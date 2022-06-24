Минобороны: В «Горском котле» заблокировано до 2 тыс. украинских военных и боевиков

В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

«В очередном, теперь уже «Горском» котле, окружено четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов «Правого сектора*» и отряд иностранных наемников.

Всего в «Горском котле» сейчас заблокировано до 2 тыс. человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора», до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов», – сообщил Конашенков.

Только за последние сутки в данном районе отказались от сопротивления и добровольно сдались в плен 41 военнослужащий.

«По словам пленных, окруженная украинская группировка истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40%. Управление подразделениями со стороны вышестоящего украинского командования потеряно. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено.

Российские войска сжимают кольцо «Горского котла», нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«Противник несет значительные потери и на других направлениях. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицыно Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов», – отметил Конашенков.

Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер. Так, в районе населенного пункта Александрополь Донецкой Народной Республики, более 30-ти украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции.

Украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынужденно формируют в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации, граждан», – подытожили в Минобороны.

Ранее были названы потери ВСУ в котле под Лисичанском.