Эксперт: YouTube глубоко погрузился в информационную войну против России

«YouTube изо всех сил старается подстроиться под интересы западных политиков, но при этом начисто игнорирует российские законы, отодвинув интересы наших пользователей на дальний план», – сказал ИТ-эксперт Александр Малькевич. Ранее СБУ сообщила о блокировке по ее запросу 500 «пророссийских» каналов на YouTube.

«YouTube «по первому звонку» с Украины кидается яростно блокировать российские каналы в огромном количестве, не пытаясь даже проверить или обосновать, какие именно принципы их политики они якобы нарушают. А вот обращения России YouTube предпочитает игнорировать, хотя наш регулятор обосновывает запросы и пытается адекватно вести разговор, ссылаясь на действующее российское законодательство», – пояснил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.

Эксперт напомнил, что видеохостинг изобилует фейками и деструктивным контентом, который демонстрируется российской аудитории. YouTube «в лучших традициях» закрывает на это глаза, несмотря на то, что этот контент может показываться в том числе несовершеннолетним. «Работая по указке Запада, видеохостинг окончательно потерял совесть и рискует окончательно потерять уважение среди отечественных пользователей и авторов контента. Сервис перестает обращать внимание на свои же собственные правила и принципы, переставив на задний план интересы и безопасность пользователей. К сожалению, для YouTube законы РФ ничего не значат», – посетовал он.

Собеседник также отметил: «YouTube чересчур глубоко погрузился в информационную войну против России». «Руководство платформы пытается заставить молчать российские медиа, лишает граждан развлекательного контента и блокирует каналы, в которых представлена порой неугодная Западу точка зрения. То есть очевидно, что видеохостинг политически ангажирован и, кажется, позабыл, что позиционирует себя как независимая международная ИТ-компания», – подчеркнул он.

Мелькевич добавил, что дискриминация отечественных ресурсов достигает немыслимых масштабов, а добиться от видеохостинга адекватного поведения можно только в принудительном порядке, «потому что все попытки выйти с ним на нормальный диалог YouTube пресекает на корню».

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что после ее обращения YouTube заблокировал почти 500 каналов с аудиторией свыше 15 млн человек. «Передано на блокировку 1529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram*, 93 – в Facebook*, 1050 – в TikTok», – указывается в сообщении ведомства. Instagram и Facebook запрещены в России, платформы принадлежат корпорации Meta*, признанной экстремистской в РФ.

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что в отношении Google LLC составлен административный протокол за повторное неудаление запрещенного контента, наказание предполагает штраф от 5% до 10% годового оборота в России. Роскомнадзор отметил, что YouTube, принадлежащий Google, намеренно способствует распространению недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине, дискредитирующей ВС России.

«На текущий момент неудаленными остается более 7 тыс. противоправных материалов. Компания Google LLC и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. За это Google LLC оштрафован на общую сумму 68 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Google уже должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей из-за исков от Роскомнадзора. Ведомство оштрафовало компанию за отказ удалять запрещенный контент. Указанную сумму компании следовало выплатить до 19 марта, но Google не выполнил требование, поэтому в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств.