурсантов.

Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург. Также в число лидеров по количеству финалистов вошли Свердловская область и Чеченская Республика.

«Сегодняшние участники финального конкурса – это наши будущие коллеги, которые вольются в нашу большую педагогическую семью после окончания своих учебных заведений. Те слова, которые уже прозвучали о том, что СПб в прошлом году проводил финал конкурса, мы принимали и наш региональный полуфинал в РГПУ им. Герцена и сегодня мы принимаем с удовольствием всех участников финала из всех федеральных округов со всей России», – прокомментировал первый заместитель председателя Комитета по образованию Сергей Тимофеев.

Он также пожелал участникам успехов, побед, благополучия и здоровья, отметив, что это большой старт в вашу долгую и результативную педагогическую жизнь.

«В ходе заключительного этапа финалистам предстоит принять участие в нескольких видах конкурсных испытаний, направленных на максимальную демонстрацию теоретических и практических навыков студентов, среди которых «Проектирование образовательного события», деловая игра «Школа будущего», а также «Проектирование воспитательного мероприятия», которое состоится на базе общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга», – добавил Тимофеев.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – стана возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

«Я желаю вам, чтобы за эти дни вы посмотрели, изучили эту систему, нашли для себя что-то интересное и масштабировали это в системе образования своих регионов. Через несколько дней вы познакомитесь с РГПУ им. Герцена – ведущей научной организацией с интересными разработками, проектами, и, может быть, вы заинтересуетесь педагогической наукой, новыми проектами. Все это – возможности, которые нельзя упустить», – сказал и. о. ректора Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин.

Он добавил, что флагманы образования – это не только флагманы в рамках конкурса, это флагманы по жизни. «И сегодня мы говорим о едином педагогическом пространстве. Мы едины внутри большой педагогической семьи нашей страны. Успехов вам и победы в конкурсе!» – отметил Кузьмин.

«XXI век – век гибких навыков, когда коммуникация и работа в команде помогают добиться больших результатов, ведь по-настоящему прорывные вещи совершаются сообща. Каждый из финалистов обладает уникальным опытом, полезным другому. Конкурс дает возможность сформировать компанию единомышленников, которая станет опорой для талантливых молодых специалистов в становлении и достижении профессиональных целей. И именно в таких педагогах – заинтересованных, активных, неравнодушных – нуждаются современные школы. Привнося свою молодую энергию, они станут частью позитивных изменений не когда-то в будущем, а уже сейчас», – рассказала директор «Газпром школы Санкт-Петербург» Татьяна Корниенко.

Финалистов ждет насыщенная конкурсная и культурно-образовательная программа. В день торжественного открытия состоится круглый стол, в котором примут участие представители педагогического и научного сообщества, ректоры ведущих педагогических вузов, а также эксперты конкурса и почетные гости. Также конкурсанты примут участие в празднике выпускников «Алые Паруса».

«В рамках проекта «Флагманы образования. Студенты» у ребят была возможность проявить свои лучшие качества. У кого это получилось лучше других, покажет финал, который мы вновь принимаем на площадках Герценовского университета. Для нас участие в проектах большой платформы «Россия – страна возможностей» тоже своего рода возможность представить педагогический вуз достойным партнером важнейших движений в поддержку талантливой молодежи. Ведь за ней будущее нашей страны», – отметил ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Стратегическим партнером конкурса является технологическая корпорация VK. В ходе торжественной церемонии к финалистам обратился директор по связям с вузами VK Сергей Марданов: «VK запускает и развивает множество образовательных и просветительских инициатив, направленных на поддержку талантливой молодежи. Мы занимаемся профориентацией, реализуем образовательные программы с вузами, проводим чемпионаты и хакатоны, чтобы помочь ребятам стартовать в IT. Конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» собрал талантливых учащихся педагогических вузов и колледжей со всей страны. Уверен, что это отличная возможность для студентов не только проявить себя, но и пообщаться с профессионалами сферы и завести новые знакомства. Мы рады выступить партнером конкурса: сто финалистов получат от VK промокоды на курсы образовательной платформы Skillbox», – отметил он.

В ходе финала пройдет конкурс Росмолодежь. Гранты. Участники смогут получить до 1,5 млн рублей на развитие своего социально значимого проекта.

Призеры конкурса «Флагманы образования. Студенты» получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», также им вручат подарки от партнеров соревнований.

Лауреатов ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Заявки на участие в проекте «Флагманы образования. Студенты» подали 26 955 человек из 84 регионов России. Конкурс стартовал 17 ноября 2021 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что платформа «Россия – страна возможностей» интересна многим единомышленникам, в том числе из-за рубежа, она продемонстрировала свою востребованность.