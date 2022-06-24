В Музее современной истории объяснили снятие флага Польши в мемориале в Катыни

Флаг Польши на мемориальном комплексе в Катыни снят, так как в современных политических условиях размещение государственной символики Польши неуместно, сообщила председатель Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, директор Музея современной истории Ирина Великанова.

«В Межправительственном соглашении Российской Федерации и Республики Польша от 1994 года вопрос размещения государственного флага Польши на мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное» никак не оговаривается, таким образом юридических оснований для размещения флага нет и не было. Два флага – российский и польский на мемориалах являлись символом дружбы между нашими странами», – приводятся ее слова в Telegram-канале Общественной палаты России.

Великанова отметила, что то, что происходит сегодня, к дружбе не имеет никакого отношения. «Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка неонацистского режима на Украине, прямые поставки вооружений ВСУ, хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши. В этих условиях размещение государственной символики Республики Польша на территории мемориалов, находящихся на территории нашей страны, неуместно», – добавила она.

По ее словам, при этом музей не снимает с себя ответственности по уходу за территорией, где размещены польские захоронения, в соответствии с Межправительственным соглашением.

Напомним, что в Польше «в торжественной обстановке» снесли памятники советским воинам-освободителям. Официально санкционированные акты вандализма имели место в разных концах страны – в городе Седльце на востоке, в Мендзыблоце на северо-западе и в поселке Гарнкарско на юго-западе.

Наряду с официально одобренным уничтожением монументов советским воинам по стране прокатилась целая серия актов «самодеятельного» вандализма. В древней столице Польши – городе Гнезно – на обелиске в честь Красной армии неизвестные перекрасили пятиконечную звезду в цвета флага Украины. В городе Мальборке (бывшая Восточная Пруссия, близ границы с Калининградской областью) аналогичный мемориал был расписан ругательствами в адрес российского руководства. В соседнем городе Ольштын на памятнике нарисовали украинский флаг, а в Кошалине на Балтике монумент просто снесли.

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