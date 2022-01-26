В конкурсе «Флагманы образования. Студенты» захотели участвовать 27 тыс. человек

Прием заявок на участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Студенты» – проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – завершился, на сайте проекта зарегистрировались 26 955 студентов вузов и колледжей.

По словам первого заместителя министра просвещения Александра Бугаева, появление новых конкурсов, таких как студенческий трек «Флагманов образования» наглядно показывает как много талантливой молодежи по всей стране, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Профессия педагога здесь далеко не исключение. Сегодня учитель должен обладать очень широким набором навыков, важны не только предметные знания, это и психология общения с ребенком, наставничество, работа с коллективом. Это очень здорово, что у молодежи расширяются возможности не только показать те знания, которые они почерпнули в стенах университетов, но и полноценно влиться в конкурсное движение, познакомиться со своими будущими коллегами и сообща выводить то или иное направление на совершенно новый уровень», – сказал он.

Заявочная кампания конкурса стартовала 17 ноября 2021 года и продлилась до 23 января 2022 года. Второй этап начнется 7 февраля, и участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты), по итогам которого будут определены полуфиналисты. Окружные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах страны. После этого конкурсантов ждет финал.

«Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Студенты» подали 26 955 студентов из 84 регионов России. 78% конкурсантов – женщины. За год число регистраций выросло более чем в 2 раза – в 2021 году у нас было 12 118 заявок. Это показывает, что формат конкурса интересен участникам, студенты видят в нем возможности своего личностного роста. Проект развивается, с этого года в нем смогли принять участие и студенты колледжей – от них мы получили 2 870 заявок», – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров.

Он также сообщил, что лидером по количеству регистраций стала Чеченская Республика (2 240 заявок), далее следуют Свердловская область (1 686 заявок), Санкт-Петербург (1 298 заявок), Москва (1 195 заявок) и Волгоградская область (944 заявки). Рейтинг высших учебных заведений возглавляет Уральский государственный педагогический университет, от колледжей больше всего заявок поступило от учащихся «Педагогического колледжа №8» Санкт-Петербурга».

В пресс-службе напомнили, что призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также подарки от партнеров соревнований. Победителей ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».