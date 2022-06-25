Ополченцы ДНР и ЛНР показали флаг, под которым идут в бой

Политолог: Сбой на таможне Литвы вписывается в систему антироссийской политики Вильнюса

«Даже если эта ошибка на самом деле была, она является инструментом экономического и психологического давления на Россию вследствие того конфликта, который существует между Москвой и Брюсселем из-за Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД калининградский политолог Александр Носович, комментируя сбой на таможне Литвы, из-за которого фактически остановился транзит грузов между Калининградом и Литвой.

«Всякие ошибки и глупости со стороны Европейского союза, как показал недавний опыт с калининградским транзитом, вовсе не исключают злого умысла и удачно вписывается в общую систему антироссийской политики. Там же тоже ЕС утверждает, что имела место ошибка. Но даже если эта ошибка на самом деле была, она является инструментом экономического и психологического давления на Россию вследствие того конфликта, который существует между Москвой и Брюсселем из-за Украины и других стран восточного партнерства», – уверен Носович.

Он подчеркивает, что даже если сбой в системе литовской таможни – самая обычная случайность, то Вильнюсу она все равно выгодна, так как тот таким образом демонстрирует зависимость Калининградской области от своих решений. Политолог убежден, что история с калининградским транзитом еще не закончена.

«Хоть и европейская дипломатия в лице Жозепа Борреля признала ошибку Брюсселя (наличие Калининграда в санкциях против России), это не значит, что они быстро ее исправят. Они могут очень долго «замыливать» этот процесс, выкручивать России руки и использовать эту тему для шантажа. После того, как долго тянулась история с признанием российской вакцины против коронавируса «Спутник V», всем стало понятно, как работает европейская бюрократия. Поэтому России по всем подобным инцидентам, связанным с Калининградом, нужно быть предельно жесткой и упирать на то, что для нее это вопрос безопасности, который может решаться всеми доступными методами, включая военные», – считает политолог.

По мнению собеседника, военный метод – единственный способ эффективно повлиять на Литву и вынудить ее и другие страны ЕС пойти навстречу России. Он считает, что для решения данной проблемы необходимы прямые переговоры с Европейским союзом, которые Россия должна вести с позиции силы. «Нужно четко объяснять, что блокада Калининградской области – это сasus belli, на такие действия возможен военный ответ, и у России есть ресурсы этот ответ применить.

Носович говорит, что к данной ситуации калининградцы относятся достаточно спокойно. Тревожный фон, по его словам, для Калининградской области уже стал нормой, так как территориально регион зажат между двумя странами НАТО, которые исторически наиболее негативно настроены по отношению к России. Поэтому любое ухудшение отношений с Европой и Америкой автоматически отражается или грозит чем-либо Калининградской области. В связи с этим изнутри сама ситуация выглядит не такой критической, как снаружи, считает эксперт.

«Для нас очередь на границе из грузовиков в сотни километров – норма. У нас уже были ситуации, когда мы летали в «большую Россию» в облет Литвы по Балтийскому морю, потому что лет 20–25 назад Литва точно так же, как и сейчас с февраля этого года, не давала права России вести полет над своим небом. Таких историй у нас много можно набрать, просто до сих пор они не были такими масштабными. Мы уже много лет готовимся к тому, что сейчас происходит. Сейчас мы даже при полной блокаде Калининградской области можем смотреть с оптимизмом в будущее и рассчитывать на существование в изолированном режиме – режиме «острова», который связывается с Россией через Балтийское море», – делится Носович.

Напомним, с 18 июня Литва прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов «большой России» в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Вильнюс ссылался на исполнение антироссийских санкций Евросоюза. Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения, однако Литва это проигнорировала.

В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен вводить блокаду Калининградской области и санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему ЕС изменил свою позицию в отношении Калининграда.

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